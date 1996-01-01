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На сколько изменится стоимость подержанных иномарок в связи с новыми пошлинами?
На заседании Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 7 ноября был рассмотрен ряд мер таможенно-тарифного регулирования по поддержке отечественного автопрома.
Из официального сообщения: "По итогам состоявшегося обсуждения принято решение рекомендовать Правительству Российской Федерации повысить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении транспортных средств иностранного производства, срок эксплуатации которых превышает 5 лет. Абсолютный размер ставки в зависимости от объема двигателя составит: на легковые автомобили - от 2,5 до 5,7 евро за 1 куб. см;
Также признано целесообразным установить таможенную ставку, применяемую при импорте в Россию легковых автомобилей со сроком эксплуатации от 1 до 3 лет, на уровне 30% при одновременном пропорциональном увеличении евросоставляющей. Аналогичные размеры ставок предложено ввести на легковые автомобили со сроком эксплуатации от 3 до 5 лет."
Что это все значит в переводе на русский язык? Drom.Ru изучил вопрос и на основании известной информации составил собственный прогноз изменения пошлин на автомобили.
На сколько реально изменится стоимость подержанных иномарок в случае наиболее неблагоприятного для покупателя расклада?
Возьмем для примера автомобиль Toyota Ipsum 2003 года (кузов ACM21W, двигатель 2AZ-FE, 2362 куб.см, 160 л.с.), на японских автоаукционах он стоит около $8 500. По сегодняшним ставкам его стоимость в РФ с учетом доставки до Новосибирска и таможенной очистки на юридическое лицо (пошлина $5 015) составит в среднем $15 650.
При новых ставках таможенная пошлина на юридическое лицо вырастет до $10 460 (при самом неблагоприятном раскладе), что сделает бессмысленным его ввоз на юр. лицо. Поэтому его будет выгоднее ввозить на физ. лицо, что увеличит стоимость автомобиля на $1 000 (плюс 7% к стоимости). Возьмем другой автомобиль, Subaru Forester 2002 (кузов SG5, двигатель EJ20, 1994 куб.см, 137 л.с.), на японских автоаукционах он стоит около $7 500. По сегодняшним ставкам его стоимость в РФ с учетом доставки по регионам и таможенной очистки на юридическое лицо (пошлина $4 054) составит порядка $13 700.
Этот автомобиль как шестилетний попадет под запретительную пошлину. При новых пошлинах таможенное оформление на юридическое лицо вырастет до $9 149, а пошлина на физ. лицо будет $6 408. Это приведет к увеличению конечной стоимости на $2 354, или 17%.
Отметим, что для каждой отдельно взятой машины при расчетах получается совершенно непредсказуемый результат. К тому же основываться приходится на предположениях, так как точных цифр по увеличению пошлин просто нет.
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