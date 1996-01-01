www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.53 р. 100 JPY: 58.65 р.
EUR: 75.75 р. 10 CNY: 95.82 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

На сколько изменится стоимость подержанных иномарок в связи с новыми пошлинами?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На заседании Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 7 ноября был рассмотрен ряд мер таможенно-тарифного регулирования по поддержке отечественного автопрома.

Из официального сообщения: "По итогам состоявшегося обсуждения принято решение рекомендовать Правительству Российской Федерации повысить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении транспортных средств иностранного производства, срок эксплуатации которых превышает 5 лет. Абсолютный размер ставки в зависимости от объема двигателя составит: на легковые автомобили - от 2,5 до 5,7 евро за 1 куб. см;

Также признано целесообразным установить таможенную ставку, применяемую при импорте в Россию легковых автомобилей со сроком эксплуатации от 1 до 3 лет, на уровне 30% при одновременном пропорциональном увеличении евросоставляющей. Аналогичные размеры ставок предложено ввести на легковые автомобили со сроком эксплуатации от 3 до 5 лет."

Что это все значит в переводе на русский язык? Drom.Ru изучил вопрос и на основании известной информации составил собственный прогноз изменения пошлин на автомобили.

На сколько реально изменится стоимость подержанных иномарок в случае наиболее неблагоприятного для покупателя расклада?

Возьмем для примера автомобиль Toyota Ipsum 2003 года (кузов ACM21W, двигатель 2AZ-FE, 2362 куб.см, 160 л.с.), на японских автоаукционах он стоит около $8 500. По сегодняшним ставкам его стоимость в РФ с учетом доставки до Новосибирска и таможенной очистки на юридическое лицо (пошлина $5 015) составит в среднем $15 650.

При новых ставках таможенная пошлина на юридическое лицо вырастет до $10 460 (при самом неблагоприятном раскладе), что сделает бессмысленным его ввоз на юр. лицо. Поэтому его будет выгоднее ввозить на физ. лицо, что увеличит стоимость автомобиля на $1 000 (плюс 7% к стоимости). Возьмем другой автомобиль, Subaru Forester 2002 (кузов SG5, двигатель EJ20, 1994 куб.см, 137 л.с.), на японских автоаукционах он стоит около $7 500. По сегодняшним ставкам его стоимость в РФ с учетом доставки по регионам и таможенной очистки на юридическое лицо (пошлина $4 054) составит порядка $13 700.

Этот автомобиль как шестилетний попадет под запретительную пошлину. При новых пошлинах таможенное оформление на юридическое лицо вырастет до $9 149, а пошлина на физ. лицо будет $6 408. Это приведет к увеличению конечной стоимости на $2 354, или 17%.

Отметим, что для каждой отдельно взятой машины при расчетах получается совершенно непредсказуемый результат. К тому же основываться приходится на предположениях, так как точных цифр по увеличению пошлин просто нет.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru