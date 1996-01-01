Хабаровские строители кризиса не заметили

Застройщики уверяют, что последствия экономического кризиса их не затронули.

В Фонде жилищного строительства "ЗР" рассказали, что компания не намерена замедлять темпов строительства. Как и раньше, все площади в уже построенных домах проданы еще до их сдачи в эксплуатацию. Кроме того, в следующем году компания планирует уже в первом полугодии следующего года начать строительство двух новых проектов: 10-этажного дома у перекрестка улиц Войкова и Дикопольцева, а также жилого комплекса из двух 17-этажных домов и торгового центра на пересечении улиц Кубяка и Краснореченской.

Начальник отдела капитального строительства строительной компании "Керенг-Хабаровск" Сергей АЛЕКСЕЕВ заявил, что не видит воздействия кризиса на ход строительства. "Проблем с реализацией квартир, да и с поставками стройматериалов нет", - резюмировал он. По его словам, "Керенг-Хабаровск" рассматривает и новые строительные проекты, однако отведенных для этого земель в распоряжении компании пока нет.

По словам коммерческого директора финансово-строительной компании "Мыс" Виктории ЕРЕМЕЕВОЙ, сроки сдачи и темпы продаж площадей второй очереди жилого комплекса "Казачья гора" не отклоняются от плановых. Второе из самых высоких жилых зданий города будет достроено до второго квартала 2010 года. Также Виктория Еремеева рассказала, что "Мыс" продолжает рассмотрение и поиск новых строительных проектов и площадок для их реализации.

В ООО "ДальСтройИндустрия" (одна из компаний строительного холдинга "Амурские зори") отказались комментировать планы компании, сообщив лишь, что темпы строительства по каким-либо причинам снижаться не будут.

В ряде других строительных фирм давать информацию о наличии, рассмотрении или отказе от новых проектов отказались, сославшись на нежелание "cпугнуть удачу".