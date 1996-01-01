Металлисты ищут приемы для лома

В среду, 12 ноября, в Москве откроется металлургическая сырьевая конференция ICSF (Руда, Уголь, Лом, Ферросплавы). Как сообщает портал Rusmet.ru,. "среди главных вопросов: Россия и мировой рынок металлургического сырья, ценообразование, вопросы транспортировки, финансирование в условиях нестабильности, прогноз цен на уголь". Конференция ICSF проходит уже 4-й год. В списке гостей, которым предстоит договориться между собой о поведении на рынке в условиях кризиса, значатся представители компании "Амурвтормет", специализирующейся на переработке лома чёрных металлов.