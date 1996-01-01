К 2025 г. на каждого россиянина должно приходиться 36 квадратных метров жилой площади

Эта осень подарила россиянам "Долгосрочную стратегию массового строительства жилья для всех категорий граждан до 2025 г.". Что в ней подкупает, так это ее "комсомольский" задор. Судя по ее тексту, на каждого россиянина к контрольному сроку обеспеченность жильем должна достигнуть 36 кв. метров. Это при том, что сегодня она составляет по стране около 21 кв. м, а в Приморье - до 20 кв. м.

Отметим, что с 1991 г. прибавка на каждого жителя России составила около 4 кв. метров, и 90% этого результата было достигнуто не за счет массового строительства жилья, а благодаря естественной убыли населения.

В конце 90-х - начале 2000-х строительство жилья по сравнению с концом советского периода истории в Приморье сократилось в пять раз. Ежегодно на 1 человека строилось всего около 0,1 "квадрата". Какой-то постоянный рост наметился только в 2005 г. И в этом году на каждого приморца должно получиться уже по 0,2 кв. метра жилого новостроя. До заветного "квадрата" в год на каждого, как это предполагается Стратегией достичь к 2022 г., еще страшно далеко. И сегодня трудно представить, что это реально, хотя многие развитые страны, да и соседний Китай, сегодня без проблем и излишней "помпы" строят по "квадрату" в год на каждого жителя.

Будем считать, что мы уверенно идем в этом же направлении. По мере своих сил и средств. А как - можем судить по данным, которые нам предоставил департамент градостроительства администрации Приморского края. В этом отношении особенно наглядно тенденцию демонстрирует таблица.

По оценкам департамента "основные региональные целевые показатели эффективности реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", определенные "Соглашением о взаимодействии Министерства регионального развития РФ и администрации Приморского края на 2006-2007 гг.", выполнены. По их результатам край занимает первое место в ДФО по вводу в действие жилых домов". При этом "наметилась устойчивая тенденция ежегодного роста объемов жилищного строительства, в том числе тенденция к увеличению строительства индивидуальных жилых домов".

Прирост ввода жилья за счет всех источников финансирования в прошлом году составил 14,6% по сравнению с 2006 г., и всего было построено более 366,656 тыс. кв. м. При этом доля индивидуального жилищного строительства значительно превысила половину от общего объема ввода.

Среди городских округов больше всего жилья было построено во Владивостоке - 218,96 тыс. кв. м, Уссурийске - 37,5 тыс. кв. м и Находке - 30,8 тыс. кв. м. Самым незначительным ввод был в Фокино - 297 кв. м и Спасске-Дальнем - 926 кв. м. Среди районов наибольший ввод был отмечен в Надеждинском - 6,99 тыс. кв. м, Михайловском - 6,6 тыс. кв. м и Хасанском - 6,2 тыс. кв. м, а наименьший был в Лазовском - 37 кв. м, Яковлевском - 238 кв. м и Хорольском - 333 кв. м.

По итогам за девять месяцев 2008 г. всего было сдано 236,546 тыс. кв. м жилья, в т.ч. за счет индивидуально-жилищного строительства - 144,558 тыс. кв. м, или 61,1 % от общего объема введенного жилья. Лидировал Владивосток с вводом 122,539 тыс.кв. м жилья. В Уссурийске было введено 27,18 тыс. кв. м и в Находке - 18,54 тыс. кв. м. В отстающих Фокино, где ввод составил163 кв. м, и Лесозаводск - 170 кв. м. Среди районов на первое место вышел Михайловский - 5,683 тыс. кв. м, Надеждинский - 5,127 тыс. кв. м и Хасанский - 4,403 тыс. кв. м. Совсем ничего не было построено в Ханкайском районе, 37 кв. м - в Лазовском и 137 кв. м - в Яковлевском.

По оценкам специалистов департамента градостроения администрации Приморского края, прогнозируемый объем ввода жилья в текущем году должен превысить 420 тыс. кв. м. Стоит отметить, что до сентября цифры фактической сдачи ежемесячно превышали плановые, но в сентябре появилось отставание примерно на 20 тыс. кв. м. Опять же, около 100 тыс. кв. м было намечено сдать в декабре. Какой-то сбой в работе строителей оказывается очень рискованным.

В рамках нацпроекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в крае успешно реализуется краевая целевая программа "Квартира молодой семье" на 2002-2010 гг. На ее реализацию в 2003-2007 гг. было направлено 1235, 9 млн руб. Всего молодым семьям за этот период было передано 1 490 квартир общей площадью 78 542 кв. м. Из них 1007 квартир общей площадью 54 277 кв. м были приобретены на первичном рынке и 483 - на вторичном рынке общей площадью 24 265 кв. м.

Строительство нового жилья по этой программе велось в городах Артеме, Владивостоке, Находке и Уссурийске. В ближайшее время еще 48 молодых семей справят новоселье во Владивостоке в микрорайоне "Лесной квартал". В этом году на строительство для молодых семей еще двух жилых домов в Уссурийске из краевого бюджета выделено 241,9 млн руб. Предполагается, что в ближайшие годы за счет субсидирования приобретения жилья в крае удастся значительно "увеличить количество молодых семей, которым будет оказана поддержка в вопросах улучшения жилищных условий".

На территории края с 2004 г. активно реализуется и краевая целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Приморском крае на 2004-2010 гг.".

Досье Жилищный фонд Приморского края на 1 января 2008 г. составлял 39 730,35 тыс. кв. м, из него ветхий и аварийный фонд - 997,6 тыс. кв. м (2,7 %), в котором проживает 77 860 жителей края, или более 4% населения. Больше всего площадь ветхого и аварийного фонда в Уссурийске - 200,8 тыс. кв. м, в Артеме - 85,1 тыс. кв. м, в Находке - 74,6 тыс. кв. м, во Владивостоке - 52,1 тыс. кв. м, Хасанском районе - 50 тыс. кв. м и Шкотовском - 45,4 тыс. кв. м.

За последние пять лет на ликвидацию "ветхого и аварийного" жилья было направлено 303, 8 млн руб., в т.ч. около 190 млн руб. из краевого бюджета. За счет этого финансирования в 308 новых квартир вселилось 920 человек - в городах Уссурийске, Находке, Артеме, Лесозаводске, Большом Камне и селе Яковлевка. В рамках программы в этом году за счет выделенных краевым бюджетом около 73 млн руб. удалось ввести 60-квартирный жилой дом в селе Владимиро-Александровское.

В начале осени появился тревожный симптом: строительство некоторых жилых домов временно приостановлено, а это значит, что временная приостановка может сказаться на выполнении программ строительства нового жилья в Приморье в следующие годы. Видимо, сегодня требуется предпринимать серьезные меры, чтобы строительство жилья росло, при том что мы и сегодня по вводу на "душу" населения отстаем от западных регионов страны более чем в два раза.

Наверное, в ближайшее время придется корректировать краевую программу строительства жилья в сторону увеличения примерно вдвое, поскольку заложенные в ней ранее параметры далеки от задач, которые сегодня ставят перед строителями Президент и Правительство РФ.

В осуществлении планов строительства нового жилья в крае особые надежды департамент градостроительства администрации Приморского края сегодня возлагает на такие строительные организации, как Инвестиционно-строительная компания "Аркада", ООО "Новый дом", ООО "Капитал-Строй", ЗАО "Востокинвестстрой" (холдинг "Строительный Альянс"), ООО "Мой дом", ООО ПК "Динас", ООО Инвестиционная компания "Восточные ворота", ЗАО "Фонд недвижимости", ЗАО "ДВСК", ООО "Норфес", ООО "Стройтэкс", ООО "ХСО" (г. Находка), ООО "Армада", ООО "СтройКомфортПлюс", ООО "ЖилКапИнвест" и др.