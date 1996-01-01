Конкуренция обостряется

В рыбной отрасли развернулась острейшая конкурентная борьба. И на международной арене, и внутри страны. Российские рыбаки готовятся к самым значительным в современной истории отрасли переменам. Об этом шла речь во Владивостоке на ежегодном форуме рыбаков, который проводится пятый год подряд и уже третий раз в статусе Международного Конгресса.

В его работе приняли участие представители 18 государств: Республики Беларусь, Великобритании, Вьетнама, Германии, Исландии, Италии, КНР, Республики Корея, КНДР, Норвегии, США, Таиланда, Турции, Украины, Чили, Японии. Основной темой стало развитие международного сотрудничества в сфере эффективного использования добываемого рыбного сырья.

Россия намерена включиться в борьбу за ресурсы Мирового океана

"В настоящее время развернулась острейшая конкурентная борьба за обеспечение в долгосрочной перспективе прав на доступ к богатейшим биологическим ресурсам открытых районов Мирового океана, - утверждает в своем докладе для III Международного Конгресса рыбаков руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ. - Правительство взяло курс на сохранение позиций России в ряду ведущих морских держав в области промышленного рыболовства, возвращение к промыслу в открытой части Мирового океана".

Но в стране фактически не осталось рыбодобывающих компаний, способных осилить столь масштабную задачу. Да и резкий рост цен на топливо стал серьезным барьером на пути дальних плаваний. Стратегическую задачу способна выполнить только мощная компания, причем лишь при поддержке государства, уверены специалисты.

"Росрыболовства выступило с инициативой учреждения открытого акционерного общества "Государственная корпорация "Росрыбфлот", 100% акций которого будут принадлежать государству. Эта организация при поддержке государства сможет обеспечить эффективную работу российского флота в удаленных районах океана, - уверяет глава Росрыболовства. И с этим вопросом правительство тянуть не намерено. Поэтому специально для нее строить суда пока не будут - долго. Государство намерено вернуть под свой контроль около тридцати рыболовных судов. Тех, что были построены когда-то под гарантии российского правительства и сейчас эксплуатируются частными предприятиями.

"Речь идет о камчатских ярусоловах и сахалинских тральщиках", - уточнил для "ДК" начальник Управления науки федерального агентства по рыболовству (ФАР) Владимир БЕЛЯЕВ.

Долгожданные, но несвоевременные перемены

"Цель правительства - перейти от поставки сырья на мировой рынок к развитию глубокой переработки и поставки водных биоресурсов только на отечественный берег", - провозгласил Андрей Крайний.

Рыбаки сами за это давно ратовали. Но в нынешней ситуации переходить на 100%-ную доставку улова на берег преждевременно, уверяют представители рыбаков. Береговая инфраструктура не справится с таким объемом работы. Например, холодильных и перегрузочных мощностей явно недостаточно. К тому же государственные органы не готовы к такой масштабной работе.

"Сейчас берег оформляет 450 тыс. тонн морепродуктов, а предстоит поднять эту цифру до 1 млн 800 тыс. тонн. Только таможенники должны увеличить свой штат на 123 единицы. А еще пограничники и специалисты Россельхознадзора. Пока ничего не сделано. Оформление улова может затянуться на несколько суток. Поэтому на данном этапе мы против", - поясняет президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ.

Еще одно нововведение - рыбные биржи. Но морепродукты - не биржевой товар, утверждают рыбаки. На бирже можно торговать однородным по качеству товаром. Рыба даже одного вида, но разных уловов может сильно отличаться. Покупателю необходимо видеть, что он приобретает, а значит, нужно вводить не биржи, а аукционы, говорят рыбаки-практики.

"Биржи нужны, чтобы переломить, наконец, ситуацию с браконьерством", - стоят на своем представители Росрыболовства. И пока единства в этих вопросах у рыбаков и государства нет.

Заграница нам поможет?!

Конкурентная борьба на международной арене не должна мешать международному сотрудничеству. Особенно в борьбе с браконьерами, которые пока успешно отбивают атаки государства. За примерами далеко ходить не надо.

"Россия приняла меры по закрытию промышленного лова камчатского краба в дальневосточных водах исключительной экономической зоны и запрету на вывоз за рубеж не переработанных крабов. Совокупный импорт в Японию сократился на 12%, в том числе мороженого - на 37%, а живого - на 79%. При этом цены на российский краб возросли на 50-60%, - сообщил губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. - Вместе с тем, за пять месяцев 2008 г. экспортировано в пересчете на сырец более 30 тыс. тонн российских крабов всех видов обработки, что примерно в 2,7 раза превышает отчетные данные по вылову. Эти цифры дают основания полагать, что в российской экономической зоне постоянно работают не менее 30 браконьерских рыболовных судов".

Браконьеры в своих целях даже научились умело пользоваться международным правом. "Транспортные суда, вывозящие крабовую продукцию, в основном ходят под флагами третьих стран: Панамы, Камбоджи, Грузии. Это создает правовые сложности для их проверки Береговой охраной, - пояснил Андрей Крайний и бросил упрек в адрес наших соседей. - В то же время японцы используют этот фактор и отказываются предоставлять России информацию об объемах краба и других ценных видов водных биоресурсов, ссылаясь, что это флот третьих стран".

Правительство поможет рыбакам

Не менее остро для рыбаков стоит проблема роста цен на топливо. Доля затрат на топливо в себестоимости продукции уже превысила 30%, уверяют некоторые эксперты. Сами рыбаки называют еще более высокие цифры - доля топлива, по их данным, в недорогих видах рыбопродукции и вовсе уже достигает 60%. Правительство готово оказать поддержку, но дать напрямую деньги не хочет, чтобы представители других отраслей не выстроились в очередь с такой же просьбой. Поэтому специалисты обсуждают два варианта: возврат НДС и предоставление рыбакам права работать по Единому сельхозналогу (ЕСХН). Сами рыбаки склоняются ко второму варианту.

Единый сельхозналог в этом отношении значительно привлекательнее. Изначально платишь государству по пониженной ставке на вполне законных основаниях, и ничего не надо требовать назад. Причем достаточно внести поправки в статью 26.1 Налогового кодекса, что снизит ставку налога до 6% и тем самым сэкономит рыбакам значительно более весомую сумму - от 20 до 40 млрд руб. Да и обосновать такую помощь легко, если уж рыбаков регулярно переподчиняют Министерству сельского хозяйства. Осталось правительству сделать окончательный вариант поправки в Налоговый кодекс. Руководители Росрыболовства надеются, что это произойдет скоро.

Большие надежды руководители отрасли возлагают на недавно принятую федеральную целевую программу по развитию рыбохозяйственного комплекса России, инвестиции в которую составят 62 млрд руб.

"31% от всего финансирования этой целевой программы, рассчитанной до 2013 г., пойдет на Дальний Восток. Это более 19 млрд руб. Более 11 млрд будет выделено из федерального бюджета, еще около 8 млрд - деньги частных инвесторов. Надеемся, что эти средства будут инвестированы в строительство портов, причалов рыболовного и научно-исследовательского флота", - сообщил Владимир Беляев.

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин уже поделился планами освоения средств: "В рамках программы в Приморье будут строиться рыборазводные лососевые заводы, появятся производственный краборазводный комплекс, биолого-технологический парк аквакультуры. В общей сложности - 11 инвестиционных проектов, разработанных приморскими рыбохозяйственными организациями. Программа предусматривает и развитие прудовых и аквакультурных хозяйств, модернизацию флота приморских рыбохозяйственных предприятий".

"Часть государственных средств ФЦП по развитию рыболовства на 2009-2013 гг. в России пойдет на строительство 27 научно-исследовательских судов", - сказал Владимир Беляев. - К слову, научные исследования, проводимые российскими учеными, в том числе и на Дальнем Востоке - к примеру, ДВО РАН - очень высоко оцениваются также и зарубежными коллегами. Они отличаются особой точностью".

Сырьевую базу рыбаки используют не оптимально

"Объекты, дающие высокий экономический эффект, осваиваются, а в некоторых случаях перелавливаются, а вот другие, менее ценные или требующие серьезных вложений для освоения, недолавливаются. 65% продукции сейчас составляют виды, обеспечивающие высокую рентабельность и без глубокой обработки. Например, такие, как лосось, треска, минтай. Естественно, мало желающих переходить с этих высокодоходных видов на низкорентабельные мойву, анчоус, водоросли. "Сырье должно быть переработано в продукцию с добавленной стоимостью, и только тогда промысел может стать рентабельным", - говорит директор "ТИНРО-Центра" Лев БОЧАРОВ. Но для этого нужно вкладывать значительные инвестиции в береговую переработку, которая позволяет применять более разнообразные технологические подходы по сравнению с работой в морских условиях.

"Другая острая причина неэффективности использования резервов сырьевой базы заключается в несоответствии структуры и количества флота имеющимся биоресурсам, - утверждает Лев Бочаров. - Расчеты показали, что на бассейне имеется избыток судов числом около 600 единиц".

По расчетам ученых в 2009-2015 гг. в составе тралового флота должно быть 100-110 крупнотоннажных судов и около 320 многоцелевых среднетоннажных. Кроме того, для более полного и эффективного освоения ресурсов дальневосточных морей нужны 40 ярусоловов, 5 зверобойных судов и не менее 200 судов для работы донными ловушками.

Лев Бочаров предлагает создавать "вертикально интегрированные компании". Например, в Норвегии таким способом добились рентабельности добычи криля. Норвежцы выстроили длинную технологическую цепочку в рамках одной компании: криль - крилевая мука - рыбный корм - лосось, выращенные на высокоэффективном корме из криля. Таким образом, вместо продукции из нерентабельного криля они сделали конечным продуктом высокоценный лосось.

Третий Международный Конгресс рыбаков призвал участников международного рыбного бизнеса консолидироваться и принять меры по сохранению биоресурсов Мирового океана. С этой целью нужно вытеснить из рыбного бизнеса предприятия, дестабилизирующие рынок и ведущие незаконный промысел, сделать бизнес более прозрачным.