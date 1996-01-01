Лесопереработка: чтобы за державу не было обидно

Хабаровский край - один из ведущих в стране лесосырьевых регионов. Многое в жизни особенно северных его районов завязано на лесную промышленность. Любые реформы в ней чувствительны как для экономики территории, так и для жизни ее населения. О политике правительства Хабаровского края в области лесопользования, создании условий для опережающего развития деревообрабатывающих производств и повышении на этой основе эффективности использования ресурсов "ДК" беседовал с заместителем министра лесной промышленности края Виктором ТРУНИНЫМ.

- Виктор Георгиевич, каково сегодняшнее состояние лесопромышленной отрасли Хабаровского края? Объемы заготовки и переработки, основные производители и рынки сбыта...

- Для лесозаготовок в крае по договорам аренды передано 239 лесных участков, на которых занято 146 предприятий-арендаторов с годовым объемом ресурса 11,2 млн куб.м. При этом дальнейшее увеличение объемов лесозаготовительного производства за счет экстенсивного развития ограничено. А отсутствие достаточного количества перерабатывающих мощностей не способствует обеспечению неистощительного лесопользования. Ежегодные потери лесных ресурсов оцениваются в более чем 2,0 млн куб. м.

Досье Общие запасы древесины в Хабаровском крае оцениваются в 4,9 млрд куб.м, что составляет 25,8% от запаса по ДВФО и 6,5% от запаса по России. Удельный вес лесной и деревообрабатывающей отрасли в 2007 г. в структуре промышленности края составил 12,5%, а доля в валовом региональном продукте - 5,7%. В настоящее время 98% в структуре объема экспорта и более 70% в доходах предприятий составляют необработанные лесоматериалы. В лесной промышленности края занято порядка 20 тыс. человек, или 3,5% работающих в крае. Для около 100 тыс. человек, живущих в 63 поселениях, работа на лесозаготовительных предприятиях - единственная возможность для трудоустройства.

И сегодня в Хабаровском крае основной вид продукции переработки - пиломатериалы. В 2007 г. их объем составил 752 тыс. куб. м, из них 220 тыс. куб. м - экспорт. Наличие мощностей позволяет перерабатывать в крае не более 2,5 млн куб. м круглых лесоматериалов. При этом их состояние может обеспечить не более 35% выпуска конкурентоспособной экспортной продукции.

До изменения таможенных пошлин на необработанную древесину создание новых мощностей по переработке было экономически невыгодным для бизнеса края из-за отсутствия рынка потребления в регионе. Удовлетворение растущего потребления в Сибири и европейской части сдерживается высокими железнодорожными и энерготарифами. Да и доходность экспорта "круглого бревна" в предшествующие годы оставалось высокой.

На ближайшее время стратегическое развитие лесозаготовок должно исходить из более эффективного использования уже выделенных лесных ресурсов, включая низкотоварную древесину. В таком понимании повышение таможенных пошлин до уровня запретительных на экспорт круглого леса является важным шагом формирования экономического побуждения предприятий для структурных изменений в выпуске продукции.

Другой вопрос - какими стартовыми условиями мы располагаем в сравнении с европейской частью и Сибирью, где перерабатывающие мощности сохранились на приемлемом уровне?

Досье В первом полугодии 2008 г. в Хабаровском крае вывезено 3,8 млн куб. м древесины и произведено 3,5 млн куб. м круглых лесоматериалов, что к уровню прошлого года составляет соответственно 88,1% и 86,6%. По итогам года ожидается сокращение экспорта круглых лесоматериалов на 11% и увеличение экспорта пиломатериалов на 8%.

- Как в ближайшей и в краткосрочной перспективе могут повлиять на отрасль изменения правил игры?

Необходимое развитие переработки возможно в среднесрочной перспективе. Если говорить о реализуемых в крае инвестиционных проектах, то мощности по производству плит - ДСП, МДФ в объеме 740 тыс. куб. м будут созданы в 2008-2010 гг., лущеного шпона - 500 тыс. куб. м - в 2010-2011гг., высококачественных пиломатериалов - 1250 тыс. куб. м - в 2008-2011 гг.

Давайте не будем забывать, что для переработки российского сырья, прежде всего из Хабаровского края, в странах-импортерах созданы крупные мощности. В Китай из края в прошлом году поставлено 6,7 млн куб. м лесоматериалов или 24% общего импорта; в Японию - 2,3 млн куб. м, или 25% импорта; в Южную Корею - 800 тыс. куб. м, или 13%. В этих условиях неизбежен переходный период перераспределения в сегментах рынка продаж готовой лесопродукции, поиск альтернативных рынков сырья.

В первом полугодии на рынок Японии поставлено 658 тыс. куб. м, или на 43% ниже уровня прошлого года. Снижение поставок в Южную Корею составило 26%. Основным и единственным потребителем с положительной динамикой остается КНР, куда поставлено 3,1 млн куб. м. Прирост - 270 тыс. куб. м, или 9%.

Почему сократились поставки на японский рынок? С одной стороны, произошли изменения в объемах строительства жилых домов. С другой - и это главное, повлияли упомянутое повышение таможенных пошлин и стоимость морского фрахта, что привело к росту цен на российский круглый лес. Как следствие - неизбежные потери российского рынка сырья. Японские компании ищут альтернативные поставки, в частности, во втором квартале из Северной Америки было ввезено до 60 тыс. куб. м. В Южной Корее также идет поиск других рынков импорта лесоматериалов.

По данным таможенной статистики, общая сумма валютных поступлений за январь-июнь составила $420 млн. Это на 14% меньше, чем год назад. В первом полугодии текущего года за экспорт круглых материалов предприятиями края уплачено около 2 млрд. таможенных сборов, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При столь стремительном росте расходов на оплату таможенных пошлин в такой экспортоориентированной отрасли, как лесная, неизбежно ухудшение финансового состояния и платежеспособности предприятий.

Правда, есть и другое понимание момента. Кому из работающих в лесной отрасли не было за державу обидно, когда в очередной раз сталкиваешься с тем, что в АТР Россия воспринимается как сырьевой придаток - и только? Кто из нас не задавал себе треклятый вопрос: сколько же можно рубить?! Расчетная лесосека в Хабаровском крае - 23,8 млн куб. м. А экономически доступная, куда можно прийти с расчетом на транспортную сеть, и экономически оправданные затраты, - 15,4 млн. Более чем на 70% она передана в аренду. При известной точности лесоустройства и "площадных" рубках, когда невостребованная древесина бросается, что остается для будущей работы? Почти ничего.

А сколько мы имеем в расчете на 1 куб. м заготовленной древесины? Валютная выручка от экспорта лесных товаров в России - $46,1 по Хабаровскому краю - $96. В то же время в Финляндии этот показатель составляет $234,5, в Швеции - $215,0, в Австрии - $363,6. А ведь в созданной добавленной стоимости выгода не только предпринимателя. Это и налогооблагаемая база, а значит, зарплата учителей, врачей, прочие бюджетные нужды. И если государство решает брать с принадлежащего ему ресурса по максимуму, то разве оно неправо?

Да, лесные ресурсы возобновляемы, но вряд ли кто из специалистов назовет разумной созданную систему хозяйствования. Развитие мощностей по переработке древесины на предприятиях Хабаровского края базируется на приоритетных инвестиционных проектах. Их реализация позволит перерабатывать в 2011 г. до 70% от заготавливаемого круглого леса, переданного в аренду. Комплексная переработка заготовляемой древесины возможна к 2014 г.

- Организация глубокой переработки - процесс, сопряженный с привлечением большого объема инвестиций, а это под силу только крупным компаниям. Насколько меняется контур отрасли, происходят ли в ней процессы укрупнения (поглощения, слияния)? Не маячит ли призрак банкротства для лесозаготовительных предприятий?

- За 2005-2007 гг. на развитие основных фондов отрасли направлено 6,4 млрд рублей, в т.ч. в деревообработку - 2,4 млрд. Более половины всех инвестиций составили собственные средства предприятий.

Сегодня реализация конкурентоспособного проекта требует минимум миллиарда рублей. Такие инвестиции под силу, действительно, только крупным компаниям. По моей оценке, в лесопромышленном комплексе края формируется пять-шесть компаний, обладающих лесными ресурсами и способных привлекать необходимые инвестиции. Появляются предложения по инвестированию в создание специализированных деревообрабатывающих предприятий, и это направление будет расширяться.

В целом же это не означает, что малому и среднему бизнесу в отрасли уже нет места. К примеру, на лесозаготовки с объемом до 50 тысяч "кубиков" крупной компании идти неразумно, поэтому работы хватит всем. Другое дело, что такому бизнесу надо устанавливать связи с переработчиками, взаимовыгодные и долговременные, участвовать в подрядных работах, инфраструктурном обеспечении функционирования лесного комплекса.

Что касается хозяйственной деятельности предприятий в первом полугодии текущего года, снижение производства и поставок круглых материалов привело к сокращению выручки на миллиард рублей. Общая сумма прибыли в лесопромышленном комплексе края уменьшилась в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В полтора раза возросло число убыточных предприятий.

В отрасли есть предприниматели, успешно работающие в изменяющихся условиях. Однако есть и те, кто не желает изменять свой бизнес, построенный на экспорте "бревна", из-за чего больше десятка предприятий с общим объемом аренды в 1,5 млн куб. м обрели новых собственников.

Если говорить об эффективно работающих предприятиях, то к ним относятся компании, которые сумели к настоящему периоду сохранить, создать, модернизировать мощности по переработки древесины. При общем снижении бюджетной эффективности в крае по шести месяцам 2007-2008 гг. с 106,5 руб. до 72,6 руб. на куб. м круглых лесоматериалов холдинг "Синдинское ЛЗП" увеличил платежи с 153 до 167 руб. на куб. м, ООО "Исток" произвел платежи в размере 243,9 руб. на куб. м. Объяснение простое: государство стимулирует переработку древесины путем обнуления пошлин на готовую продукцию.

- Хабаровский край - один из немногих регионов, где была разработана программа глубокой переработки древесины. Как идет ее реализация? В каких конкретных проектах и цифрах ее можно оценить сегодня?

- В 2000 г. началась разработка концепции развития лесного комплекса, определены мероприятия, обозначающие цели, задачи отрасли и конкретные действия, которые в 2005 г. утверждены постановлением губернатора. Уровень переработки в 2007 г. достиг 30% против 12,4% в 2002 г. Предполагалось, что в 2010 г. будет перерабатываться 50% древесины, заготовленной в крае.

Изменение таможенной политики с 2009 года требует вовлечения в переработку фактически всей заготовляемой древесины. Исходя из изменившихся условий в отрасли, правительство края приняло дополнительные меры по развитию лесного комплекса. За шесть месяцев 2008 г. в основной капитал отрасли инвестировано 1,7 млрд руб. Причем 72,5% из них - на развитие переработки.

- Какие из реализуемых проектов представляются наиболее значимыми? Будет ли повышение пошлин способствовать активизации глубокой переработки?

- Можно навзать несколько приоритетных инвестиционных проектов. ООО "Амур Форест" в поселке Березовом создает завод по производству 150 тыс. куб. м пиломатериалов. Общая стоимость проекта - 856,8 млн руб. Завод планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года. ООО "СП Аркаим" в поселке Октябрьском реконструирует производственные мощности, принадлежавшие Коппинскому лесокомбинату. Производство ДСП составит 140 тыс. куб. м, пиломатериалов - 300 тыс. куб. м с последующим увеличением в два раза. Общая стоимость проекта - 2,4 млрд руб. Завершение реконструкции ожидается в этом году.

ООО "Римбунан Хиджау МДФ" строит в поселке Хор завод древесно-стружечных плит MDF/THDF. Первоначальная мощность - 150 тыс. куб. м с увеличением до 300 тыс. кубометров. Общая стоимость проекта - 2,4 млн руб. Окончание строительства производственного цеха намечено на конец 2008 года, пуск первой очереди в 2009 году.

ООО "Рос-ДВ" в поселке Сукпай создает производство пиломатериалов. Мощность - 125 тыс. куб. м, из них 70 тыс. уже введено. В наступающем году ожидается ввод оставшихся мощностей. ООО "ДальЕвроЛес" в поселке Харпичан приступило к проектированию производств по выпуску 190 тыс. куб. м клееной фанеры и 200 тыс. куб. м пиломатериалов. Стоимость проекта - 3,8 млрд руб.

Минпромэнерго РФ в апреле и мае текущего года включил в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов проекты ООО "Амур Форест", "Аркаим", "ДальЕвроЛес".

В числе других заявленных инвесторами проектов в крае предусматривается создание производств лущеного шпона в Комсомольске-на-Амуре (ООО "Комсомольск Форест Продактс"), пиломатериалов в поселке Де-Кастри (ООО "Де-Кастрилес"). На производство шпона, пиломатериалов, технологической щепы и целлюлозы ориентируется в своих проектах ОАО "Дальлеспром".

Что требуется для активизации глубокой переработки? Прежде всего, инвестиционная поддержка реализуемых проектов на федеральном уровне. Имеется в виду создание инфраструктуры переработки. В крае только по семи приоритетным инвестиционным проектам на создание инфраструктуры необходимо 18,9 млрд руб., в т.ч. обеспечение энергетикой более 2,0 млрд руб., что повышает стоимость отдельных проектов от 10,5% до 88,4% от основных инвестиций и снижает конкурентоспособность продукции проекта.

К примеру, чтобы подвести электроэнергию на десять километров по проекту ООО "СП Аркаим", требуется более 700 млн руб. Это ведет к удорожанию проекта на 20%. Есть решение о финансировании инфраструктуры за счет федерального бюджета, однако механизм выделения средств не определен. Как следствие - отсутствие реальной поддержки инвесторов, затягивание сроков строительства, формирование удорожания продукции.

Аналогичная ситуация с проектом производства МДФ в районе Лазо, который реализует ООО "Римбунан Хиджау МДФ". Проект уникальный хотя бы потому, что предполагает использование низкосортной древесины, которая едва ли не повсеместно оставляется в лесу. А главное его достоинство в том, что намеченную к выпуску продукцию ждут на рынках. Поставки расписаны на годы вперед - и в Китай, и в Японию, и, кстати, в Россию. Выделение средств по созданию инфраструктуры проектов - несомненно эффективный механизм поддержки инвесторов, но он пока не работает. Хотя именно он должен быть реальным стимулом для активного привлечения средств в глубокую переработку.