Технологии в активе

В Амурской области, пожалуй, активнее, чем в других субъектах ДВФО, началась несколько лет назад реализация нацпроекта по возрождению сельского хозяйства. Что вполне оправданно: ведь некогда Приамурье являлось житницей Дальнего Востока. Впрочем, в правительстве области убеждены, что это понятие в приложении к Приамурью можно применять не только в прошедшем времени. "ДК" попытался выяснить, какова ситуация в аграрном комплексе области сегодня.

В полях

Занимая лишь 11% территории Дальнего Востока, область имеет в своем распоряжении 38% сельхозугодий и более 60% пашни ДВФО. Это, по мнению специалистов министерства сельского хозяйства области, и обуславливает основные направления развития и специализацию аграрного комплекса - интенсивное полеводство на основе ресурсо-, энергосберегающих технологий и крупнотоварное животноводство мясного и молочного направления. Хотя пока из имеющихся в области 1232 тыс. га пашни используется только 62%.

- Производство валовой продукции за прошлый год составило 12,5 млрд рублей, что в сопоставимой оценке с предыдущим годом "приподняло" нас на 6,7%, - рассказал "ДК" первый заместитель губернатора Амурской области Виктор МАРЦЕНКО. - Однако чистая прибыль за 2007 год по сельскохозяйственным предприятиям достигла 379,8 млн рублей, а рентабельность в целом по отрасли - 12,9%. Это однозначно мало и никого удовлетворить не может.

По мнению Виктора Васильевича, назрела необходимость реализации новой государственной технологической политики в АПК области.

- На сегодняшний день мы подошли к рубежу, на котором необходимо определиться с дальнейшими путями развития отрасли. И главным определяющим фактором здесь являются технологии. Уровень урожайности и в эпоху индустриальных коллективных хозяйств Союза и в послереформенный период практически всегда оставался приблизительно одинаковым, - продолжает мысль заместитель министра сельского хозяйства области Виталий ХУДОЛЕЕВ. - Принимая во внимание конечную точку производственной цепочки - переработку и ее потребность в необходимом объеме валового производства продукции, приходим к выводу, что путей повышения ее у нас два - либо брать площадью, либо - урожайностью. Второе, естественно, предпочтительнее, но гораздо дороже. При сложившемся уровне сельскохозяйственного производства, государственной поддержки и инвестиционной "зимы", где взять на это средства? Очевидно: наиболее доступный резерв сейчас - увеличение площадей, что без дополнительных затрат позволит получать высокие урожаи зерновых и сои в течение 3-5 лет. Своего рода накачка мускулов для дальнейшего перехода от существующей экстенсивной технологии к технологии, обеспечивающей нормальный уровень рентабельности. Реализация основных направлений этой политики началась в области 2 года назад. Параллельно с постепенным наращиванием темпов подъема залежных земель (в 2006 г. - 50 тыс. га; в 2007 г. - 115 тыс. га; план на 2008 - 120 тыс. га) ведется техническое переоснащения сельского хозяйства области. Ориентир по следующим направлениям - в первую очередь особое внимание на технологии, а потом - на технику, их обеспечивающую. Любые попытки производства при низком продуктивном потенциале сортов растений и пород сельскохозяйственных животных теряют смысл, подчеркивают в министерстве. На сегодняшний день это одна из важнейших проблем, тем более что старая техника выбывает и ее необходимо восполнять. В 2007 году на обновление машинотракторного парка в области потратили более 700 млн рублей, за первое полугодие этого - более 500, а к концу года эта сумма должна достигнуть миллиарда. "Но и этого мало! - подчеркивает Виталий Петрович. - Сегодня, чтобы идти вровень с выбытием техники, надо закупать на 1,6 млрд рублей в год!".

Понимая это, в рамках бюджета на 2009 год правительство области ведет работу по совершенствованию государственной поддержки. Товаропроизводителям, осваивающим перспективные технологии, компенсируются затраты на основные производственные ресурсы, и прежде всего энергоносители, ведется субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитам. Среди других видов поддержки - создание залогового механизма через гарантии бюджета области, стимулирование хозяйствующих субъектов, приобретающих семена высших репродукций, новые машины и оборудование, субсидирование элитного семеноводства.

"Пристальное внимание уделяем регулированию рынка зерна и сои, полной увязке замкнутого цикла производитель - переработчик, - говорит Виталий Худолеев. - Для обеспечения сырьем местных производственных мощностей в текущем году разработали схему поставки зерна продовольственной пшеницы и сои, предусмотрели также кредитную поддержку предприятиям, ведущим закуп местного сырья".

Как считают чиновники от сельского хозяйства, в посевную компанию этого года, несмотря на традиционные трудности, удалось создать хороший задел. Яровой сев по хозяйствам области составил 660,7 тыс. га, в том числе - 259 тыс. га зерновых, что на 30 тыс. га больше 2007 года. Соя размещена на площади 359 тыс. га, на 46 тыс. га больше прошлого года. В целом по хозяйствам области посевная площадь увеличилась на 96,3 тыс. га (на 15,2% больше уровня 2007 года).

Но виды на урожай зерновых в этом году несколько скромнее, сказались неблагоприятные погодные условия в центральных и северных районах - отсутствие осадков и высокие температуры. К счастью, менее грозно стихия обошлась с наиболее продуктивной южной зоной, там некоторые хозяйства намолотили в среднем от 15-16 ц/га. Результат уборки - удовлетворительный, хотя селяне, как всегда, надеялись на большее.

"При годовой потребности области в фуражном и продовольственном зерне в размере 199 тыс. тонн собственные нужды мы, конечно, удовлетворим, но о больших партиях для отгрузки за пределы области речи пока не ведем, - замечает замминистра. - Проведенные предварительные анализы продовольственной пшеницы показали довольно высокий процент клейковины, поэтому будем продолжать начатую работу по возрождению собственного мукомольного производства на КХП "Восточный" в г. Белогорске".

И на фермах

Хотя область сегодня представляется в большей степени земледельческой, здесь не смотрят на развитие аграрного комплекса однобоко, четко понимая, что развитие растениеводства без животноводства - обречено. Поэтому начиная с 2006 года здесь активно участвуют в реализации национального приоритетного проекта по ускоренному развитию животноводства.

Досье Сегодня в области в рамках нацпроекта строятся пять современных животноводческих предприятий: ЗАО "Агрофирма "АНК", животноводческий комплекс молочного направления на 1200 коров (Благовещенский район); ИП Мельниченко В.М., комплекс молочного направления на 700 дойных коров (Серышевский район); колхоз "Луч", комплекс на 1200 голов дойного стада (Ивановский район); СПК "Алексеевский", комплекс на 1200 голов маточного поголовья КРС мясного направления (Бурейский район), КХ "Орта", коровник на 300 голов (Белогорский район).

С учетом строительства за два года в область завезено 1467 голов племенного поголовья, в том числе по системе ОАО "Росагролизинг" 947 голов, за счёт кредитов ОАО "Россельхозбанк" -488 голов и за счёт областных средств - 32 головы племенных быков герефордской породы.

Первые очереди молочных комплексов Агрофирмы АНК и колхоза "Луч" уже приняли 500 и 160 голов. За год работы в Агрофирме АНК от каждой коровы получено по 5296 кг молока. В этом году начал производство молока и комплекс колхоза "Луч". Суточный надой на одну корову молочного стада здесь составляет 19,5 кг молока. Одним словом, нацпроект начинает давать первые результаты, и они весьма обнадеживающие. Всего на мероприятия по реализации национального проекта "Развитие АПК" в Амурской области за 2006-2007 годы направлено 1838,5 млн руб., из них 1591,6 млн руб. (89%) - кредиты коммерческих банков, 122,1 млн руб. - субсидии федерального бюджета, 32,6 млн руб. - субсидии областного бюджета, 88,8 млн руб. - средства федерального лизинга.