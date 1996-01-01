ДВЖД: в ногу с перспективой

Согласно "Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года" c учетом среднесрочных программ в развитие Дальневосточной магистрали планируется инвестировать без малого 1,13 трлн. руб. Это и прокладка 3322 км новых железнодорожных линий, и строительство мостов и тоннелей, и реконструкция уже действующих сооружений. Все это должно позволить железнодорожникам в конечном итоге не только дотянуться до многих удаленных территорий ДВ, но и увеличить пропускную способность магистрали, образно говоря, ее "мощность".

Многие из запланированных мероприятий дают результат уже сегодня, другие рассчитаны на перспективу. В соответствии со среднесрочной инвестиционной программой, в ближайшие годы инвестиции в развитие инфраструктуры дороги будут направлены на внедрение в полном объеме сквозных технологий вождения поездов повышенного веса и длины, на повышение перерабатывающей способности железнодорожных узлов, сортировочных, припортовых, пограничных и промежуточных станций.

В инвестиционной программе Дальневосточной дороги на 2008 - 2010 гг. особое внимание уделено трем направлениям развития. Это, прежде всего, пакет крупных инвестиционных проектов, связанных со стратегическими планами России на Дальнем Востоке. Пакет этот в компании так и именуется: "Выделенные инвестиционные проекты" - ВИП. В обойму инвестиционных программ входят также "Обновление и модернизация подвижного состава" и "Проекты хозяйств".

В 2008 г. объем капиталовложений Дальневосточной железной дороги в сравнении с годом предыдущим увеличился на 41,3% и составил 23,3 млрд руб. При этом инвестиции по "Выделенным инвестиционным проектам" "подросли" на 28,1%, по "Обновлению подвижного состава" - на 22,2%, по "Проектам хозяйств" железной дороги - на 90,4%. Из ВИПов два завершаются в текущем году. Это "Кузбасс - Дальневосточный транспортный узел" и "Вынос ж. д. линии Известковая-Чегдомын из зоны затопления Бурейской ГЭС". Но главная инфраструктурная работа - впереди.

В 2006 г. филиалом ОАО "РЖД" институтом ГипротрансТЭИ была разработана "Стратегическая программа развития БАМ на перспективу до 2020 года с учетом строительства трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". В соответствии с этой программой, пропускная способность БАМа увеличится до 52,9 млн тонн в год. (Для сравнения: сейчас по участку Комсомольск-Советская Гавань ежегодно проходит до 7,5 млн. тонн грузов, при этом резерв пропускной способности составляет 5 млн тонн). Планируется прокладка 1312 км вторых путей, строительство и восстановление 56 разъездов, реконструкция объектов хозяйств пути, автоматики и телемеханики, электроснабжения и электрификации, локомотивного хозяйства и проч. В настоящее время ОАО "РЖД" проводится работа по корректировке мероприятий, заложенных в Программу, в связи с изменениями заявленных объемов перевозки грузов до 62,4 млн тонн в год к 2020 году. Проект "Реконструкция железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань со строительством нового Кузнецовского тоннеля" получил поддержку Инвестиционного фонда Российской Федерации и сегодня является частью среднесрочной (2008-2010 гг.) инвестиционной программы ДВЖД по развитию так называемого "северного широтного хода". Он позволит повысить весовые нормы, скорость движения поездов на участке, и, как следствие, увеличить пропускную и провозную способности, ликвидировав главное "барьерное" место на пути основных грузовых маршрутов БАМа.

Досье Предполагаемый срок работ на 1-м этапе реализации проекта - строительстве Кузнецовского обхода - с 2008 по 2013 год. На 2-м этапе - до 2016 г. планируется удлинение 58 приемоотправочных путей на 29 станциях, строительство 6 новых приемоотправочных путей на 5 станциях, строительство 79,8 вторых главных путей, восстановление 5 и строительство 3 новых разъездов, развитие станций Комсомольск-сортировочный, Комсомольск-грузовой и Ванинского железнодорожного узла, усиление путевой инфраструктуры, обновление объектов связи и электроснабжения, локомотивного и вагонного хозяйств. Общая стоимость проекта составит около 59,9 млрд руб. В том числе за счет Инвестиционного фонда РФ - 17,556 млрд и 42,32 млрд - за счет ОАО "РЖД".

В Федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 г." запланировано развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к бухте Козьмино для пропуска нефтяных маршрутов. В рамках проекта планируется реконструировать участок дороги Кузнецово-Хмыловский, построить путепроводную развязку и мост через р. Партизанка для доставки от ст. Сковородино в бухту Козьмино сырой нефти. Ежегодный объем перевозок должен составить порядка 15 млн т.

В инвестиционной программе дороги на 2007-2008 гг. уже выделены средства на разработку обоснования и проектные работы по проекту "Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к бухте Козьмино для пропуска нефтяных маршрутов". Эту работу выполнит проектный институт "Дальгипротранс". Всего, согласно Программе, этот объект обойдется ориентировочно в 5 млрд руб. (4,5 млрд - средства федерального бюджета и 500 млн - собственные внебюджетные средства ОАО "РЖД"). В настоящее время решается вопрос о дополнительном выделении средств на данный проект на 2008-2009 годы.

В этом году завершается четырехлетняя работа по переустройству участка железнодорожной линии Известковая - Чегдомын, попадающего в зону влияния водохранилища Бурейской ГЭС. Реализация этого проекта, выполняемого с привлечением сторонних инвесторов, позволила построить 29,35 км нового железнодорожного полотна для выноса участка дороги из зоны затопления Бурейской ГЭС. В 2008 г. на нем будут выполнены работы по ликвидации просадок земполотна.

Среди других важнейших инвестиционных проектов Дальневосточной железной дороги вторая очередь реконструкции мостового перехода через р. Амур у г. Хабаровска. С 2005 по 2009 г. в него планируется инвестировать около 6,6 млрд руб., более 5 млрд уже освоены. Реализация этого проекта позволит повысить пропускную способность перехода до 151 поезда в сутки, а также приступить к капитальному ремонту железнодорожного тоннеля под р.Амур, проектные работы по которому запланированы на 2010 г.

На реализацию сквозной технологии вождения поездов массой 6300 т направлена программа "Организация комплексного усиления инфраструктуры на участке Уссурийск - Находка - Находка-Восточная". Задание на разработку обоснования данной программы сформировано с учетом прогнозируемого роста грузооборота за счет перевозки сырой нефти в объеме 15 млн т к 2009 г., а также ввода в эксплуатацию будущей третьей очереди угольного терминала Восточного порта мощностью 12 млн т в год, увеличения контейнерных перевозок до 1079 тыс.шт. ДФЭ к 2012 г.

Программа предусматривает обширный перечень работ по реконструкции сортировочных и узловых станций и подходов к портам, удлинению путей, обновлению искусственных сооружений, спрямлению плана и профиля полотна с переустройством перевального участка Анисимовка-Партизанск. Модернизации будут подвергнуты автоматика и телемеханика, электроснабжение и связь. Планируется приобретение нового тягового подвижного состава и проч. После проведения всех мероприятий по усилению инфраструктуры этот участок будет обладать достаточным запасом прочности для выполнения поставленных задач.

В пакете инвестиционных программа Дальневосточной железной дороги комплексная реконструкция участка Уссурийск-Барановский-Хасан, которая позволит обеспечить перевозку из северокорейского порта Раджин по Транскорейской и Транссибирской магистралям до 200 тыс. ДФЭ контейнеров в год.