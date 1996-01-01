Так нужны ли Приморью нанотехнологи?

Ученые и политики говорят о том, что наряду с информационными и биотехнологиями именно нанотехнологии вот-вот произведут фурор как в современном производстве, так и в человеческой жизни в целом. Видимо, именно поэтому в приморских вузах стали готовить специалистов такой редкой специальности.

Научно-технический прогресс не обошел Дальний Восток. Так, в этом году Институт Физики и информационных технологий Дальневосточного государственного университета (ДВГУ) уже получил аккредитацию и приступил к подготовке первых 22 специалистов по нанотехнологиям. ВГУЭС также подготовил пакет документов и, возможно, со следующего года, приступит к подготовке наноинженеров.

Досье Нанотехнология - совокупность методов и приемов манипулирования веществом на атомном и молекулярном уровнях с целью производства конечных продуктов с заранее заданной атомной структурой.

Однако не совсем понятно, где в Приморье смогут работать такие уникальные специалисты? Если в центральной части России сосредоточено большинство научно-исследовательских институтов, экспериментальных заводов и подготовка специалистов там может проходить даже в форме госзаказа, то с Дальним Востоком все иначе. Не пополнят ли дальневосточные молодые нано-специалисты ряды безработных океанологов, юристов и экономистов?

По словам руководителей местных агентств по трудоустройству, на сегодняшний день они не встречали вакансии столь редких специалистов. В то же время, российские рекрутинговые интернет-сайты просто пестрят вакансиями для специалистов по нанотехнологиям. Вот только зарплату выше 15 тыс. руб. никто не обещает даже в Москве.

Алексей ОГИЕВ, преподаватель кафедры физики и информационных технологий ДВГУ: "Наш университет действительно приступил к подготовке таких уникальных специалистов. Более того, мы будем развивать эту специальность в двух направлениях: первое - теоретики, т.е. работа в области научных фундаментальных и прикладных исследований, а второе направление - работа на предприятиях, управление высокотехническими процессами (наноэлектроника, нанохимия и т.д.). Конечно, пока трудоустроиться по специальности в Приморском крае сложно, однако все изменится буквально в ближайшие годы, и специалисты по нанотехнологиям будут одними из самых востребованных на рынке труда. Уже сейчас все больше и больше заводов и предприятий закупают сложное оборудование, например, атомные силовые микроскопы, требующие обслуживания наноинженерами и нанотехнологами".