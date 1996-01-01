Партия оборудования мобильной газотурбинной электростанции прибыла во Владивосток

Полным ходом на территории Владивостокской ТЭЦ-1, находящейся в ведении филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК), идут работы по установке мобильной газотурбинной электростанции (МГТЭС).

Во Владивостокский морской торговый порт уже прибыл первый комплект оборудования мобильной электростанции: силовой трейлер №1, контейнер системы автоматического управления (САУ) и другое оборудование. На станцию Владивосток доставлены два генератора, в пути находится второй комплект оборудования МГТЭС.

По словам специалистов филиала "Приморские тепловые сети", все работы ведутся согласно графику. На сегодняшний день завершен этап получения необходимых разрешений и согласования, выдана вся проектная документация, проведены геологические и геодезические изыскания на месте установки станции, выполнены работы по подготовке площадки к размещению силовых газотурбинных установок и вспомогательного оборудования, ведутся работы по установке двух общестанционных пультов управления мобильной электрстанции.

Напомним, что, согласно договоренности, достигнутой между РАО "ЕЭС России" и администрацией Приморского края еще в 2007 г., на территории ВТЭЦ-1 будет установлена мобильная газотурбинная электростанция Mobil Pac 25 мощностью 45 МВт. Станция представляет собой временный источник дополнительной мощности и предназначена для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Владивостока в часы утреннего и вечернего максимумов нагрузки путем выработки электрической мощности из энергии горячих газов, полученных при сжигании жидкого топлива и выдачи ее в электрические сети. Режим эксплуатации мобильной ГТЭС подразумевает ее работу в течение не более 8 часов в день.

Станция состоит из четырех модулей: силовой модуль (газотурбинная установка), модуль системы автоматического управления, модуль повышающего трансформатора 10/110 кВ и модуль общеподстанционного пульта управления. В силовом модуле размещены: газогенератор, силовая турбина, электрогенератор. Все оборудование устанавливается на передвижных платформах, а платформы - на специальных бетонных площадках. Такая конструкция дает возможность перемещать установки с одного места на другое и в случае необходимости оперативно реагировать на возникающий дефицит электроэнергии.

На сегодня в эксплуатации по всему миру находится более 270 подобных установок, 10 из них находятся в России. Мобильные ГТЭС прошли процедуру обязательной государственной экологической экспертизы. Станция полностью удовлетворяет всем самым строгим экологическим и санитарным стандартам. Замеры уровня выбросов вредных веществ и уровня шумового воздействия, проведенные на подмосковных станциях "Сырово" и "Дарьино", подтвердили их соответствие российским экологическим нормам.

Выбор места под установку мобильной станции не случаен. Территория Владивостокской ТЭЦ-1 - наиболее удобное место для ее размещения по нескольким причинам. Первое - это близость к центру города, который сегодня активно застраивается, количество потребителей электрической энергии здесь постоянной растет. Второе - наличие на территории ТЭЦ-1 электрической подстанции. Третье - удобная площадка, достаточная по размерам для установки всего необходимого основного и вспомогательного оборудования мобильной электрической станции.

Ожидается, что уже к 15 декабря 2008 г. мобильная станция пройдет наладку и будет полностью готова к работе.