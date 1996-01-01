Проверено: трансгенов нет

Заменитель сухого молока, в состав которого входит запрещенное к реализации в России сухое молоко производства КНР, был обнаружен в Хабаровском крае в начале октября, и сухое молоко было изъято из продажи. Это породило многочисленные слухи.

Как заявил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю Владимир ОТТ, слухи о том, что продовольственные прилавки Дальнего Востока заполнены трансгенными продуктами, а также ядовитым китайским сухим молоком, сильно преувеличены. По его словам, управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю продолжает следить за наличием в пищевых продуктах генетически модифицированных компонентов. За два последних года было исследовано около 900 проб пищевых продуктов. Наличие трансгенной примеси выявлено всего в 17 пробах мясной продукции, да и то в крайне незначительных количествах. Можно смело пить молоко и есть мороженое - вредных примесей в молочной продукции также не обнаружено.