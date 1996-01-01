Железные перспективы Приамурья

Развитие Дальневосточного федерального округа в первую очередь связано с появлением на его территории новых масштабных производств и территориальных комплексов. Один из таких проектов, который реализует УК "Петропавловск", предполагает создание в регионе производственного комплекса черной металлургии со всей транспортной, социальной и энергетической инфраструктурой.

Досье Сегодня "Петропавловск" - это около 10 тысяч рабочих мест для дальневосточников, почти два миллиарда рублей налогов ежегодно, и с каждым годом вклад группы компаний в экономику региона будет только увеличиваться.

За новым для многих дальневосточников названием "Петропавловск" скрываются старые знакомые. С недавнего времени золотодобывающие компании "Покровский рудник" и Peter Hambro Mining, железорудная "Ариком", занимающийся инфраструктурой "Рубикон", строительная компания "Капстрой", геологоразведочные и проектные предприятия, институты, более 100 банковских филиалов и подразделений объединились в группу под управлением компании "Петропавловск". Теперь это единый организм, который будет слаженно работать на развитие Дальнего Востока. За несколько лет из небольшого предприятия компания выросла в одного из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Приамурья.

Досье Сегодня "Петропавловск" является одним из крупнейших предприятий Амурской области, работающим в регионе уже более 10 лет. Тогда компания получила лицензию на право разработки Покровского золоторудного месторождения. В то же время амурские золотодобытчики первыми из российских предприятий вышли на лондонскую биржу. Именно тогда появилось название "Peter Hambro Mining" - имевший небольшую долю акций британский партнер Питер ХАМБРО по просьбе нынешнего председателя совета директоров УК "Петропавловск" Павла МАСЛОВСКОГО дал компании свое имя, которое пользовалось и пользуется авторитетом на Западе. При его поддержке в амурскую экономику пришли зарубежные инвестиции - всего было привлечено около $500 млн, которые пошли на строительство заводов на золоторудных месторождениях "Покровское" и "Пионер", на разведку новых площадей.

Торжественное открытие производства на новом месторождении "Пионер" состоялось 19 июля этого года, но этому предшествовали годы труда. Все работы, от геологоразведки до строительства, выполнялись собственными силами.

На руднике построены промышленные корпуса, склады, современный вахтовый поселок, дорога, а также уникальная для Дальнего Востока линия внешнего электроснабжения с использованием многогранных опор. Все строительные работы осуществляло собственное строительное предприятие - ООО "Капстрой". Инвестиции в геологоразведку, оснащение рудника, проектирование и строительство фабрики составили 4,1 млрд руб. Первая очередь фабрики перерабатывает около 1 млн тонн руды в год. При этом на первом этапе ежегодное производство золота составит 1,5-2 тонны.

С июня 2010 года на заводе будут запущены дополнительные мощности, что позволит перерабатывать до шести миллионов тонн руды, а еще через год гидрометаллургический завод на "Пионере" будет давать семь тонн золота ежегодно. Средняя заработная плата рабочих на предприятии составит 26 тыс. руб., появятся и новые рабочие места в дополнение к уже существующим 2,4 тысячи.

В 2009 году войдет в строй производство на еще одном руднике "Петропавловска" - месторождении "Маломыр" в Амурской области, где в настоящее время ведется проектирование золотоизвлекательной фабрики, строительство инфраструктурных объектов и оснащение рудника. По словам генерального директора УК "Петропавловск" Сергея ЕРМОЛЕНКО, в 2011 году за счет запуска этих и некоторых более мелких производств компания рассчитывает выйти на уровень производства в 30 тонн золота в год.

Дальнейшие планы развития связаны с созданием производственного комплекса черной металлургии со всей транспортной, социальной и энергетической инфраструктурой. В активе группы несколько месторождений - Кимканское и Сутарское в Еврейской автономной области, Гаринское и Куранахское в Амурской области. Обогащенное сырье с них будет поступать на горно-металлургический комбинат, место строительства которого сейчас выбирается. Ближайшее аналогичное производство на территории России находится в Западной Сибири. А по технологии (предприятие будет производить низкосернистый чугун и в дальнейшем сталь на основе технологии третьего поколения ITmk3) это будет самый современный завод на территории СНГ. Подобные предприятия до сих пор строились только в США.

- Первый из железорудных проектов - строительство горно-обогатительного комбината и рудника на станции Олекма (Куранахское месторождение) - уже запущен, - говорит Павел Масловский. - Есть и другие проекты, связанные с освоением железорудных месторождений и в конечном счете c выходом на производство чистого железа в 2014 г., а в 2017 г. - стальной продукции. Это наш план на несколько лет вперед. С точки зрения транспортных потоков наиболее вероятным месторасположением металлургического комбината является станция Известковая в Еврейской автономной области, но это не окончательное решение.

По планам первое дальневосточное железо получат в 2014 году. Половина продукции первой очереди (два миллиона тонн в год) пойдет на завод в Комсомольске-на-Амуре. Вторую часть сначала планируют отправлять на экспорт в страны Юго-Восточной Азии, а к 2018 году сформируется рынок потребления стали на российском Дальнем Востоке.

- Производить сталь только на экспорт опасно - должен быть внутренний потребитель, и мы рассчитываем, что к моменту завершения строительства второй двухмиллионной очереди к 2017-2018 годам на российском Дальнем Востоке должен сформироваться рынок потребления стали, - рассуждает Масловский. - Ключевым игроком должно стать взятое под государственный контроль судостроение, растут и объемы строительства, а это второй крупнейший потребитель стальной продукции. К этому времени мы рассчитываем на потребление от 1,5 до 2 млн тонн стали в Дальневосточном регионе.

Группа компаний располагает 14 млрд руб. собственных средств на осуществление этого проекта. Кроме кредитных средств "Петропавловск" рассчитывает на финансовую подпитку от поэтапного пуска производств. Так, уже в этом году начинается производство на Олекминском руднике, где ежегодный объем продаж концентрата будет составлять порядка $120 млн. По расчетам руководства компании, в целом на создание металлургического комплекса будет потрачено порядка 100 млрд руб. По словам металлургов, самой драматичной проблемой строительства крупных промышленных объектов является кадровая. В золотодобывающей отрасли "Петропавловск" решает ее уже многие годы: существует своя программа подготовки студентов - финансируют их обучение и прохождение практики, создаются свои учебные комбинаты, в октябре откроет двери горно-металлургический колледж в г.Зея.

Другие проблемы можно решить только с помощью государства - существующие на Дальнем Востоке энергетические и транспортные тарифы не позволяют местным производителям конкурировать с производителями стали в Западной Сибири и предприятиями в европейской части России.

Недавно дальневосточный полпред Олег САФОНОВ высказался о роли государства в развитии дальневосточной металлургии. В УК "Петропавловск" разделяют эту точку зрения и считают, что создание конкурентной среды в регионе подтолкнет развитие бизнеса, который будет вкладывать средства в развитие инфраструктуры и в решение социальных вопросов.

- Олег Сафонов в первую очередь говорил о строительстве металлургических комбинатов, о производстве стали, конечного передела. И я с ним абсолютно согласен в том, что этим проектом должно заниматься государство, - говорит Павел Масловский. - На мой взгляд, участие государства особенно важно в создании конкурентной среды на Дальнем Востоке. Ведь неконкурентными моментами здесь являются энергетические тарифы, транспортные тарифы и, наконец, социальная политика - затраты на привлечение и обучение специалистов гораздо выше, чем на западе России. Если государство поможет в решении этих проблем - для производства стали или в целом для крупной промышленности это самое необходимое и, в принципе, достаточное условие.

В Приамурье разведанные запасы железной руды составляют около одного миллиарда тонн - их хватит на то, чтобы обеспечить все действующие сталепроизводящие предприятия России и еще столько же производств. С учетом того, что в южной Якутии сосредоточены еще два миллиарда тонн руды, "железные" перспективы Дальнего Востока практически безграничны.

- Ресурсов много, остается только воля и экономическая среда, чтобы вовлекать их в наиболее глубокую переработку, - говорит Павел Масловский.