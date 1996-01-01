Стратегическая задача

Тема эффективного природопользования - одна из наиболее актуальных для Магаданской области. Экономика Колымы практически полностью построена на освоении ресурсного потенциала. До тех пор пока здесь не будет создана транспортная инфраструктура, развивать какие-либо производства, не связанные с недропользованием, проблематично. Перспективы развития северной территории "ДК" обсуждает с губернатором Магаданской области Николаем ДУДОВЫМ.

- Николай Николаевич, исторически сложившаяся специализация экономики Магаданской области - золотодобыча. Как долго будет сохраняться эта моноструктурность экономки? Скоро будут выбраны драгоценные металлы?

- Думаю, очень не скоро. При том что в результате значительного снижения, а то и прекращения геологоразведочных работ в конце прошлого столетия основные разведанные запасы были распределены, а многие и выбраны, у золотодобывающей отрасли на Колыме огромные перспективы. И запасы сырьевых ресурсов, которые еще предстоит основательно разведать, поставить на государственный баланс, впечатляют. Если говорить о благородных металлах, то уже разведанные запасы рудного золота составляют 1900 тонн, россыпного золота - 200 тонн, серебра - 21 тыс. тонн. Но есть еще олово - 70 тыс. тонн, каменный уголь - 570 млн тонн, бурый уголь - 1,6 млрд тонн, сырье для цементной промышленности - более 500 млн тонн, вулканический пепел - более 7 млн куб.м.

Поэтому нам никуда не деться, горная отрасль долго будет оставаться доминирующей, основой экономики Магаданской области - и экономическое, и социальное развитие территории во многом будет зависеть от того, насколько грамотно и эффективно мы используем богатства наших недр.

Предприятия, занимающиеся поиском, добычей и переработкой минерального сырья, производят 67% продукции промышленного производства, формируют 39% валового регионального продукта, дают более 40% налогов консолидированного бюджета территории, численность работающих составляет 16% занятых в экономике области.

Если посмотреть на то, что мы имеем, с другой точки зрения, то, по оценкам специалистов, доминирующая роль в общей стоимости запасов и ресурсов всех полезных ископаемых в регионе приходится на уголь (44,4%) и углеводороды (41,3%), доля цветных и черных металлов составляет 8,4%, а благородных, на которых основана сейчас экономика области, - лишь 3%. Следовательно, 97% ресурсов всех полезных ископаемых не задействовано в экономике региона! Это создает объективные предпосылки для диверсификации минерально-сырьевого комплекса и ухода от моноресурсности.

Пока же горнодобывающая промышленность области специализируется в основном лишь на добыче золота, серебра и в небольшом количестве - каменного угля. Запасы и прогнозные ресурсы других твердых полезных ископаемых на нашей территории, к сожалению, в настоящее время почти не востребованы.

При этом минерально-сырьевая база золота Магаданской области интенсивно осваивается, большая часть разведанных запасов коренного золота передана в промышленное освоение, а сырьевая база россыпных месторождений вследствие длительной эксплуатации существенно истощена. Поэтому сегодня перед Магаданской областью остро стоит проблема воспроизводства запасов. Для этого необходимо вести системные геологоразведочные работы.

- Означает ли истощение россыпей конец золотой Колымы?

- Конечно же нет. Кроме россыпей имеются и значительные запасы рудного золота. Самый яркий пример - на территории Магаданской области и частично Якутии имеются две очень перспективные провинции. Первая - Яно-Колымская - геолого-экономический район, ориентированный на золотодобычу с одновременным усилением поисковых и поисково-оценочных работ на олово, медь, свинец и цинк. Вторая провинция - Омолонская - располагает значительными прогнозными ресурсами меди с попутными молибденом и золотом, свинца и цинка с попутным серебром, железных руд, урана. Пока освоение этих провинций существенно затрудняется из-за слаборазвитой инфраструктуры.

Мы связываем большие надежды с теми инвестициями, которые придут в регион в соответствии с ФЦП "Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья". Она предусматривает расширение транспортной сети. И если строительство железнодорожной магистрали Якутск-Магадан-Анадырь - дело отдаленного будущего, то автомагистраль Магадан - Билибино - Певек - Анадырь начнет возводиться уже в ближайшие годы. Активизация геологоразведочных работ будет способствовать промышленному развитию названных районов. Помимо экономической выгоды это будет иметь и большое геополитическое значение, поскольку позволит привлечь и закрепить население в малонаселенных северо-восточных территориях нашей страны.

- Месторождение "Наталка", которое разрабатывает компания "Полюс Золото", имеет отношение к упомянутым вами провинциям?

- Да, это крупнейшее месторождение Яно-Колымской провинции. На месторождении "Наталка" с ноября 2004 года возобновились геологоразведочные работы, целью которых тогда была постановка на баланс 1500 тонн золота для открытой добычи. В соответствии с увеличением запасов была разработана и новая концепция геолого-промышленной модели, которая предусматривает добычу 30-40 млн тонн руды в год.

Результаты разведки подтвердили обоснованность нового подхода к месторождению, и в настоящее время месторождение "Наталка" является крупнейшим в России и первым представителем рудных объектов перспективного экономического класса.

В сентябре 2007 года ОАО "Полюс Золото" завершило международный аудит запасов Наталкинского месторождения. Общий объем доказанных и вероятных резервов ОАО "Полюс Золото" составил 68,6 млн унций. По мнению экспертов, у месторождения имеется большой потенциал прироста резервов после уточнения геологоразведочных данных.

Начало широкомасштабного строительства горно-обогатительного комбината на месторождении "Наталка" планируется в 2009 году с вводом предприятия в 2012 году и выходом на проектную мощность к 2014 году. Это будет один из крупнейших в мире горно-обогатительных комбинатов. Добыча золота здесь будет вестись открытым способом.

Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что с началом строительства крупнейшего золотодобывающего предприятия на Наталкинском месторождении начато промышленное освоение значительной части, около 40%, Яно-Колымской золотоносной провинции, запасы которой оцениваются на уровне 5000 тонн.

- Если недра области так богаты, то ими неизбежно должны заинтересоваться инвесторы, желающие их разрабатывать?

- Ведущие отечественные и зарубежные компании проявляют интерес к Магаданской области достаточно давно. На территории вели работу компании "Кинросс-Голд", "Бема-Голд", в последние годы стали осуществляться первые проекты с привлечением капитала из Китайской Народной Республики. Российские предприниматели также не остаются в стороне.

Совсем недавно, 10-14 сентября, в Магадане прошел международный горно-геологический форум "Золото Северного обрамления Пацифика". В нем приняли участие около 200 специалистов из 15 регионов России, а также из США, Канады, Австралии, Монголии, Казахстана и Киргизии. Форум был приурочен к 55-летию Магаданской области и 80-летию первой Колымской экспедиции под руководством Юрия БИЛИБИНА, с которой началось освоение Золотой Колымы. Организаторами горно-геологического форума выступили администрация Магаданской области, магаданское отделение Российского геологического общества и Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН. Форум был посвящен проблемам геологического изучения, разведки, промышленного освоения месторождений золота северной части Тихого океана, в том числе специфике золотодобычи в природных условиях Арктики и Субарктики. В нем приняли участие представители известных компаний "Полюс", "Кинросс Голд Корпорэйшн", "Сенетерра Голд", "Сандвик", "Фрипорт Макморан Копер энд Голд" и других.

- Какие направления развития недропользования на Колыме вы видите в ближайшем будущем?

- Наша стратегическая задача - диверсификация горнодобывающей отрасли. Нам необходимо вовлечь в отработку другие цветные металлы, а не только серебро и золото. Цены на полиметаллы на мировом рынке стабильно растут, разработка имеющихся на территории месторождений меди, олова, вольфрама и других недрагоценных цветных металлов может принести ощутимый экономический эффект.

На качественно новый уровень может вывести экономику Магаданской области освоение нефтегазоносного шельфа северного побережья Охотского моря. По оценкам специалистов, ресурсы участков примагаданского шельфа "Магадан-1" и "Магадан-2" оцениваются в 1,3 - 1,4 млрд тонн нефти и примерно около 1,2-1,5 трлн куб.м газа. Если удастся реализовать этот проект, то внутренний региональный продукт Магаданской области вырастет в разы. Это будет уже совсем другая экономика и совсем другие деньги.

- Какие меры необходимы для предотвращения снижения уровня добычи полезных ископаемых?

- Сегодня остро назрела необходимость совершенствования законодательства в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы. Прежде всего, речь идет об отнесении к участкам недр местного значения мелких месторождений полезных ископаемых для упрощения системы лицензирования, оформления документации, отчетности, экспертизы запасов.

Сегодня горные предприятия теряют очень много времени, получая лицензии и оформляя документы в Москве, тогда как на месте это можно делать более оперативно. Мы предлагаем делегировать на региональный уровень полномочия по лицензированию месторождений россыпного золота с запасами до одной тонны, рудного золота с запасами до десяти тонн и передать право выдачи поисковых лицензий территориальным органам Министерства природных ресурсов. Решение хотя бы этих вопросов позволило бы значительно облегчить жизнь недропользователей, а они, как известно, для Колымы основные налогоплательщики. Во многом их трудом обустраивается северная территория России.