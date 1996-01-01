Горнопромышленный сбор в Москве

4-й горно-геологический форум "Майнекс 2008" начнет работу 1 октября в российской столице. В числе участников Форума - крупнейшие компании, имеющие активы на российском Дальнем Востоке - Kinross, Peter Hambro Mining, Silver Bear, "Полиметалл", "Полюс Золото", "Арлан", Sun Mining, Renova и многие другие.

Форум "Майнекс" впервые был проведен в 2005 году. На сегодняшний день мероприятие, организуемое некоммерческим партнерством, в которое входят бизнес-коммуникационное агентство "Адвантикс Лтд", инжиниринговая компания SRK Consulting, научно-исследовательский, проектный и конструкторский центр драгоценных металлов и алмазов "НБЛзолото", является наиболее представительной площадкой для общения между руководителями горных компаний, законотворцами, исполнительными органами, консультантами и инвесторами. В форуме ожидается участие свыше 500 представителей российских и международных компаний из стран ЕЭС, Северной Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Трехдневная программа "Майнекс 2008" предусматривает несколько пленарных и технических сессий, презентации горных, геологических и сервисных компаний на специализированных бизнес-подиумах, вручение награды "Майнекс". Кроме того, в рамках форума будут организованы выставка "От рудника к рынку" и мастер-классы, ориентированные на горных инженеров и финансовых менеджеров.

Особое внимание будет уделено обсуждению проблемных вопросов, связанных с регулированием деятельности в сфере недропользования, и участию инвесторов в освоении российских недр. Ряд сессий форума будет посвящён практике применения передовых технологий разведки и разработки полиметаллических месторождений, планированию рудников, освоению минеральных запасов арктического шельфа, применению ИТ-технологий сопровождения геологоразведочных работ, повышению экологической, социальной и технической ответственности предприятий, а также целому ряду практических вопросов, связанных с финансово-инвестиционной деятельностью горных компаний.

"Майнекс" включает в себя не только ежегодный форум, проводимый в Москве в первых числах октября. Региональные конференции с одноименным названием ежегодно организуются в различных регионах России. Событием этого года можно назвать конференцию "Майненс - Дальний Восток", впервые проведенную в Хабаровске и собравшую более 100 делегатов не только из субъектов ДВФО и центральных регионов России, но и США, Великобритании и Канады.

Дополнительные подробности можно узнать на официальном сайте форума www.minex forum.com