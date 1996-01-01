ВСТО - движение есть

Восточная трубопроводная система, как ведущая часть транспортной инфраструктуры, создаваемой на Дальнем Востоке, продолжает привлекать к себе внимание. "ДК" оценивает основные события этого года, связанные с ВСТО. Наиболее заметными стали завершение публичных слушаний по второй очереди, начало строительства нефтеналивного порта в б. Козьмино и подтверждение "Роснефтью" обязательств по строительству в конечной точке трубы завода, но не НПЗ, а нефтехимического.

Экологическое равновесие не нарушится

Одним из главных события года стало завершение в июле 2008 года на Дальнем Востоке публичных слушаний по второй очереди ВСТО. На основании предложений общественности в предварительную проектную документацию внесено более 200 изменений. Их результатом станет изменение трассы нефтепровода. Она не затронет мест обитания редких животных и особо охраняемых природных территорий дальневосточных регионов. В районе г. Хабаровска нефтепровод будет проложен ниже по течению реки Амур, за пределами водозаборной зоны, что позволит полностью исключить риски загрязнения источников питьевого водоснабжения города. В Еврейской автономной области трасса ВСТО не затронет мест обитания белого аиста, а по территории Приморского края пройдет максимально удаленно от зоны обитания амурского тигра, а также охранных зон Уссурийского заповедника и нескольких заказников.

Козьмино строится полным ходом

Начато и строго по графику ведется строительство нефтеналивного порта в бухте Козьмино, конечной точке нефтепровода. Общая площадь объектов спецморнефтепорта "Козьмино" составит 181,16 га, длина нефтепирса - 340 метров, а глубина - 19,7 метров. По плану он примет первый танкер уже в 2009 году. По оценке генерального подрядчика строительства - корпорации "Инжтрансстрой", на сооружении порта до сентября 2009 года будет задействовано три тысячи специалистов, большую часть которых должны представлять местные кадры. "Инжтрансстрой" уже привлекла на реализацию проекта одиннадцать региональных компаний, в том числе местный Находкинский судоремонтный завод.

Государство поможет РЖД

За год нашлось решение для такой проблемы, как поиски источника модернизации подъездных железнодорожных путей и строительства сливных железнодорожных эстакад, которые понадобятся для транспортировки нефти до завершения второго этапа строительства ВСТО. Ранее руководство ОАО "РЖД" выражало небезосновательное беспокойство по поводу возврата многомиллиардных инвестиций, требуемых на реконструкцию важнейших железнодорожных объектов Дальнего Востока. Дело в том, что после запуска трубопровода на полную мощность железная дорога может потерять объем перевозок, сопоставимый с транспортировкой 15 млн т нефти, если он не будет замещен другими видами грузов.

В мае текущего года появилось распоряжение председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА, которое разрешило сомнение РЖД, премьер поручил главе Минрегиона Дмитрию КОЗАКУ ускорить решение этого вопроса. За ним последовало решение предоставить железнодорожному ведомству уже в этом году более 23 млрд руб. на подготовку объектов железнодорожной инфраструктуры к наращиванию объемов перевозок. Одним из модернизируемых объектов станет участок дороги между станциями Кузнецово и Хмыловский на юге Приморского края. Работы на нем уже начались. В Минпромэнерго считают, что модернизацию подъездных железнодорожных путей и строительство сливных железнодорожных эстакад необходимо закончить уже в этом году.

Талакан готов к эксплуатации

На рабочем совещании, состоявшемся в феврале на Талаканском месторождении с участием президента Республики Саха (Якутии) Вячеслава ШТЫРОВА и президента АК "Транснефть" Николая ТОКАРЕВА было отмечено, что "Сургутнефтегаз" полностью готов к промышленной эксплуатации месторождения. Сделать это удалось менее чем за три года. В строительство инфраструктуры месторождения было вложено более 65 млрд рублей. "Сургутнефтегаз" готов начать заполнение трубопровода и с пуском участка нефтепровода Талакан - Тайшет, который запланирован на осень, начать промышленную прокачку нефти в реверсном режиме. Фактически это станет точкой отсчета начала освоения Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Уже в 2009 году компания обещает обеспечить добычу в объеме 1 млн тонн с последующим увеличением объемов в соответствии с проектом разработки месторождения.

Шансы на рост инвестиций повышаются

Впрочем, возможности сырьевой базы для поставки в Козьмино запланированных 50 млн т нефти в год, а с учетом Китая - 80 млн т в год, все еще остаются спорными.

Напомним, что в качестве ресурсной базы ВСТО названы четыре месторождения: "Ванкорское" (Красноярский край, разработчик - "Роснефть"), "Верхнечонское" (Иркутская область, "Верхнечонскнефтегаз"), "Талаканское" (Якутия, "Сургутнефтегаз"), "Юрубчено-Тохомское" (Эвенкия, "Роснефть").

Доказанный потенциал нефтедобычи Восточной Сибири позволяет стабильно получать от 25 до 50 млн тонн нефти в год. Для первого этапа ВСТО этого будет достаточно, но, как считают специалисты, для увеличения добычи нужно резко наращивать геологоразведочные работы. При этом, главной проблемой более масштабного освоения Восточной Сибири остаются специфические для региона "горно-геологические риски", связанные с сильной рассредоточенностью запасов углеводородов на большой территории. Инвесторы неохотно берутся за такие месторождения.

Специалисты надеются, что сооружение нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" повысит инвестиционную привлекательность региона. Так, по мнению аналитика ИФК "Солид" Дениса БОРИСОВА, он создаст для российских нефтяников дополнительные возможности для оптимизации логистических цепочек и совершенствования маркетинговых стратегий. Это же мнение подтверждает аналитик ФК "УралСиб" Михаил ЗАНОЗИН, который считает, что ВСТО сделает Восточную Сибирь привлекательной для инвесторов:

- Очевидно, что объемы вложений в разведку углеводородных месторождений напрямую зависят от перспектив получения прибыли от инвестированных средств. При этом нефтяники традиционно крайне сдержано относятся к геологоразведке, которая на территории Восточной Сибири обходится в пять-шесть раз дороже чем, к примеру, в Западной. В этой ситуации территории, находящиеся в непосредственной близости от маршрута трассы магистрального нефтепровода, заведомо являются более привлекательными для инвесторов. Благодаря мощностям ВСТО недропользователи восточносибирских участков могут восполнить снижающийся на данном этапе уровень добычи сырья и соответственно повысить доходность.

В этой ситуации определенным катализатором для освоения ресурсов Восточной Сибири может стать актуализированная Минприроды программа изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России до 2020 года, которая подразумевает резкое увеличение финансирования геологоразведочных работ, направленных на получение доказательной базы наличия этих самых ресурсов.

Оптимистично взглянуть на возможности сырьевой базы Восточной Сибири позволяет новая разработка сценария заполнения нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан, выполненная "Институтом нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) им. А.А. Трофимука", и представленная в этом году. Работа сделана по поручению Минпромэнерго России. По словам руководителя института академика РАН Алексея КОНТОРОВИЧА, наращивание объема добычи нефти в Восточной Сибири возможно за счет ввода в разработку крупных прогнозных ресурсов вблизи основных источников нефти для будущего нефтепровода - Талаканского и Верхнечонского месторождений. По мнению ученых, в течение восьми-десяти лет за счет активных поисков и разведки можно увеличить запасы этих месторождений в 2,5-3 раза. После ввода их в эксплуатацию суммарным объемом добычи нефти в Восточной Сибири (без учета Ванкора) достигнет 40 млн т в год. А далее, считает Конторович, надо интенсифицировать освоение Юрубчено-Тохомской зоны. Таким образом, уже к 2018-2020 годам Восточная Сибирь может стать вторым после Тюменской области нефтедобывающим регионом страны.

Как считают аналитики, восточносибирские месторождения возместят в следующем десятилетии наметившуюся потерю добычи на зрелых месторождениях Западной Сибири. По данным министерства экономического развития, вышедшим в августе, добыча нефти в России падает. В 2011 г. она составит 492 млн т, что ненамного выше уровня, достигнутого в 2007 г. - 491,5 млн т. Хотя ранее по сценарию министерства, предполагалось в 2009 г. добыть 503 млн т, а в 2011 г. - 518 млн т. Есть в этих прогнозах одно "но"... Некоторые опасения в отношении будущего спроса на восточно-сибирскую нефть вызывает тот факт, что основные разведанные запасы региона имеют соленую нефть, что практически не упоминается в обсуждениях. Как оказалось, в России пока нет технологии обессоливания нефти в промышленных масштабах. Если до завершения строительства нефтепровода эта проблема не будет решена положительно, может встать вопрос цены такой нефти на мировом рынке.

Нефтехимия вместо НПЗ

За прошедший год несколько изменился прогноз на строительство Восточного НПЗ. Во время поездок по Дальнему Востоку президент НК "Роснефть" Сергей БОГДАНЧИКОВ заявил, что "Роснефть" может построить завод нефтехимического профиля, а не НПЗ, как планировалось ранее. Такой выбор обоснован тем, что потенциальные рынки сбыта бензинов и топлива имеют свои собственные НПЗ, которые в достаточной мере обеспечивают их потребности в топливе. Поэтому на перспективу ими будут востребованы продукты нефтехимии, что и заставляет инвесторов пересматривать первоначальные планы.