Александр ХОРОШАВИН, губернатор Сахалинской области:"Нам важно показать дальнейшие перспективы развития отрасли"

Благодаря реализации шельфовых нефтегазовых проектов Сахалинская область стала одним из главных центров нефте- и газодобычи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это доказала и уже ставшая традиционной для области международная конференция "Нефть и газ Сахалина". В октябре этого года она уже в третий раз будет проходить в Южно-Сахалинске. В канун ее проведения "ДК" беседовал с губернатором Сахалинской области Александром ХОРОШАВИНЫМ о наиболее актуальных вопросах отрасли, ее влиянии на социально-экономическое положение островной территории и, конечно, планах на будущее.

- Александр Вадимович, какова актуальность проведения конференции "Нефть и газ Сахалина" и что вы ждете от нее на этот раз?

- Сахалинская область имеет серьезные запасы угля, нефти и газа. И если в предыдущие годы нам было важно продемонстрировать этот потенциал, пригласив к участию в конференции партнеров из числа крупных международных компаний и инвесторов, то на стадии реализации первых проектов - "Сахалин-1" и "Сахалин-2" нам важно показать дальнейшие перспективы развития отрасли и ее инвестиционные возможности. Нас беспокоит снижение инвестиционной активности в отрасли в связи с завершением строительства инфраструктурных объектов для проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2". Поэтому активизация инвестиционной деятельности, привлечение финансовых ресурсов в экономику области - одна из первостепенных задач, стоящая перед региональной властью.

Нынешняя конференция для нас - это еще одна возможность представить бизнесу и правительственным кругам очевидные преимущества строительства на острове нефтеперерабатывающих и газохимических мощностей. Здесь также будут затронуты и значимые для области вопросы социального партнерства.

- Какова отдача нефтегазового комплекса в экономику области и как это сказывается на уровне жизни ее населения?

- Нефтегазовая промышленность, продолжая играть одну из ведущих ролей в экономике Сахалинской области, стимулировала и развитие других отраслей. Особенно это заметно по строительной отрасли, торговле, банковской сфере и сфере услуг. За годы реализации проектов на Сахалине открыли представительства крупные банки, страховые компании, предприятия связи, сюда пришли ведущие авиакомпании России, Японии и Республики Корея. В области появляются современные гостиницы, рестораны, магазины, досуговые центры, причем инвестирование в данные объекты и отрасли осуществляется субъектами предпринимательства самостоятельно. Эти успехи не могли не сказаться и на уровне жизни населения. Сахалинская область вышла в число лидеров по повышению уровня зарплаты для работников бюджетной сферы. По итогам прошлого года рост зарплаты по области составил 23,9%, уже за первое полугодие текущего года - 30,7%. Положительным социальным эффектом от деятельности шельфовых проектов стало создание транспортной и социальной инфраструктуры.

- Открывая прошлогоднюю конференцию, вы высказались за усиление социальной направленности всех реализуемых и планируемых нефтегазовых проектов, и в частности за возможность газификации населенных пунктов. И вновь обращаете пристальное внимание на этот вопрос. Как продвигается его решение?

- На сегодня нами совместно с "Газпромом" разработана программа газификации Сахалинской области. В рамках ее реализации предполагается строительство газотранспортной системы, определены потребители природного газа, очередность и этапы газификации, потребности в финансировании программных мероприятий и источники финансирования. В результате намеченных мероприятий газификацией будет охвачено 13 муниципальных образований, природный газ планируется подать в 80 населенных пунктов области. К 2020 г. газом должны быть обеспечены около 120 тысяч человек. Программой также определено, что в дальнейшем природный газ придет на котельные, расположенные в газифицируемых населенных пунктах, и на Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1.

В этом году в рамках инвестиционной программы ОАО "Газпром" началась реализация пилотного проекта по выполнению проектно-изыскательских работ на строительство отвода от магистрального газопровода проекта "Сахалин-2" до ТЭЦ-1, разрабатывается генеральная схема газификации и газоснабжения. Непосредственно администрацией Сахалинской области финансируются проектно-изыскательские работы по строительству на ТЭЦ-1 четвертого энергоблока на газовом топливе. Продолжается газификация Анивского района и г. Южно-Сахалинска газом с Анивских газовых месторождений, разрабатываемых в настоящее время ОГУП "Сахалинская нефтяная компания", - "Восточно-Луговское", "Южно-Луговское" и "Благовещенское". На их освоение в этом году будет направлено более 320 млн руб. бюджетных инвестиций.

- Одним из важных приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Сахалинской области признается необходимость ухода от сырьевой экономики и поддержки за счет средств, получаемых бюджетом от нефтегазовой промышленности, других отраслей. Как это выражается в реальных проектах?

- Да, мы стремимся к повышению роли обрабатывающих предприятий в региональной экономике, так как считаем, что Сахалин является идеальным местом для создания газохимических производств и новых нефтеперерабатывающих мощностей. Мы уже работаем над вариантами эффективного использования газовых запасов острова. Например, совместно с рядом ведущих японских компаний и при поддержке Японского банка международного сотрудничества был разработан мастер-план по разным направлениям использования газа, в том числе - по организации газохимического производства. Учитывая, что в Китае, Японии и Южной Корее в настоящее время значительно растет спрос на продукты переработки газа, размещение на Сахалине такого предприятия обещает выгоду области, если взять во внимание ее близость к потенциальным рынкам сбыта. В рамках подготовленного мастер-плана предполагается направлять на переработку примерно полтора миллиарда кубических метров газа. Причем мы будем стремиться к созданию продуктов с высокой добавленной стоимостью: на первых порах это аммиак, метанол, на следующем этапе - полимеры, смолы и так далее.

Мы видим также перспективы создания нефтеперерабатывающих производств. Администрация Сахалинской области предлагает строительство на Сахалине НПЗ производственной мощностью 4 млн т горюче-смазочных материалов в год, что может полностью обеспечить потребность в нефтепродуктах не только Сахалинской области, но и Магаданской, Камчатского края и Чукотского АО. Сахалин обладает большими запасами каменного и бурого угля. С началом реализации шельфовых проектов угольная отрасль подверглась стагнации, но сейчас наблюдается другая картина, и инвестиционный интерес к угольным ресурсам заметно вырос.

Есть у нас наработки по созданию в области фармацевтической промышленности. Сахалинской компанией "Биола" запатентованы лечебный препарат "Марисорб" и биологическая добавка "Модифилан".

- Нельзя не задать еще один актуальный вопрос, касающийся завершения создания инфраструктуры по первым сахалинским проектам и высвобождения в связи с этим значительных людских ресурсов и технического резерва. В какой стадии согласования на освоение находятся другие участки Сахалинского шельфа, смогут ли они обеспечить занятость?

- Проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" запущены и за их будущее мы спокойны. Однако понимаем, что надо осваивать новые участки. И заниматься этим необходимо сейчас, чтобы они вышли на расчетные мощности добычи еще до того, как первые шельфовые проекты выработают свой ресурс. Поэтому совместно с правительством мы разработали стратегию освоения шельфовой зоны острова, суть которой состоит в проведении геологоразведочных работ на новых участках недр.

Первостепенной задачей является ввод в промышленную эксплуатацию проектов "Сахалин-3", "Сахалин-4" и "Сахалин-5". Для этого необходимо активизировать работы по геологоразведке и дальнейшему инфраструктурному обустройству этих месторождений. Мы рассчитываем, что полномасштабная добыча углеводородного сырья на них начнется в 2015 году. По отдельным участкам эти работы уже начались. В настоящее время "Газпром" готовится приступить к освоению Киринского месторождения, входящего в блок "Сахалин-3", а Венинский блок "Сахалина-3" осваивает "Роснефть". Кроме того, "Роснефть" и "Бритиш Петролиум" ведут геологоразведочные работы по проектам "Сахалин-4" и "Сахалин-5".

Мы направили ряд писем в Министерство природных ресурсов с предложением ускорить проведение аукционов по нераспределенному фонду месторождений. С нашей точки зрения, главная задача сейчас - предоставить возможность компаниям начать работать по этим объектам. В этом залог стабильного роста добычи углеводородов и экономического благополучия региона и занятости населения.