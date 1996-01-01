Почтовый международный обмен совершенствуется

Уже в ближайшее время посылки из Китая адресатам в Приморье можно будет получать не только в центральном почтовом отделении Владивостока, но и через службу "Регион-Курьер". Курьеры службы доставят посылку в ближайшее к дому адресата почтовое отделение в течение трех дней по Владивостоку или в течение 6 дней с момента попадания посылки на территорию Приморского края.

Другой обсуждаемой темой на рабочем совещании почтовиков Приморского филиала Почты России и почтового бюро провинции Хэйлунцзян стало внедрение услуги по отправке посылок из Приморья на территорию провинции Хэйлунцзян. Стоит отметить, что тарифы на такую услугу будут в три раза меньше, чем на обычные международные посылки, например, посылка весом 9 кг будет стоить не более 1 000 руб. Также для адресатов на территории провинции будет действовать адресная доставка.

По словам Михаила ГУРЯШИНА, начальника таможенного поста Прижелезнодорожного почтамта, за два с половиной года в Приморье поступило более 26 тыс. посылок из Китая.