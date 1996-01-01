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На северах наступила ореховая лихорадка
На приморских северах в разгаре ореховая лихорадка. Вдоль краевой автотрассы Осиновка-Рудная Пристань, в Дальнегорске, Кавалерово, Чугуевке, на въезде в Кавалерово и Ольгу - везде стоят машины скупщиков кедровой шишки и ореха с надписью: "Орех". Газеты пестрят объявлениями: "Принимаем орех, шишку. Дорого".
Урожай в этом году не такой уж и большой, меньше, чем в 2004 г. Сдают шишку и орех, по отзывам приемщиков ореха, сейчас мало. Может, ждут, когда цены поднимутся. Сейчас они в среднем составляют 30-32 руб. за кг шишки (500 руб. - мешок) и 70-75 руб. - кг ореха. А еще неделю назад орех шел по 80 руб., шишка - по 34. Ближе к весне будет дорожать.
Ореховый сезон обычно длится с середины сентября по ноябрь, но собирают шишку и зимой, и весной. Если раньше, в 2000 г., местные скупщики ореха и шишки ездили продавать их китайцам в Уссурийск, то сегодня китайцы и русские перекупщики сами приезжают в районы и малые города края, и торговля идет на местах. Так, в Кавалерово уже несколько лет работают представители новосибирского завода по переработке ореха. Говорят, из него делают кедровое масло, выпускают орешки в упаковке, идет орех и на кондитерские нужды. В самом Кавалерово раньше действовало ООО "Кедр" по переработке ореха, но, видимо, оно свернуло деятельность - про него не слышно.
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