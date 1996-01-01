Кролиководство с его рисками остается уделом единичных мелких хозяйств

Нет, наверное, в животноводстве отрасли более запутанной или, точнее, скрытой от непосвященных, чем кролиководство. О рентабельности здесь не говорят. Ее не отрицают в принципе, но про проценты или цифры предпочитают умолчать. О поголовье в крае не знает даже официальная статистика. В серьезных документах такой строки просто нет, разве что где-то среди "прочих" сельскохозяйственных редкостей, наподобие пчел, мелькнет.

Хотя еще совсем недавно цифры по поголовью существовали. И хоть охватывали они одно-единственное хозяйство, отрасль официально жила. И более того, предприятие, занимавшееся промышленным кролиководством, племенной репродукцией, два года подряд получало субсидии из краевого бюджета на сохранение маточного поголовья. В итоге хозяйства, производившие мясо кролика, имели возможность приобрести племенное животное, избежать одной из наиболее серьезных проблем в нашем животноводстве - близкородственного разведения и получить качественное мясо.

С нынешнего года это предприятие не существует. Разведение кроликов стало делом исключительно мелких фермерских хозяйств или личных с собственным же потреблением. Крупным животноводческим хозяйствам эта "мелочь" не интересна даже на правах второстепенного производства. Хотя дело тут, видимо, не только в этих нескольких килограммах веса. Ведь курица, например, привлекает в "свою" отрасль огромные деньги. А кролики с их рисками остаются уделом единичных мелких хозяйств. Капризные и привередливые, говорят серьезные производители, и плодятся вовсе не как в известной поговорке. А уж если гибнут, то часто не по мелочам, а сразу всем поголовьем.

И все же в крае сложилась уникальная ситуация: нет поголовья, но есть селекционный питомник, где выводят новую породу кроликов, не существует промышленного производства, но есть фермерское хозяйство, работающее по самым современным технологиям с использованием компьютерной программы, определяющей весь производственный процесс - от зачатия до выхода готовой для реализации продукции. И, в общем, для развития отрасли существующие условия вполне благоприятны. Но нет самого главного - сложившегося рынка с его спросом и потреблением. Нет переработки мяса, несмотря на наличие соответствующих рецептур, ГОСТов и ТУ, никто не занимается мехом кролика. При особых, даже лечебных, свойствах мяса с ним не работают ни рестораны, ни больницы. "Не субсидии нам нужны, - говорят руководители фермерского хозяйства, - лучше бы была принята программа развития отрасли и оказана помощь со сбытом, а произвести мы можем самостоятельно и за свои деньги".

В итоге объемы продаж живого кролика значительно превосходят продажи разделанной тушки. А в селекционном питомнике, по словам его руководителя Владимира КУРБАТОВА, на приобретение породистого молодняка запись за 4 месяца вперед.

Питомник покрыть эти потребности конечно же, не в состоянии да и цель у него другая. Уже несколько лет в этом личном подсобном хозяйстве выводят новую породу животного. "Мы решили взять такое направление, как селекция, - рассказывает Владимир Курбатов. - У нас есть патент на способ селекции и уже получен результат. Сейчас в нашем питомнике средняя масса маточного поголовья 6,5 кг. На Востоке страны вплоть до Урала нет ни одного хозяйства, где можно приобрести кролика с племенным свидетельством. Мы подали документы в госкомиссию по селекционным достижениям и ждем ответа. Но проблема в том, что в учреждении, устанавливающем правила и нормы для этих работ, ведущем государственные реестры, методики работы с кроликами нет, и когда будет - неизвестно. Мы в этом году уже знакомили кролиководов с новой породой, которой даже названия нет. Берут ее хорошо, даже в Хабаровский край уже попала. Мы нацелены на то, чтобы в возрасте 4 месяцев живая масса животного была не менее 4 кг., а масса тушки - в пределах 2 кг".

Мясо кролика деликатесное, диетическое и дорогое. Селекционное - еще дороже. И если в обычных хозяйствах оно стоит 280 руб. за кг, то в питомнике отпускная цена 350 руб. Живой же кролик в 2-месячном возрасте может стоить и 400 руб., хотя цена, в общем, доходит до 1,5 тыс. В питомнике его цена только начинается от 1,5 тыс. На этом фоне китайская крольчатина по 120 руб. за кг только разрушала местное производство. Некоторые хозяйства по этой причине оказались на грани банкротства. Но в последнее время китайского продукта не стало, и отрасль, по словам фермеров, заметно оживилась. Только питомник в прошлом году произвел 4 тыс. тонн мяса.