Таможня набирает обороты

Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) за девять месяцев 2008 г. перечислило в федеральный бюджет 133,5 млрд руб. ($5,4 млрд) - почти в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Высокие показатели таможенных сборов на Дальнем Востоке во многом обеспечил экспорт - из России за 9 месяцев этого года вывезли товаров на $15,4 млрд, а ввезли на $9,5 млрд. Стоит отметить, что 80% от всего экспорта - это нефть и нефтепродукты, а их стоимость по сравнению с прошлым годом выросла в полтора раза. Нефтяные сверхдоходы государства во многом определили рост на 40% стоимости товарооборота через таможни Дальнего Востока. В то же время объем товарооборота в натуральном выражении снизился на 5% - всего перемещено 35,4 млн тонн товаров, из них импорт - 5,7 млн тонн.

Таким образом, тенденция удорожания ввозимых и вывозимых товаров сохраняется, что и дает таможенникам возможность собирать все больше средств для государства. Так, к примеру, одна Владивостокская таможня перечислила государству сумму, адекватную всем расходам бюджета Приморского края.

На таможне также отмечено начало снижения объемов автоимпорта. Так, за 9 месяцев 2008 г. ввезено почти 340 тыс. легковых автомобилей (на 40 тыс. больше, чем за тот же период 2007 г.), однако основной прирост дали первые два квартала, начало третьего квартала 2008 г. показывает снижение количества ввозимых автомобилей, и каковы будут итоги года - пока не понятно.