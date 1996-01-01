Во Владивостоке учрежден Дальневосточный филиал Российской Гостиничной Ассоциации (РГА)

"Теперь региональная сфера гостеприимства обрела лицо, мощную отраслевую поддержку и способность вести равноправный диалог со всеми уровнями государственной власти", - так охарактеризовал создание филиала исполнительный директор РГА Геннадий ЛАМШИН.

Филиал создан на базе отеля "Экватор", и возглавила его директор этой гостиницы Виктория КОЛИТЕНКО. Примечательно, что во Владивостоке учреждено не краевое, а именно региональное подразделение РГА. Это, по утверждению Ламшина, обусловлено тем, что из всех городов региона именно Владивосток динамичнее всех развивает свою индустрию гостеприимства.

Подобный оптимистичный взгляд московского гостя разделили не все участники официальной церемонии открытия - сермяжную правду о плачевном состоянии большинства гостиниц и непривлекательности въездного туризма высказали многие представители местного гостиничного и туристического бизнеса.

Так, московский гость с удивлением для себя узнал, что объем иностранного турпотока во Владивосток снизился в 2007 г. по сравнению с 2006 г. более чем на 30%, а в этом году снижение ожидается уже на 50%. Город стремительно теряет свою привлекательность в глазах иностранцев. И тому масса причин: ограниченная пропускная способность пассажирских автопереходов на границе с Китаем, высокая стоимость портовых сборов для иностранных круизных судов, отсутствие комфортабельного городского пассажирского транспорта, туристского информационно-справочного центра, указателей с названиями улиц и номерами домов, нехватка сотрудников турсферы, владеющих английским языком, высокий уровень уличной преступности, неудовлетворительное эстетическое и санитарно-гигиеническое состояние объектов городской инфраструктуры и памятников архитектуры, и т.д. и т.п.

Представители гостиничного бизнеса пожаловались москвичу, что не могут установить нормальный диалог с городской властью, и она упорно не хочет решать проблемы отрасли гостеприимства с помощью муниципальных рычагов.