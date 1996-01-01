www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Во Владивостоке учрежден Дальневосточный филиал Российской Гостиничной Ассоциации (РГА)

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Теперь региональная сфера гостеприимства обрела лицо, мощную отраслевую поддержку и способность вести равноправный диалог со всеми уровнями государственной власти", - так охарактеризовал создание филиала исполнительный директор РГА Геннадий ЛАМШИН.

Филиал создан на базе отеля "Экватор", и возглавила его директор этой гостиницы Виктория КОЛИТЕНКО. Примечательно, что во Владивостоке учреждено не краевое, а именно региональное подразделение РГА. Это, по утверждению Ламшина, обусловлено тем, что из всех городов региона именно Владивосток динамичнее всех развивает свою индустрию гостеприимства.

Подобный оптимистичный взгляд московского гостя разделили не все участники официальной церемонии открытия - сермяжную правду о плачевном состоянии большинства гостиниц и непривлекательности въездного туризма высказали многие представители местного гостиничного и туристического бизнеса.

Так, московский гость с удивлением для себя узнал, что объем иностранного турпотока во Владивосток снизился в 2007 г. по сравнению с 2006 г. более чем на 30%, а в этом году снижение ожидается уже на 50%. Город стремительно теряет свою привлекательность в глазах иностранцев. И тому масса причин: ограниченная пропускная способность пассажирских автопереходов на границе с Китаем, высокая стоимость портовых сборов для иностранных круизных судов, отсутствие комфортабельного городского пассажирского транспорта, туристского информационно-справочного центра, указателей с названиями улиц и номерами домов, нехватка сотрудников турсферы, владеющих английским языком, высокий уровень уличной преступности, неудовлетворительное эстетическое и санитарно-гигиеническое состояние объектов городской инфраструктуры и памятников архитектуры, и т.д. и т.п.

Представители гостиничного бизнеса пожаловались москвичу, что не могут установить нормальный диалог с городской властью, и она упорно не хочет решать проблемы отрасли гостеприимства с помощью муниципальных рычагов.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru