Рост спроса на продовольствие и ограниченное его производство в Приморском крае приведут к росту цен на 7-10% в ближайшее время

Как отразится рост мировых цен на продукты питания на жизни приморцев с разным уровнем доходов?

"ЗР" представляет два экспертных мнения на этот счет - одно из них пессимистичное, другое - оптимистичное. В роли пессимиста - доктор экономических наук, профессор Юрий ШМИДТ, оптимиста - директор Института менеджмента, бизнеса и экономики ВГУЭС, доктор экономических наук Александр ЛАТКИН.

Водка, хлеб, селедка

По мнению Юрия Шмидта, при таком росте цен население с низким уровнем дохода перейдет на хлебно-картофельный рацион отечественного производства (макароны, рис, пшено, картофель, капуста, хлеб, булки, пельмени, сельдь соленая, растительное масло, сыр плавленый, водка). Продукты питания - это такой товар, который приобретают всегда и потребляют каждый день. Поэтому какие бы цены на продукты питания не были, их придется покупать. Другое дело, что при повышении цен происходит вымывание из потребления основной массы населения более ценных продуктов питания.

Приморский край, находясь в зоне рискованного земледелия, традиционно является дотационным в балансе производства и потребления продовольствия. За годы реформ значительно сократилась посевная площадь в Приморском крае, в два раза по сравнению с 1990 г., и составляет чуть больше 350 тыс.га. "Поэтому пшеницу и многие другие зерновые завозили в регион и будут завозить в ближайшие годы, - рассказывает наш собеседник. - Сырье для производства сахара у нас в регионе не выращивают, а поголовье крупного рогатого скота в крае уменьшилось более чем в 6 раз по сравнению с 1990 г. Эти виды сельскохозяйственной продукции дефицитны в регионе и будут далее импортироваться, несмотря на повышение цен на продовольствие и мировой продовольственный и финансовый кризис. Причем значительно улучшить ситуацию в ближайшие годы по этим видам продовольствия не удастся, так как практически разрушены крупные хозяйства в сельском хозяйстве и социальная сфера на селе. Основным товаропроизводителем сельскохозяйственной продукции стали за годы реформ личные подсобные хозяйства, но они обладают низкой товарностью. Вложения в животноводство необходимы огромные, а отдачу можно будет получить только через 3-5 лет".

По мнению эксперта, к концу октября повысятся цены на овощи и фрукты. Помидоры, огурцы, картофель, яблоки будут стоить на 10% дороже. В настоящее время нет факторов, которые бы позволили сдерживать цены на свинину и говядину.

"Законом РФ "О потребительской корзине" ее стоимость от 2006 г. утверждена в размере 2 653 руб. в месяц. И никто эту сумму до 2011 г. менять не собирается, - продолжает Юрий Давыдович. - Уже сейчас этой суммы явно не хватает для сбалансированного питания, особенно в наших климатических условиях. При расчете потребительской корзины принимали во внимание энергетическую ценность минимального ежесуточного рациона в среднем на человека 2268 ккал в сутки (в то время как 2400 ккал в сутки уже следует оценивать как голодание).

Ситуация для малообеспеченных слоев населения понятна, иная картина для предпринимателей, намеренных вложить средства в поднятие агропромышленного комплекса. Экономика России достаточно сильно зависит от мировых рынков. Поэтому толчок и побудительные мотивы для развития отечественного производства продуктов питания страна, конечно, получит. Но лучше было бы обходиться без таких внешних факторов развития собственного производства".

Оптимистичная трагедия

Финансовый кризис 1998 г. стал своеобразным толчком для развития импортозамещающих производств в России, в том числе для развития производств в пищевой промышленности и отечественном сельском хозяйстве. Ситуация может повториться в 2009. "Нет худа без добра, - считает Александр Латкин. - Одни предприниматели изменят структурную схему продовольственного импорта, другие - обратят внимание на производство продуктов питания в регионе".

Самое приятное, по мнению эксперта, что сейчас идет развитие агропромышленного комплекса даже не под влиянием нашего дорогого российского правительства и региональных властей. "Бизнес начинает осознавать: чтобы выжить в современных условиях, нужно вкладывать деньги в сельское хозяйство. Например, компания "Ратимир" уже два года активно занимается развитием собственной сырьевой базы. Её задача - реанимировать свиноводческий комплекс в Вольно-Надеждинске, на первом этапе предполагается разведение 60 000 голов. О компании "Михайловский бройлер" мне вообще говорить приятно, поскольку один из ее руководителей - мой ученик, кандидат экономических наук. Компания практически завоевала рынок всего Дальнего Востока. В этом году они довели количество продукции до 45 000 тонн. Сейчас занимаются разработкой бизнес -проекта по выращиванию в Приморском крае сои, 40 000 га уже взято в аренду, 8 000 га этим летом засеяно кукурузой, поставлен перерабатывающий цех по производству кормов.

В связи с ростом мировых цен на продовольствие можно ожидать развития животноводства. Особенно птицеводства, поскольку первую продукцию в этом виде бизнеса можно получить уже через год. Есть и положительные тенденции по разведению крупного рогатого скота мясомолочных пород. В Надеждинском районе этим занимаются фермеры (не всегда российские граждане, чаще корейцы), держат по 50 голов. Это, конечно, не решает проблему обеспечения населения мясом и молоком, однако на фоне безысходности пяти-семилетней давности положительные тенденции налицо. Еще можно наладить производство соков, надо просто грамотно поставить дело на поток. У нас сотни пенсионеров будут с удовольствием сдавать ягоды, выращенные на приусадебных участках - крыжовник, малину, смородину. Из этого сырья получатся отличные натуральные соки, и мы, наконец, перестанем питаться концентратами".

Что касается изменения структуры импорта, то основной поток, по мнению Александра Латкина, все равно будет идти из КНР по причине относительной дешевизны и уровня доходов нашего населения. Через год-два, если ситуация на мировых рынках не изменится, в схему может быть добавлен Вьетнам. Они сейчас очень активно развивают производство продуктов питания на экспорт. Все остальные страны в пределах региона для нас либо дороги (Южная Корея, Япония), либо требуют серьезных транспортных затрат (Новая Зеландия, Австралия). В оценке поставок продовольствия в регион важно не путать таможенную статистику с реальным положением дел. Статистика не отслеживает продукты, съеденные непосредственно в крае; часть идет транзитом в более северные регионы страны - Магаданскую область, Камчатский край.