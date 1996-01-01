Над каждым объектом еще предстоит поработать

Судя по логике разворачивающихся событий вокруг принятия муниципальной программы приватизации на 2008 г., во Владивостоке до конца этого года не будет продано ни одного квадратного метра.

На очередном заседании Думы Владивостока программа была рассмотрена во втором чтении, с учетом замечаний прокуратуры. Теперь все дело за созданным буквально на днях Координационным советом администрации Владивостока. Без официального уведомления о том, что координационный совет ознакомился с документами о ходе работы над "Программой приватизации муниципального имущества", Дума не может продолжить работу по этому вопросу.

"ЗР" ситуацию прокомментировала председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Марина ЛОМАКИНА:

- Программу принимаем во втором чтении. В 159 ФЗ "О малом и среднем предпринимательстве" сказано, что решение об отторжении муниципального имущества (если оно арендуется субъектами малого и среднего предпринимательства) не может быть принято без уведомления муниципального координационного совета по данному вопросу. 2 октября этого года такой координационный совет был создан постановлением главы города Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. То есть координационный совет должен быть уведомлен о ходе подготовки программы приватизации. Ожидаем, что не позднее 2-3 ноября депутаты получат соответствующее уведомление от координационного совета на предмет ознакомления со списком приватизируемого имущества. И мы примем программу в третьем чтении до конца 2008 г.

- Существует отдельный список по объектам муниципального имущества, предложенный к исключению из программы приватизации. Аргумент: протест прокуратуры по наличию признаков общедолевой собственности. Будет ли пополняться список?

- Что касается замечаний прокуратуры об объектах с признаками общедолевой собственности, то вопрос очень сложный. Мы будем работать по нему отдельно, по некоторым объектам потребуется проведение дополнительного обследования и получить экспертизу на предмет, является или не является помещение общедолевой собственностью. Если там находится, например, электрощит, то нужно рассматривать возможность его переноса, но это работа начала следующего года.

- Предположим, что следующее заседание думы города состоится 11 ноября и "Программа приватизации" будет-таки принята. Даже если решение думы будет опубликовано 12 ноября (плюс месяц до вступления его в законную силу), то на продажу помещений с аукциона выделены последние две недели года?!

- Понимаю ваши эмоции. Но вообще-то одновременно с бюджетом на предстоящий финансовый год вносится и программа приватизации, то есть в бюджете заложены доходы от реализации муниципального имущества. Просто администрация этого не сделала. К нам в думу документ о бюджете поступил только в августе текущего года. Мы знаем, что в предыдущие годы на все программы приватизации были протесты прокурора, идут судебные разбирательства. Учитывая эту практику, стараемся, чтобы по решениям Думы таких прецедентов не было. А для этого нужно максимально учесть мнение надзирающих органов, субъектов малого предпринимательства, жителей города. Депутаты отработали по программе достаточно быстро - за две недели, прокуратура отрабатывала два месяца. Последние замечания получены только 23 октября. А тут еще создание координационного совета. Если бы его не было, мы бы приняли программу приватизации на текущем заседании.

- Что с подготовкой условий приватизации?

- Условия приватизации - это второй документ, который будет принимать дума, после того, как координационный совет муниципалитета ознакомится со списком приватизированного имущества и подготовит условия приватизации. Над каждым объектом предстоит поработать и выяснить, есть ли у субъекта малого предпринимательства право преимущественного выкупа или нет. Если администрация полагает, что такого права нет, а субъект настаивает на его наличии - последует судебное разбирательство, до его окончания объект не может быть приватизирован.

- А как насчет задачи срочного пополнения бюджета?

- Вообще то в ФЗ-131 нет задачи, что мы должны пополнять бюджет именно за счет приватизации муниципального имущества. Просто по России была масса прецедентов, когда исполнительные органы начали резко все продавать, часто с превышением полномочий. Нам бы не хотелось, чтобы имущество после продажи было отчуждено подобно тому, как случалось с предыдущими этапами приватизации.