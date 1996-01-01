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Начинается проходка тоннеля на Кузнецовском перевале
К выработке скальных пород на сооружении Кузнецкого тоннеля строители приступят уже в начале ноября 2008 г. Сегодня у восточного портала будущего тоннеля завершается монтаж горнопроходческого комплекса Robbins.
Прокладка нового тоннеля на участке Оунэ - Высокогорная северного широтного хода Дальневосточной железной дороги на Кузнецовском перевале в порт Ванино потребовалась в связи с тем, что действующий тоннель не соответствует современным стандартам движения. Ожидается, что каждый месяц комплекс Robbins будет проходить по 300 м и уже осенью следующего года выйдет через западный портал тоннеля.
Как сообщила газета "Гудок", одновременно обустраивается база тоннелестроителей, расположенная в Высокогорной. Там уже построены склад и открытая площадка для хранения инертных грузов, уложены два пути примыкания, идёт монтаж мини-завода по производству бетона. Для строителей из модульных блоков собраны два двухэтажных общежития на 240 человек, подготовлена столовая. Вместе с тем рост перевозок требует увеличения провозной способности участка Оунэ - Высокогорная уже в ближайшее время, тогда как строительство нового тоннеля будет окончено лишь в 2013 году. Также для повышения пропускной способности северного широтного хода на Комсомольском отделении до конца 2008 года будут сданы ранее законсервированные станции Мукунга, 18-й разъезд, Кумтэ, Почепта. А на одной из главных перерабатывающих станций отделения - Комсомольск-грузовой - в этом году будет завершена модернизация третьей очереди системы ЭЦ. Общая сумма инвестиций на эти цели превысит 630 млн руб.
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