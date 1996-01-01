Пляжная аренда крадет море

Мелкая волна тихо плещется о кромку андреевского пляжа. В мелкой зыби раскаленным золотом бликует солнце. Приглядевшись внимательно, видишь, что его, этого золота, безумно много. Оно блестит, пересыпается и слепит глаза...

Однако не каждому позволительно, бесстыдно сняв штаны, мыть в Андреевке пляжное золото. Есть на то в Хасанском районе регламент, определяемый формулой "кесарю - кесарево". А кесарит здесь в основном крупный по районным меркам предприниматель из Зарубино и Краскино, для которого взять в аренду пляж проще пареной репы, поскольку он и депутатствует на местном уровне и в нужных для такого решения комиссиях работает.

Депутатские берега

Пожалуй, это чистой воды бред, что аренда пляжей в Приморье убыточна. Иначе арендаторы не дрались бы за них, не обносили бы их сплошными заборами, не строили городки для отдыхающих, не устраивали разные аттракционы. Практически все побережье бухты Троица в районе "батальона" в Андреевке оказалось поделено среди пришлых арендаторов, которые, по сути, чувствуют себя уже практически собственниками пляжей.

Пожалуй, трудно заподозрить генерального директора компании "В-Лазер" Бориса ПОСТОВАЛОВА, что он терпел бы себе в "убыток" принадлежащую ему здесь базу "Океан". Хотя заметно, что компания солидно вложилась в 8 га хасанской землицы. Капитальное 4-этажное здание для круглогодичного отдыха, "шалашики", аттракционы, есть на чем выйти в море, где потанцевать, обустроен парк и т.д. Других столь же крупных "круглогодичников" с подобным обустройством пляжа и уровнем обслуживания здесь пока нет. Хотя капризные отдыхающие все равно оставались недовольны сервисом - и дорого, и тесно, и невкусно, и не всегда горячая вода. Но другим арендаторам местных пляжей до этого еще далеко. Это на "берегах" ШТАНИЧЕВА, КУДЕЛИ, МАХИНИ, АНДРИЮКА, ФЕДЮШКИНА. В их пользовании пока что в основном "пляжные пустыри", с которых каждый из них зарабатывает в меру своей предприимчивости, организуя услуги, прокат, питание и пр.

Местные жители на хозяев пляжей и баз предпочитают не работать. Красная цена работнику у них около 5 тыс. руб. в месяц, а это по местным меркам немного. "Крупному бизнесу" приходится возить сюда дешевую рабочую силу из Зарубино и Краскино. Причем претенденты на эту работу проходят серьезную "сортировку", чтобы не бузили по поводу прибавки к зарплате.

Доступ на андреевские пляжи пока бесплатен, как и положено по закону. Но попытки ввести "билеты" и для отдыхающих, и для самих сельчан уже делаются.

Пляжный бизнес в основном строится на мелких услугах. Понятно, что арендаторам конкуренция "мелкого" - это нож у горла. Поэтому арендаторы стоят сплошной стеной, "перекрывая кислород" для андреевцев. Арендаторов пляжей больше устраивает, когда местный предприниматель подчиняется, встраивается в его "схему" и платит аренду или субаренду за каждый прокатный "банан", торговую точку, катер, за воздух, которым дышит и пр.

Зачем им "кузнец"?

Ранее жители Андреевки работали в богатом оленесовхозе "Гамов", выращивали на звероферме норок. Теперь этой работы практически не осталось. Основное, на чем селяне зарабатывают в пляжный сезон, - приют для отдыхающих, ведь на всех баз отдыха не хватает. Скромные койко-места в постройках летнего типа в этом сезоне были по 350-500 рублей в сутки и за 2 тыс. руб. в сутки в капитальных домах. А в самой Андреевке и в соседней Рисовой пади за 5-7 тыс. руб. в сутки кампания людей и сегодня может въехать в приличный коттедж.

Другой источник дохода - это организация самого отдыха. И вот с этим - туго, поскольку то побережье, которое ранее было для села как бы "общинным", теперь стало чужим. И организация отдыха без одобрения арендатора практически невозможна. Местным жителям, например, стало практически невозможно протиснуться к морю со своими лодками.

По этой причине между жителями и арендатором Николаем Федюшкиным, которого они за его сладкие обещания сами же в районные депутаты и выбирали, этим летом даже "война" случилась. И несдобровать бы ему, если бы не спас его от праведного народного гнева глава администрации Вячеслав КРЫСИН - уговорил бросить народу "косточку", то есть убрать сплошной забор с участочка побережья немногим более десятка метров. Теперь отсюда стартует в море и местный маломерный флот в 38 единиц, и гости села со своими скутерами. В погожий летний день, когда спрос на поездки у туристов особенно высок, многие выходят в море по несколько раз.

Половинчатое решение, понятно, никого не устроило, и, вероятно, борьба за доступ к морю в будущем только обострится, тем более что существующие проезды к этому "окну" грозит перекрыть и новый застройщик, начинающий строиться рядом с мостом у речки Андреевка, и заведующий базой отдыха Хабаровского института железнодорожников. А сам арендатор объясняет, что на его пляже, который он взял в аренду на долгие годы, не только песок его, но и морская гладь на 18 "приливных" метров. То есть выход в море все равно как бы перекрывается, и жители с их лодками все равно у него, арендатора, в кулаке...

За что арендаторов местных пляжей любит районная администрация можно только догадываться. А вот что простых своих андреевцев власть не жалует, это - безусловно. У деревенских детей в пользу арендаторов отобрали на берегу футбольное поле, где теперь в курортный сезон разбивается палаточный городок, лишили гребного клуба, где местные ребята у тренера Владимира КОЗЮБИНА набирались мастерства в ходьбе на веслах на "драконах" и затем не раз привозили с международных соревнований высокой пробы золото! То, что действительно можно называть настоящим.

В общем, есть у андреевцев такое мнение, что арендаторы пляжей крадут у них море, которое их издавна кормило и может кормить в будущем, что нельзя отдавать сельское побережье все без остатка в аренду кому попало - должно быть общее деловое пространство, где должно быть комфортно и предпринимателям разного калибра, и отдыхающим.