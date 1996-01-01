Жилье подешевело на 1 миллион

Вторичный рынок жилой недвижимости во Владивостоке начал движение вниз. После долгого периода затишья продавцы дрогнули и стали снижать цены.

Рынок жилья у нас мало цивилизованный, агентства между собой практически не общаются и централизовано информацию не собирают. Поэтому говорить о системном обвале рано, пока что на условиях анонимности отдельные агентства сообщают, что начали продавать квартиры тех клиентов, кто решил снизить цены. Причем цены снижают в среднем на 1 млн руб., так, например, 2-х комнатная "хрущовка" в районе городского парка продавалась за 4,3 млн руб., сейчас ее показывают уже за 3,3 млн руб. Стоит отметить, что крупные агентства продолжают выставлять свои квартиры по старым, высоким ценам. Сколько они отдадут реальным владельцам - неизвестно, ведь во время кризиса можно рассчитывать на значительную маржу.