Приморские рыбаки возвращаются в Европу

Дальневосточные рыбаки получили уникальный шанс. Они могут увеличить долю присутствия на европейском рынке белой рыбы, в первую очередь минтая. Но для этого необходимо провести кардинальную модернизацию перерабатывающих мощностей. Ведь Европа предпочитает продукцию глубокой переработки.

На данный момент только ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" обеспечивает порядка 10% потребностей рынка филе минтая первичной заморозки в Европе. И хотя это не единственное предприятие Дальнего Востока, выпускающее такую продукцию, почти 90% рынка закрывает продукция США.

Но в 2008-2009 гг. перед российскими рыбаками открываются новые перспективы. Дело в том, что США резко снизили квоты на вылов минтая на 2009 г. Европа уже ощущает дефицит. Возникшей ситуацией могут воспользоваться отечественные - в первую очередь дальневосточные рыбаки. Ведь Россия в последние четыре года увеличивает квоты на вылов минтая и уже добывает его почти в полтора раза больше, чем Америка. Помогли меры, предложенные самими рыбаками и поддержанные государством. Ассоциация добытчиков минтая еще год назад выступила с инициативой узаконить научно обоснованный выход икры минтая в 4,5%, и в 2007 г. норму законодательно закрепили в Дальневосточных правилах рыболовства. В результате резко снизился браконьерский промысел, что сразу положительно сказалось на популяции минтая. Ученые рекомендовали увеличить ОДУ на него в Охотском море на 2009 г. сразу на 30%.

Общий мировой улов белой рыбы составляет около 6 млн тонн. Доля минтая в нем - 2,5 млн тонн, то есть около 45%. Причем почти весь минтай добывают рыбаки двух стран - США и России. По прогнозам до конца 2008 г. российские рыбаки добудут 1 млн 464 тыс. тонн, американские - 1 млн тонн. На 2009 г. США планируют снизить квоты еще на 150 тыс. тонн.

"Наш ресурсный потенциал - наше конкурентное преимущество, которое мы должны использовать с умом", - говорит президент ООО "Управляющая компания БАМР" Петр САВЧУК.

Однако пока на российских ресурсах богатеют соседи. Китайские предприниматели скупают наш минтай, делают филе и продают на рынках Америки и Западной Европы. Они богатеют на наших ресурсах.

"Нынешняя реальная цена находится на уровне себестоимости. Мы фактически субсидируем китайских переработчиков, а сами несем убытки. В то время как филе является высокорентабельным продуктом",- утверждает Петр Савчук.

В самом деле: если добытого в Охотском море минтая рыбаки с борта своих судов продают переработчикам в среднем за $1,7 тыс. за тонну, то изготовленное из него филе вторичной заморозки в Европе стоит уже $3,57 тыс. Китайцы, производя филе вторичной заморозки более низкого качества, зарабатывают на переработке каждой тонны российского минтая $1,87 тыс. Почему бы эти деньги не оставлять себе?!

Икра минтая тоже обогащает главным образом соседей. Добывают ее наши рыбаки, а продают в южнокорейском Пусане.

"Двадцать лет назад об этом городе мало кто знал. 19 лет назад Россия подписала договор о сотрудничестве с Республикой Корея. И за прошедшие годы Пусан развил мощную судоремонтную базу благодаря российским заказам, создал холодильные мощности для хранения морепродуктов на 2 млн тонн. Для сравнения - в Приморье наберется не более 100 тыс. тонн. Причем надо учесть, что сами южнокорейские рыбаки добывают не более 500 тыс. тонн рыбы, - напоминает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ. - Так что нам надо создать у себя на берегу всю необходимую инфраструктуру, в первую очередь современные холодильные мощности, организовать переработку и торговлю своими биоресурсами. И это позволит получать максимальную выгоду от наших природных запасов".

В этом и следующем году спрос будет преобладать над предложением, прогнозируют специалисты. По их мнению, дефицит придется, в основном, на Европу. Но, несмотря на значительные ресурсы морепродуктов, России будет непросто занять освобождаемую американцами нишу. Ведь европейцы не станут покупать наш минтай без головы. Они привыкли к филе, причем первичной заморозки, в котором сохраняются все ценные питательные вещества. Сейчас продукция глубокой переработки из минтая составляет всего около 10% общего объема товарной пищевой продукции. Другими словами, российским рыбакам не хватает оборудования для выпуска продукции высокого качества.

"Россия не сможет поставить больше 40 тыс. тонн филе из-за отсутствия мощностей, даже при условии, что участники Ассоциации добытчиков минтая переоборудуют на производство филе дополнительно четыре судна", - сетует Петр Савчук.

Строить новые суда с современным рыбоперерабатывающим оборудованием, конечно, нужно. Но это довольно дорого и долго. В среднем построить хорошее судно типа БАТМ стоит около $60 млн. Наиболее сильные предприятия уже составляют планы по строительству новых судов.

"Наша компания готовится к кардинальному обновлению флота, и специалисты уже ведут подготовительную работу", - сообщила пресс-секретарь управляющей компании БАМР Варвара НАСЫРЬ. "Мы возвращаем минтаевое оборудование на РТМы, чтобы они вновь были универсальными судами. Также разрабатываются проекты по переоборудованию БАТМов под выпуск филе и дополнительной автоматизации всех производственных процессов".

Но это скорее исключение из правил. У многих компаний нет средств на обновление флота. Помочь им могли бы льготные кредиты. И без поддержки государства они не смогут решить проблему. Ведь даже переоборудование одного судна под выпуск филе морской заморозки обходится в $2-2,5 млн.

Кроме того, нужно получать экологические сертификаты, без которых все сложнее пробиться со своей продукцией в Европу.

Экологическая сертификация предполагает реальную борьбу с браконьерами, строгое соответствие объемов продаваемой рыбопродукции квотам, соответствие современным стандартам не только морепродуктов, но и рыболовецких судов и многое другое. Специалисты считают, что таким способом некоторые страны просто усиливают меры нетарифного ограничения импорта. Инициаторами сертификации промыслов выступили американцы. И вначале в Европе спокойно отнеслись к нововведению, не обратив на нее особого внимания. Дескать, "хотят американцы играть в экологию, ну и пусть играют, у нас в Евросоюзе и без сертификатов все делается достаточно ответственно". Однако после того как по Европе прокатилась волна протестов европейских "зеленых", отношение к сертификатам резко изменилось.

Например, весной прошлого года в Австрии защитники природы бились за треску. Выяснив, что этого морепродукта через торговые сети было продано несколько больше объема выданных квот, они пикетировали супермаркеты с плакатами, призывающими не покупать "ворованную рыбу". Объемы продажи трески ощутимо снизились. Теперь европейские торговые сети не хотят рисковать и все строже спрашивают с поставщиков экологические сертификаты.

Кроме обновления судов для получения сертификатов нужно провести весьма трудоемкую и кропотливую научную работу по изучению биоресурсов. При полной оценке экспертная группа должна продемонстрировать знания в таких областях, как оценка популяций морских особей, воздействие на экосистему, управление рыболовецким предприятием, использование местного рыбацкого опыта. Затем вся эта информация анализируется и оценивается на соответствие принципам и критериям экологически ответственного рыболовства Морским Попечительским Советом (Marine Stewardship Council - MSC).

Первыми среди российских рыбаков сертификацию рыбных промыслов начали добытчики минтая, которым помогают дальневосточные ученые.

"Мы успешно закончили первый этап сертификации по международной методике, - сообщил "ЗР" директор ТИНРО-Центра Лев БОЧАРОВ. - Теперь нам предстоит провести второй, заключительный этап".

"Мировой рынок рыбопродукции требует и от бизнеса, и от государства большой гибкости, способности принимать быстрые и при этом взвешенные решения. Если в данный момент Россия может выиграть за счет производства филе первичной заморозки, то нужно принять все меры к тому, чтобы повышалась эффективность работы судов, учитывая, что продукция морской переработки более рентабельна и имеет более высокое качество, - говорит Петр Савчук. - Будущее должно принадлежать компаниям, вкладывающим деньги в воспроизводство, глубокую переработку и рациональное рыболовство".