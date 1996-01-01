Агропром к весне хватит удар

России может не хватить еды - из-за финансового кризиса аграрии вынуждены сворачивать свои планы. Многим производителям вообще придется уйти с рынка. С каждым днем становится все менее ясно, что мы будем есть через полгода.

"Финансовый кризис тем или иным образом негативно отразился на всех отраслях экономики. АПК не стал исключением вследствие отсутствия возможности фондирования у многих компаний, также у многих возникли проблемы с выплатами по займам", - сказала Bigness.Ru Марина САМОХВАЛОВА, аналитик потребрынка ИГ "Капиталъ".

Отечественный агропром уже несет конкретные потери. "В частности, можно говорить о недавних сообщениях относительно проблем у компаний "Русские масла" и "Аркада". Причем первая компания все же с задержкой расплатилась по обязательствам, выплаты второй все еще под вопросом", - говорит Самохвалова. По её словам, с дефолтом по обязательствам также столкнулась "Держава".

Всего к весне 2009 года может обанкротиться до 20% всех аграрных хозяйств - такое мнение высказал в интервью "Интерфаксу" депутат Госдумы, основатель группы компаний "Агрохолдинг" Александр ЧЕТВЕРИКОВ. По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергея ЛИСОВСКОГО, волна разорений в агропроме может обернуться резким снижением цен на продовольствие, что, в свою очередь, осложнит положение стабильно работающих компаний..