Авторынок переживает стагнацию

Сегодня на автомобильных рынках Приморья "мертвый сезон", а говоря словами дилеров, "все встало": торговля, автовозы, вагоны-сетки, а главное, желание у потенциальных покупателей автомобилей.

Одним из свидетельств наступившей стагнации на автомобильном рынке стал ежесуточный простой на станции Владивосток нескольких сот вагонов-сеток, предназначенных для перевозки автомобилей.

Но не только вагоны-сетки свидетельствуют о начавшейся авторыночной стагнации. В таком же положении оказались владельцы автовозов.

Картину, когда на обочине стоят по 2-3 и более специальных автомобильных автопоездов, можно видеть вдоль гострассы на подъезде к Владивостоку.

Сами дилеры объясняют рыночное затишье не столько финансовым кризисом, если нестабильный валютный кризис подходит под это определение, сколько банальным отсутствием у людей необходимых сумм на покупку машин.

По словам Николая ЩЕКОЧИХИНА, дилера авторынка "Зеленый угол", в первую очередь, "замер" средний ценовой сегмент - машины стоимостью $12-20 тыс. "Либо действительно у людей нет денег, - размышляет дилер, - либо они ждут окончательного прояснения ситуации с курсом валют".

Ситуация одинакова для всех крупных авторынков Приморского края. На "Уссури-сервисе" в Уссурийске, на рынках "Центральный" и "Авто-Ри" в Находке все забито машинами под завязку, и везде практически никакой торговли. Исключение составляют небольшие автомобили с объемом двигателя 1-1,3 л.

В представительствах японских аукционных домов осенний торговый спад почувствовали еще летом, когда из-за повышающегося день ото дня курса доллара наметился отток клиентов. К минимуму сошли заявки у московских, новосибирских, хабаровских аукционов. Уже есть информация, правда, ни кем не подтвержденная, о вынужденных отпусках персонала, отправляемого без сохранения зарплаты с небольшой компенсацией.