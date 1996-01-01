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Авторынок переживает стагнацию
Сегодня на автомобильных рынках Приморья "мертвый сезон", а говоря словами дилеров, "все встало": торговля, автовозы, вагоны-сетки, а главное, желание у потенциальных покупателей автомобилей.
Одним из свидетельств наступившей стагнации на автомобильном рынке стал ежесуточный простой на станции Владивосток нескольких сот вагонов-сеток, предназначенных для перевозки автомобилей.
Но не только вагоны-сетки свидетельствуют о начавшейся авторыночной стагнации. В таком же положении оказались владельцы автовозов.
Картину, когда на обочине стоят по 2-3 и более специальных автомобильных автопоездов, можно видеть вдоль гострассы на подъезде к Владивостоку.
Сами дилеры объясняют рыночное затишье не столько финансовым кризисом, если нестабильный валютный кризис подходит под это определение, сколько банальным отсутствием у людей необходимых сумм на покупку машин.
По словам Николая ЩЕКОЧИХИНА, дилера авторынка "Зеленый угол", в первую очередь, "замер" средний ценовой сегмент - машины стоимостью $12-20 тыс. "Либо действительно у людей нет денег, - размышляет дилер, - либо они ждут окончательного прояснения ситуации с курсом валют".
Ситуация одинакова для всех крупных авторынков Приморского края. На "Уссури-сервисе" в Уссурийске, на рынках "Центральный" и "Авто-Ри" в Находке все забито машинами под завязку, и везде практически никакой торговли. Исключение составляют небольшие автомобили с объемом двигателя 1-1,3 л.
В представительствах японских аукционных домов осенний торговый спад почувствовали еще летом, когда из-за повышающегося день ото дня курса доллара наметился отток клиентов. К минимуму сошли заявки у московских, новосибирских, хабаровских аукционов. Уже есть информация, правда, ни кем не подтвержденная, о вынужденных отпусках персонала, отправляемого без сохранения зарплаты с небольшой компенсацией.
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