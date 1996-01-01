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Животноводческие хозяйства уже привлекают инвестиции
Артемовский молокозавод заключил соглашение о сотрудничестве с СХПК "Алексеевка" Ханкайского района и приступил к строительству животноводческого комплекса на 4 тыс. голов, из которых 1,8 тыс. дойных коров.
Строительство рассчитано на два года, и уже в нынешнем году планируется завершить нулевой цикл.По словам директора "Алексеевки" Валентины РУДЬКО, будут закуплены в хозяйстве Ольгинского района телочки местных пород с продуктивностью 5 тыс. литров надоя.
Инвестиции в животноводство позволили привлечь новый подход к финансированию. По словам начальника отдела сельского хозяйства администрации края Алексея РАЧЕНКОВА, кардинально меняется подход к определению объемов субсидирования. Если раньше ставка субсидий на молоко определялась от продуктивности коров, то теперь будет учитываться уровень развития производства, готовность руководителей его модернизировать, вводить современные технологии, увеличивать основные показатели.
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