Для "металлистов" настают тяжелые времена

Как сообщают наши источники, близкие к торговцам металлоломом, на мировом рынке сегодня отмечается резкое падение интереса к этому специфическому товару, поставляемому из России. Так, в Приморье на грани закрытия оказалось несколько крупных фирм, занимающихся скупкой металлического лома. Отмечается и тенденция сокращения числа пунктов его приемки.

Эксперты считают, что мировой кризис в таком развитии ситуации виноват лишь отчасти. Некоторое время назад от металлолома, экспортируемого через порты Приморья, начали отказываться азиатские переработчики. Главная претензия - очень низкое качество товара.

Приморские "металлисты" не утруждали себя даже первичной сортировкой товара. В итоге этим приходилось заниматься в местах его переработки, что серьезно влияло на конечные цены, либо делать из приморского металлолома низкокачественный продукт. А поскольку проблема так и не начала решаться, многие импортеры нашего металлолома просто отказались от поставок. Сегодня существенная часть этих грузов идет в Индию, где пока еще терпят приморскую разносортицу.

Так что борьба хабаровских металлургов, давно предлагающих обложить экспортируемый через приморские порты металлолом заградительной пошлиной, может привести к победе. Правда, за российские власти это сделал мировой рынок. Конечно, региональные бюджеты могут потерять налогоплательщиков, но успокаивает тот факт, что на дорогах перестанут пропадать крышки люков, а в электробудках - находить обугленные трупы неудачливых "металлистов".