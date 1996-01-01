Рынок недвижимости Хабаровска тронулся... вверх

Вопреки чаяниям бездомных хабаровчан, осень на рынке недвижимости последовала многолетним традициям - начался рост цен. Если за июль-август средний квадрат в Хабаровске подорожал на 523,74 рубля, то за сентябрь он вырос на 1371,45 рубля, т.е. на 2,5%, и достиг к концу месяца цены в 57318,82 рубля. Словно и кризис не маячит на пороге.

В сентябре более чем на 7% подскочила цена среднего квадратного метра у 2-комнатных квартир. Если раньше они стояли на втором месте по стоимости квадрата после 1-комнатных, то в сентябре стали лидерами. Это объясняется растущим спросом на такие квартиры. Молодые подросли и разъежаются с родителями или спешат обзавестись детской комнатой. А трехкомнатную пока нет возможности купить даже с учетом различных социальных программ.

По причине наибольшей доступности и, как следствие, высокого спроса активно росла цена метра у "малосемеек" (в центре - почти на 13%, а в районе престижности "ближе к центру" - на 8,5%). Ведь даже старики стремятся в однокомнатные, чтобы сэкономить на коммунальных услугам. В итоге "малосемейки" обогнали по стоимости 1 кв. м квартиры других планировок во всех районах престижности.

Интересно и то, что на окраинах в квартирах улучшенной планировки и "хрущевках" средний квадратный метр оценивался продавцами выше, чем в квартирах новой планировки. Это говорит о том, что квартиры новой планировки на окраинах несколько недооценены и в ближайшие месяцы следует ожидать роста стоимости на них. Тогда Хабаровск все больше будет походить на американские и европейские города, где люди стремятся жить не в деловом центре, а в районе с лучшей экологией, не в железобетонных высотках, а в собственном домике с газоном. Ну а если не хватает финансовых возможностей на коттедж, то хотя бы просто перебраться подальше от гари, пыли и суеты центра города.

А вот почему на окраине "хрущевки" опережают по стоимости среднего квадратного метра квартиры улучшенной планировки - вопрос. В сентябре эта тенденция распространилась и на центр города. На наш взгляд, причина банальна - общая площадь "хрущевок" меньше, а потому квартиры универсальнее для небогатой семьи. У квартир брежневской эпохи в стоимость вбиты проходные комнаты (так называемые "икарусы"), минимальные площади подсобных помещений, низкие потолки и т.п.

И все-таки приметы кризисной стагнации в сентябре проявились. На фоне общего роста в некоторых сегментах рынка 1-комн. квартиры подорожали лишь на 0,65%, район престижности средней отдаленности - на 0,52%, квартиры новой планировки, и вовсе - на 0,38%. При этом в центре города имело место даже снижение стоимости среднего квадратного метра, сопоставимое, правда, с допустимой погрешностью в расчетах (-0,11%).

Стоимость квартир, в отличие от стоимости квадратного метра, усреднять нет смысла. Поэтому рассмотрим ее по отдельным сегментам.

Как мы уже говорили, наиболее заметно за сентябрь подорожали двухкомнатные квартиры, особенно новой планировки в центре города (9,8%). Подорожали двух- и трехкомнатные квартиры новой планировки ближе к центру (4,7% и 5,8% соответственно). Это относятся, прежде всего, к жилым кварталам в районе 68-й школы, Антенная-Санитарная и Прибрежный микрорайон. Спрос на квартиры в районе 68-й школы, где рост средних цен на квартиры превысил 10%, можно объяснить строительством рядом нового микрорайона Флегонтова-Индустриальная. Это перспективный район с учетом того, что здесь запланировано строительство социальных объектов - школ, детских садов, поликлиник, спортивных сооружений. Вместе с тем такой негативный фактор этого района, как ТЭЦ-1, с переводом ее на газовое топливо, снижает свое влияние. Дорожали в сентябре однокомнатные "хрущевки" в районе престижности ближе к центру (почти по 5%) в основном за счет роста цен в 1-м микрорайоне. Двухкомнатные "хрущевки" на окраине поддержали общегородскую тенденцию и выросли в цене на 5%. Наибольшими темпами здесь росли цены в Авиагородке (свыше 11%) и в районе станции Хабаровск-2 (около 15%) . А вот квартиры новой планировки на окраинах символически подешевели (от 0,1% до 0,05%).

Подешевели двухкомнатные квартиры улучшенной планировки в Березовке, Южном микрорайоне и в поселке Горького (примерно на 2%).

В целом картина стоимости квартир к концу сентября выглядит следующим образом:

См. табл.2 Средняя стоимость квартир по районам престижности.

Хабаровские эксперты считают, что в октябре рост рынка продолжится. Причин для этого несколько. Прежде всего, конечно, традиционный осенний рост, вызванный возвращением на рынок покупателей и продавцов после летних каникул. Во-вторых, мировой финансовый кризис, который вынудил банки повысить ставки на кредиты, отразится на стоимости строительства жилья. Свое влияние окажет и инфляция, которую уже даже в правительстве края предполагают по итогам года около 15%. К тому же недвижимость для россиян стала чем-то вроде золотого слитка - гаванью для сохранения сбережений. В целом можно ожидать роста стоимости среднего квадратного метра по Хабаровску в октябре на 2,5-3,5%, т.е. на 1400-2000 рублей.