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Танкер "Залив Байкал" пополнит ПМП
Закладка киля танкера для Приморского морского пароходства состоялась на верфи Hyundai Heavy Industries (Республика Корея). Планируется, что танкер пополнит флот PRISCO в январе 2009 года. .
Всего же серия судов, названных именами дальневосточных заливов, включает 6 танкеров дедвейтом 100 тысяч тонн каждый, спроектированных с ледовым классом 1C по классификации Det Norske Veritas (DNV). .
Два из них - "Залив Америка" и "Залив Амурский" - уже приняты в эксплуатацию и успешно работают в долгосрочном тайм-чартере у американской компании, транспортируя нефть и нефтепродукты между портами Юго-Восточной Азии и Аляски. На сегодняшний день суммарный дедвейт флота PRISCO составляет более 1 млн 350 тыс. тонн. Это самый молодой танкерный флот под контролем российской судоходной компании. До конца 2008 года будут приняты в эксплуатацию еще два танкера и судно для перевозки сжиженного природного газа. .
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