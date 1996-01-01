Рынок интернет-знакомств предложил новую услугу

Все, кто может держать оружие, давно уже заново перезнакомились с одноклассницами, однокурсницами, на полную катушку работают и традиционные сайты знакомств, такие как "Мамба" или LovePlanet, исправно экспортируют наших одиноких соотечественниц сайты с англоязычным интерфейсом. Однако флагманы российского рынка интернет-дейтинга подсмотрели у зарубежных коллег еще один подход.

Несмотря на то что большая часть из нас отродясь не писала писем от руки, причины, которые приводят людей на сайты знакомств, за последние тридцать лет не изменились, а необходимость в посреднике не исчезла. И "Мамба", и LovePlanet демонстрируют бурный рост доходов: в пять раз за прошлый год выросла выручка LovePlanet (достигнув 100 млн рублей), "Мамба" за первые шесть месяцев этого года заработала 222 млн (против трехсот за весь прошлый год). Но даже очевидная активность пользователей, исправно отправляющих платные SMS, не останавливает интернет-свах от поиска новых путей. В октябре компания "Мамба" запускает платный сервис "МонАмур", рассчитанный на тех, кто хочет не просто познакомиться, а завести семью. Аналогичную услугу обещают пользователям и создатели LovePlanet, правда, в рамках существующего сайта.

Моя любовь

Идеология базовой бесплатности приводит на "Мамбу" много случайных посетителей, не отдающих себе отчета в том, кого или что они там ищут. Тем временем, согласно статистике, завязать серьезные отношения надеются больше десяти процентов пользователей. Впрочем, потребность в серьезном общении тоже бывает разной. У кого-то это происходит по принципу "можно сейчас, а можно и через пять лет". Такие люди никуда не торопятся, могут перебрать много вариантов. У других - полноценная семейная жизнь становится неким пунктиком в голове. Сервис "МонАмур" рассчитан, скорее, на последнюю категорию. А введенные разработчиками ограничения на поиск и абонентская плата в десять долларов в месяц (или двадцать, но уже за квартал) гарантируют, что случайных людей на этом сервисе не будет.

Роль дополнительного ограждения выполняет огромная анкета, которую приходится долго и вдумчиво заполнять, прежде чем получить доступ к любой (довольно скудной, впрочем) функциональности сайта. Цель анкетирования - создание психологического портрета пользователя и, как следствие, автоматический подбор наиболее подходящих ему контактов (разумеется, с учетом ожиданий партнеров). Анкета содержит в себе элементы проверки человека на откровенность, но врать напропалую не возбраняется. Просто при подборе контактов "лжецу" не придется рассчитывать на тех, кому важна открытость в общении.

Разработчики ожидают, что женщин на сайте будет больше, чем мужчин, поэтому у мужчин ограничение на количество контактов не столь жестко. Опытным путем удалось выяснить, что мужчина может общаться сразу с двадцатью "невестами", тогда как самой везучей женщине достанется максимум десять "женихов".

Приходи, поокаем...

Что касается непосредственно общения, то предусмотрено два режима. Первый - это обычный режим обмена сообщениями. По умолчанию же будет задействован поэтапный режим, когда на первом этапе пользователи обмениваются пятью вопросами из стандартного пула (ответы предполагают выбор из нескольких вариантов), на втором этапе знакомятся с ожиданиями партнера и сообщают ему о своих (выбирая опять же из имеющихся вариантов). Переписка наступает только на третьем этапе. В любой момент контакт можно закрыть, объяснив причину, однако на практике контакты, как правило, закрываются молча, без объяснений.

А на очереди у наших интернет-свах, очевидно, видеодейтинг. "Мамба" в сентябре уже тестировала видеочаты, так что, возможно, еще до конца года в Рунете поселится дальний родственник.

Предполагается, что поэтапный подход облегчает процесс знакомства и формирования представления о партнере. Практика, правда, показала, что знакомиться и общаться по старинке заметно проще. Добрый десяток девушек, с которыми нам совместными усилиями удалось добраться до переписки, видят в хождении по этапам лишь досадную преграду привычному способу, и лишь в одном случае такой подход был назван полезным. При этом механизма, который позволял бы сообщить конкретному партнеру о своем желании написать напрямую, пока не существует. В результате после обмена приветствиями клиент, как правило, получал предложение покинуть сайт и перейти на ICQ или в "Одноклассники". Но сервис не предназначен для того, чтобы люди на нем жили или подолгу общались. Он нужен, чтобы люди друг друга нашли.

Вам за деньги или бесплатно?

И "Мамба", и LovePlanet по-своему уникальны - на Западе крупных ресурсов с такой идеологией нет, а самой успешной считается предоплатная модель доступа к базе контактов, которая существует у самых популярных проектов: Match.com, Yahoo! Personals и eHarmony. В то же время не стоит считать условно бесплатную модель "Мамбы" - когда пользователь годами может общаться на сайте, не потратив ни копейки, - ущербной. Те, кто хочет быстро получить максимум внимания, пользуются платными сервисами "Мамбы", и, судя по финансовым показателям проекта, таких людей хватает. Похоже устроен и LovePlanet.

Службы знакомств и социальные сети являют собой не что иное, как ответ на повсеместно навязываемую политкорректность. Cайты знакомств и социальные сети - это в первую очередь дейтинг. А дейтинг - это стремление подать и, если угодно, продать себя, потешить свое эго. Согласно статистике, многие приходят на LovePlanet не ради контактов в реальности: этим людям достаточно лишь того, чтобы им просто сказали "да".

Статистика, впрочем, не отвечает на вопрос о том, так ли уж хороша подмена живого общения фикцией. Любой дейтинг-сервис - это поиск. Ищите себе друзей в Сети, а потом встречайтесь, переходите на личный контакт.