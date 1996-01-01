Дальневосточный рынок спецтехники ориентирован на импорт из машин из стран АТР. Отечественные производители сдают позиции

Не секрет, что львиную долю дальневосточного авторынка занимают зарубежные автопроизводители. И речь идет не только о частном легковом автопарке. Сектор коммерческой автотехники также прочно "оккупирован" иностранцами. Отечественные грузовики, экскаваторы, трактора и машины специального назначения все реже встречаются на дальневосточных дорогах. От былого доминирования советского автопрома не осталось и следа. Причина проста: в условиях относительно свободного рынка техника русского производства не выдерживает конкуренции с зарубежной. По исторически сложившемуся мнению заказчиков и потребителей, российские машины значительно уступают в качестве сборки, они крайне ненадежны и вследствие этого не слишком привлекательны. Единственный плюс - цена, но и по этому показателю в последнее время российский автопром ощутимо сдает позиции. На Дальний Восток, как многие уже успели заметить, обрушилась волна дешевой китайской спецтехники.

Поднебесное экономическое чудо

По данным ДВТУ, с 2007 г. отмечается взрывной рост импорта грузовых автомобилей из КНР. По сравнению с данными 2006 г., объемы ввоза возросли в 6,5 раза! В немалой степени этому способствовала политика Центра - путем таможенных ограничений сократить импорт подержанной техники из Японии. Предпринятые меры дали результат: вместо японской на рынке стала править бал китайская техника.

Производство коммерческой спецтехники в Китае в последние годы развивается очень высокими темпами. Основная причина этого кроется в огромном внутреннем спросе на строительные машины и оборудование. Пытаясь удовлетворить возрастающие потребности китайской экономики, туда устремились все основные мировые производители такой техники.

Полученные технологии позволили китайским фирмам-производителям освоить, улучшить и значительно удешевить себестоимость выпускаемой продукции, успешно конкурировать по ценам, срокам и качеству продукции с другими мировыми производителями тяжелой спецтехники. И постепенно из импортера Китай превращается в одного из главных экспортеров спецтехники.

- В этих машинах не так много электроники, как, например, в японских, - замечает Артем ШИРЯЕВ, специалист компании "Дарума Шанхай Импорт", - соответственно их дешевле и проще обслуживать в российских условиях. А по качеству китайцы сегодня вполне конкурентоспособны. Единственной проблемой остается убедить нашего потребителя, что погрузчики, экскаваторы, и другие машины из Поднебесной уже далеко не тот ширпотреб, который создал имидж китайским товарам в 90-е годы.

"Дарума Шанхай Импорт" с 2005 года является дилером бренда Yantai в Магадане. Магаданский рынок, по словам Артема Ширяева, является весьма перспективным - здесь всегда существует спрос на недорогую технику специального назначения, - в регионе работает очень много небольших частных предприятий, занятых на горных работах. Труд их по преимуществу сезонный, так как добыча золота ведется в основном в теплое время года. Зимой работать мешают колымские морозы. В это время года техника консервируется и зимует под охраной в вахтовых поселках.

Из Шанхая в Магадан машины доставляются морем через Владивосток, прямого сообщения области с Китаем нет. К машинам идут также запасные части, необходимые расходные материалы.

- На китайскую технику мы предоставляем годовую гарантию, - говорит Артем Ширяев, - покупатели получают также техническую документацию на русском языке. Так что никакого дикого рынка.

Оборона Москвы

Китайская экспансия на автомобильном рынке всерьез тревожит правительство. Москва действует так, словно РФ и КНР находятся друг с другом в состоянии войны. Так, Минпромэнерго уже в течение полутора лет не дает ходу проектам по налаживанию в России промсборки китайских машин. Столичные бюрократы, по слухам, получили твердую установку "держать и не пущать" в страну главных конкурентов российских автозаводов. И речь не только о сборочных производствах. Уже собранная готовая продукция из Китая натыкается на многочисленные проволочки на границе. Достаточно вспомнить многочисленные истории приморских импортеров о ввозе китайских автобусов или самосвалов, когда для получения "добро" на ввоз им приходилось выдавать новые автомобили за подержанные. Суть тех историй, как известно, состояла не столько в таможенных пошлинах, сколько в сертификационных процедурах.

- Российское автолобби всеми силами пытается противостоять наплыву китайской техники, - говорит Наталья АБРАМОВА, помощник руководителя компании "РТО-Сервис", официального дилера завода КамАЗ во Владивостоке. - КамАЗ, например, решительно настроен на сдерживание экспансии из Поднебесной. Другие российские автозаводы с ним солидарны. Это понятно, ведь китайцы составляют основную конкуренцию в нашем ценовом сегменте. Поддерживать своего производителя, я считаю, не зазорно, тем более что китайские машины не без греха. Если по лицензии они выпускают хороший продукт, то собственно китайские вариации на тему Volvo или MAN уже страдают многочисленными болячками. Покупка китайского грузовика во многом остается лотереей: повезет - будешь долго ездить, не повезет - будешь постоянно ломаться.

Что касается КамАза, - продолжает Наталья Абрамова, - то завод сейчас основательно подтянул качество, на машины ставятся импортные комплектующие, ужесточен контроль, приведены в соответствие нормативы. Моторы КамАЗов сейчас соответствуют ЕВРО-3, расширен модельный ряд. Запущена в производство серия среднетоннажных шасси 4308 грузоподъемностью 5-10 тонн. На них стоят дизели Cummins, коробка ZF, топливная аппаратура Bosh. То есть, это вполне достойный конкурент не только "китайцам", но и популярным в Приморье подержанным японским грузовикам. Основной проблемой для нас на сегодня является убедить в этом потребителя.