Цементом "Спасскцемента" можно строить все

На прошлой неделе СМИ облетела информация со ссылкой на директора ФГУ ДСД "Владивосток" о непригодности для строительства легендарного моста на о. Русский цемента регионального производителя - ОАО "Спасскцемент". У "ЗР" появилась возможность прокомментировать прозвучавшее мнение ссылками на документы, характеризующие качественные характеристики цемента упоминаемого производителя.

Начнем с того, что ОАО "Спасскцемент" является одним из лидеров по внедрению и эффективному функционированию Системы качества среди предприятия не только Приморья, но и Дальнего Востока. В 1992 году ОАО "Спасскцемент" первым среди предприятий цементной промышленности сертифицировал свою продукцию. Сертификация цемента показала, что он соответствует ведущим зарубежным стандартам - европейскому EN, американскому ASTM и британскому BS. В январе 2000 года на предприятии была внедрена международная Система управления качеством продукции по стандартам ИСО 9000, получен сертификат № 0193 Американского Нефтяного Института (АНИ), следствием чего стало освоение производства нового высокоэффективного тампонажного цемента классов G и Н высокой и умеренной сульфатостойкости, отвечающего требованиям американского стандарта API Spec 10A "Спецификация на цементы и материалы для цементирования скважин".

Выпускаемые "Спасскцементом" цементы марок ПЦ400-Д20, ПЦ500-Д0, ПЦ500-Д0-Н сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р на соответствие требованиям российского, американского и европейского стандартов. Сертификаты соответствия выданы органом по сертификации промышленной продукции в строительстве фирмой "Цемискон", действующей на основании аттестата аккредитации Госстандарта РФ № РОСС RU.9001.11СЛО2.

Сошлемся также на ряд заключений, где говорится о возможности применения цементов предприятия на специальных стройках. Так, ГУДП ДПИ ГА "Дальаэропроект" еще в 1998 г. выдал заключение, где говорится, что применение спасских цементов рекомендовано для строительства жестких аэродромных покрытий, для устройства искусственных оснований под аэродромные покрытия. Причем благодаря своему химико-минералогическому составу и физико-механическим характеристикам эти цементы могут применяться в аэродромном строительстве во всех областях и краях Дальнего Востока, включая его северные и островные территории. И, кстати, они использовались при строительстве аэропорта в Анадыре, взлетно-посадочной полосы Хабаровского аэропорта.

ЗАО "Инженерный центр ВНИИГ" выдал предприятию заключение по использованию цементов промышленных партий для приготовления гидротехнических бетонов Бурейской ГЭС. В нем, в частности, говорится, что "портландцементы нормированного минерального состава ПЦ-400-ДО-Н и ПЦ-500-ДО-Н можно рекомендовать для приготовления гидротехнических бетонов класса B15W6F400 и B30W12F400 при условии использования качественных заполнителей и обязательного введения в их состав добавок ПАВ комплексного действия. Далее в заключении говорится, что портландцемент марки ПГЦ I (Д0) можно рекомендовать при приготовлении бетонов внутренних и наружных зон плотины для классов бетона B15 W8 и B15 F200. А портландцемент марки ПГЦ II (Д20) рекомендуется применять при приготовлении бетонов класса B15 W8 и укатанного бетона класса B10 для подводной и внутренней зон плотины.

По отзывам потребителей бетоны, приготовленные на цементах ОАО "Спасскцемент", обладают хорошей пластичностью, высокой активностью, нормальной водопотребностью. Продукция компании использовалась при строительстве завода "Балтика", возведении Платиновой арены и храма на центральной площади в Хабаровске, административного здания компании "Сахалинская Энергия" и гостиничного комплекса в Сахалинской области, таких ответственных строек, как Москва Сити и реконструкция Большого театра в Москве. В 2003 году цемент марки ПЦ 500-Д0-Н "Спасскцемента" был выбран финской компанией "Кваттрочемени" для строительства железобетонных оснований гравитационного типа в порту Восточный для морских платформ Пильтун-Б и Лунская-А. Обе платформы сегодня успешно работают на морском шельфе Сахалина, о чем буквально на днях говорил президент компании "Сахалинская Энергия" - оператора проекта "Сахалин-2" - Иэн КРЕЙГ на 12-й международной конференции "Нефть и газ Сахалина".

С учетом объема поставок 2004 года под этот проект было поставлено более 30 тыс. тонн спасского цемента.

Досье Области применения цементов: ПЦ 500-ДО - для высокопрочных сборных или предварительно напряженных железобетонных конструкций и монолитных сооружений. Для аварийных ремонтных и восстановительных работ, где требуются высокая начальная прочность и марка бетона. ПЦ 400-Д20 - наиболее широко распространенный вид цемента, используемый для монолитных, бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и гражданском строительстве. ПЦ 500-Д0-Н - для бетонов дорожных покрытий, мостовых конструкций, взлетно-посадочных полос аэродромов и других ответственных сооружений и конструкций, используемых в транспортном строительстве.

ОАО "Спасскцемент" и сейчас остается стабильно работающим предприятием, нацеленным на развитие. В последние годы на нем активно ведутся работы по техническому перевооружению и реконструкции производства. Одно из последних достижений "Спасскцемента" - это производство новой марки цемента ССПЦ-500-Д20 (сульфатостойкий цемент). Добавка Д20 способствует увеличению долговечности и морозостойкости. Этот цемент рекомендуется для возведения бетонных конструкций, эксплуатируемых в морской воде.

В 2006 году за победу в 10-м всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию "Спасскцемент" был награжден Дипломом I степени и кубком "За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов". Это еще раз доказывает, что продукции "Спасскцемента" можно доверять.