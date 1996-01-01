"Конструктор" станет дороже

Постановление №745 Правительства РФ "О временной ставке ввозной таможенной пошлины в отношении кузовов отдельных видов транспортных средств" , подписанное 10 октября и вступающее в силу ровно через месяц, похоже, ставит крест на конструкторском автобизнесе.

Напомним, что еще весной министром экономики и промышленности Эльвирой НАБИБУЛЛИНОЙ был внесен проект, по которому дополнительными сборами (так и подмывает написать "поборами") должны облагаться кузова автомобилей. Причем предлагаемая планка в 15% от заявленной стоимости, но не менее 5 тыс. евро осталась неизменной в конечном варианте постановления, подписанного "другом всех тигров Уссурийской тайги".

Пока автомобильное сообщество пребывает в шоке, а заинтересованные лица, в первую очередь от автобизнеса, не спешат давать комментарии.

Молчит и таможня. Чем это грозит Приморскому краю и всему Дальнему Востоку, думаем, объяснять не надо. Дело даже не в том, что, по приблизительным подсчетам, четверть автопарка Востока страны состоит из машин, ввезенных "под документы", а не собранных из запчастей, как принято считать на Охотном ряду и в прочих властных московских закоулках.

В первую очередь, удар будет нанесен по бизнесу, занимающемуся оформлением, сборкой и доводкой автомобилей-"конструкторов" до рабочего состояния.

Как сказала директор одной компании, работающей на рынке оформления "конструкторов", "это же сколько людей потеряют работу!"

В минусе останутся не только конкретные люди, но и бюджеты целых городов и муниципальных районов. Например, по информации с форума автомобильного портала www.drom.ru, только в Дальнегорске на данный момент готовыми к оформлению стоят более 500 автомобилей. А сколько их по всему краю?