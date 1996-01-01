"Пузырь" недвижимости скоро лопнет

"Пузырь" на рынке недвижимости в России лопнет, как это было в США и Японии",- предполагают эксперты. В ближайшие полгода цены на недвижимость снизятся как минимум на 10%, в первую очередь это коснется жилой недвижимости, прогнозирует аналитик Unicredit Aton Роман ГРОМОВ.

Российские компании уже оказались в похожей ситуации: ставки по кредитам для застройщиков резко возросли (в среднем с 10-14% до 20-25%). "Даже по верхней границе этого диапазона ссуды привлечь нелегко - банки предпочитают рефинансировать уже открытые линии, а не финансировать новое строительство",- говорится в исследовании.