Нефтепереработку в крае запустят к 2013 году

В 2013 году завершится первый этап строительства Приморского нефтеперерабатывающего завода. Об этом было заявлено на выездном производственном совещании в Находке по проектированию и строительству этого стратегически важного объекта. В числе участников совещания - президент ОАО "НК Роснефть" Сергей БОГДАНЧИКОВ и губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.