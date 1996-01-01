На Чукотке нашли место для плавучей АЭС

Определено окончательное место установки плавучей атомной электростанции в Чаунском районе Чукотки.

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Чукотского автомного округа, с этой целью Певек посетили представители концерна "Энергоатом", а также руководитель управления промышленности, транспорта, связи, ТЭК и ЖКХ Юрий БРЮСОВ и его зам. Евгений САФОНОВ. Рабочая группа определила вариант установки АЭС - в Северо-Западной части бухты Певек как наиболее оптимальный. Этим она подтвердила намеченное в прошлом году положение будущего энергообъекта, которое является наиболее защищенным от преобладающих сезонных ветров.