Государство не планирует кредитование страхового рынка в условиях кризиса, сообщила заместитель руководителя департамента финансовой политики Минфина РФ Вера БАЛАКИРЕВА журналистам. "Государство выдало банкам кредиты, выдача кредитов страховщикам пока не рассматривается", - отметила она.

Между тем она добавила, что в кризисных условиях могут быть смягчены некоторые требования к страховым компаниям. В частности, возможно, будет разрешено привлекать субординированные кредиты. "Ранее эта мера не одобрялась из-за непрозрачности этого инструмента, а также в связи с тем, что это всегда увеличение обязательств", - сказала она, добавив, что в условиях кризиса это будет возможно в случае усугубления ситуации.