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Во Владивостоке простаивают более 300 вагонов-сеток
На станции Владивосток ежесуточно простаивают более 300 вагонов-сеток, предназначенных для перевозки автомобилей. Cитуация грозит серьезным нарушением технологии работы всей Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "Российские железные дороги"), сообщила пресс-служба филиала.
В сообщении отмечается, что накопление порожних "сеток" вызвано тем фактом, что грузоотправители автомобилей, учитывая повышение спроса на данную услугу в 2006 г., приобрели в собственность дополнительное количество вагонов. В настоящее время наблюдается спад этой потребности.
По отработанной схеме, доставив груз на станцию назначения, подвижной состав возвращается на станцию Владивосток в ожидании погрузки. Но так как количество перевозимых по железной дороге импортных автомобилей резко сократилось, вагоны простаивают на путях общего пользования на всем полигоне отделения дороги. Возможности станции Владивосток по приему вагонов ограничены, "сетки" останавливаются на подходах к ней.
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