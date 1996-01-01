www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.82 р. 100 JPY: 58.3 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Во Владивостоке простаивают более 300 вагонов-сеток

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На станции Владивосток ежесуточно простаивают более 300 вагонов-сеток, предназначенных для перевозки автомобилей. Cитуация грозит серьезным нарушением технологии работы всей Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "Российские железные дороги"), сообщила пресс-служба филиала.

В сообщении отмечается, что накопление порожних "сеток" вызвано тем фактом, что грузоотправители автомобилей, учитывая повышение спроса на данную услугу в 2006 г., приобрели в собственность дополнительное количество вагонов. В настоящее время наблюдается спад этой потребности.

По отработанной схеме, доставив груз на станцию назначения, подвижной состав возвращается на станцию Владивосток в ожидании погрузки. Но так как количество перевозимых по железной дороге импортных автомобилей резко сократилось, вагоны простаивают на путях общего пользования на всем полигоне отделения дороги. Возможности станции Владивосток по приему вагонов ограничены, "сетки" останавливаются на подходах к ней.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru