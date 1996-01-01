ВМТП возобновил отправку зерна на экспорт

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) 10 сентября, в день своего 111-летия, закончил погрузку 3,5 тыс. тонн ячменя в трюмы судна "Rich Honor". В этот же день судно взяло курс на порты Японии, сообщила пресс-служба порта.

Всего в течение суток портом было загружено 53 вагона с зерном. При этом интенсивность выгрузки одного вагона достигла 13 минут. Год назад на эту операцию портовики затрачивали 16 минут. Такие результаты стали возможными благодаря новой технологии погрузки зерна по прямому варианту, которую в ВМТП применяют с 2007 г.

Следующее судно, которое во Владивостокском морском торговом порту примет на борт зерно - "Дмитрий Донской". Это произойдет уже в середине октября. Запланировано, что на борт будет подано 15 тыс. тонн. Далее зерно будет отправлено на Камчатку в рамках "северного завоза".