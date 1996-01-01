Хлеботорговцам введут понижающий коэффициент налогообложения

Администрация города предлагает введение понижающих коэффициентов налогообложения для продавцов хлебобулочных изделий. Для предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю хлебом и хлебобулочными изделиями, налоговый коэффициент, равен 0,3 для торговых площадей не превышающих 5 кв. метров.

Предложение было поддержано депутатами городской думы, несмотря на то, что потери бюджета составят 750 тыс. руб. в год. "Наше решение носит социальную нагрузку, - прокомментировал муниципальный правовой акт "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" председатель комитета Думы г.Владивостока Игорь ЧЕМЕРИС. - Предприниматели, торгующие хлебом и хлебобулочными изделиями выходили с предложением ввести коэффициент, равный 0,05. Мы провели собственные расчеты и сочли цифру 0,3 справедливой".