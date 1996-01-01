В преддверии сезона цены на авторезину пошли в рост

До первого снега еще минимум месяц, а цены на шины в преддверии сезонного бума медленно, но верно поползли вверх. Причем как у официальных дилеров известных мировых брэндов, так и у придорожных торговцев, делающих ставку на недорогую резину категории "б/у".

Повышение, к слову, особенно чувствительно ударит по карману тех автовладельцев, кто решил сэкономить и собирается выбирать шины, бывшие в употреблении. С одной стороны, явственнее чувствуется противодействие таможни, которая мелкий колесный опт записала в "помогаечный бизнес". Здесь таможне подыграли японские поставщики, которые уже не внимают просьбам российских покупателей микрогрузовиков и микроавтобусов набивать кузова и салоны дешевой "бэушкой".

Объясняют такую позицию японцы просто - непорядочность и повальное воровство на всем пути следования товара из японских портов до конечного потребителя. А для них, как в той рекламе: имидж - это все. С другой стороны, растущий курс доллара заставляет российских покупателей платить за "б/у" все дороже.

Более комфортно чувствуют себя компании с разветвленной розничной сетью, а также оптовики, спланировавшие и спрогнозировавшие поведение рынка еще на стадии подписания летних контрактов. Так, если на шинных развалах комплект резины R14-К15 c 10-20-процентным износом обойдется покупателю в среднем в 6-9 тыс. руб. (в зависимости от типоразмера), то новую такую резину у крупных продавцов еще можно найти за 10-12 тыс. В то время как такая резина, только что поступившая в розницу, может стоить и 13-15 тыс. руб.

Наряду с удорожанием пробежных шин еще одной особенностью накануне зимнего сезона стало все очевидное проникновение на наш рынок китайских производителей. Несколько лет назад китайские производители составляли серьезную конкуренцию российским и зарубежным производителям "с именем" только в грузовой категории шин. Сегодня они выступают серьезными игроками в среднем (8-12 тыс. руб. за комплект) и все настойчивее пытаются закрепиться в низком ценовом диапазоне (до 6-7 тыс. руб.).

В позиции недорогих шин китайскому производителю еще надо поработать - по отзывам потребителей и игроков рынка, качество такой резины не выдерживает никакой критики.

"Были попытки продвигать "дешевый Китай", но потребитель такую шину не принял, - признает Яна ШАТУРИНА, коммерческий директор компании Power Asia, официальный дилер Maxxis. - В низком ценовом диапазоне китайские шины пока не конкуренты даже японским "б/у".

Однако в среднем ценовом диапазоне китайская резина уже практически задавила в Приморье продукцию отечественных производителей и все явственнее конкурирует с мировыми брэндами. В немалой степени этому способствуют мировые производители, которые все охотнее идут в Китай, налаживают там производство и тем самым заставляют китайцев подтягивать качество шин.

Свидетельством этому выступает переход одного из крупнейших приморских игроков на рынке шин - компании "Примшина", известного поставщика грузовых шин на китайское направление. "Примшина", чьи розничные точки можно видеть на всем протяжение гострассы Хабаровск-Владивосток, а также на находкинском направлении, уже не делает ставку на "б/у". Сегодня, о чем, кстати, говорит сайт компании, она всерьез переключилась на предложение нового китайского продукта, и, судя по отзывам клиентов, предлагаемым продуктом основная масса потребителей довольна. С другой стороны, в рознице крупнейшего продавца шин не только в Приморском крае, но и далеко за его приделами - компании "Шинтоп" - китайской резины не найти. Плюсы "Шинтопа" в огромной розничной сети, сопутствующий ремонтно-монтажный сервис, большой выбор, самая длинная линейка, в которую входят покрышки, начиная от мопедов и заканчивая "биг-футами" (джипы на гигантских колесах), произведенные на заводах практически всех мировых шинных лидеров. Однако, как отмечают потребители, ценник на "шинтоповскую" резину мог бы быть и поскромнее, а продавцы консультанты - чуточку терпеливее и внимательнее.

Зато внимания и терпения не занимать придорожным продавцам с шинных развалов. Но и здесь есть свои тонкости. Как отметил Андрей ВАСИЛЕНКО, несколько лет проработавший директором магазина "Буши", если выбирать, то лучше это делать в сети магазинов так называемого "Клана Нагервадзе".

"А все оттого, - говорит Андрей, - что еще на стадии покупки такой резины в Японии люди "клана" отбирают самую лучшую, с меньшим пробегом и в комплекте с литыми дисками, что тоже играет не последнюю роль при выборе шин б/у.

Вообще же, по признанию участников рынка, рынок б/у отомрет еще очень нескоро и даже дешевая китайская резина вряд ли убедит приморцев, что резина, ее качество и сезонность не есть товар, на котором надо экономить.