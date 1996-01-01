В Южно-Сахалинске завершилась 12-я международная конференция "Нефть и газ Сахалина"

По традиции, международная конференция "Нефть и газ Сахалина" собрала представителей разных стран и крупнейших корпораций, занятых разработкой углеводородов. Состоялся широкий обмен мнениями, который показал неугасающий интерес бизнеса к шельфовым месторождениям углеводородов и продемонстрировал, что трудности и проблемы его освоения в холодных климатических условиях преодолимы.

Приветствуя собравшихся гостей форума, губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН был полон оптимизма.

- Долгосрочные перспективы развития нефтегазового комплекса мы по-прежнему связываем с разработкой шельфа, - сказал он в развернутом докладе. - Второй год проект "Сахалин-1" осуществляет полномасштабную добычу нефти, в ближайшей перспективе планируется реализация газовой составляющей. Проект "Сахалин-2" готовится к завершению строительных и пуско-наладочных работ и выходу на круглогодичную добычу нефти и поставки сжиженного природного газа покупателям по ранее заключенным контрактам. Важнейшим событием в сфере российской нефтегазовой отрасли стал пуск завода СПГ.

Пользуясь тем, что на конференции присутствуют представители ряда министерств, губернатор поставил вопрос участия добывающих субъектов РФ в разработке условий лицензионных соглашений при освоении нефтегазовых месторождений.

Упомянул Александр Хорошавин и о несправедливом распределении доходов от шельфовых проектов между федеральным центром и областью.

- Сегодня для нас особенно важным является выстраивание конструктивных, по-настоящему партнерских отношений с федеральным центром. В частности, это касается перераспределения налогов от шельфовых проектов между Российской Федерацией и Сахалинской областью. Идти по пути изменения законодательства - это долгий и неперспективный путь. Есть другие, более конструктивные варианты по возмещению выпадающих доходов. Например, это может быть увеличение федеральных трансфертов в рамках общей тенденции налогового поощрения регионов или создание отдельной подпрограммы для Сахалинской области в рамках федеральной целевой программы по развитию Дальнего Востока и Забайкалья.

Как бы отвечая на предложения губернатора Сахалинской области, на конференции отчетливо прозвучало, что "Газпром" не оставит область без газа. По словам начальника управления координации восточных проектов ОАО "Газпром" Виктора ТИМОШИЛОВА, дефицит газа являлся основной проблемой, сдерживающей газификацию Дальнего Востока. Но после того как недавно было принято решение получать российскую долю прибыли от СРП не деньгами, а газом, эта проблема начинает решаться.

- Есть большой подавленный спрос на газ со стороны дальневосточных потребителей, скрытый, неудовлетворенный из-за неразвитости газовой инфраструктуры, - высказался он перед журналистами. - Поэтому наличие госдоли газа позволяет хотя бы частично решить проблему внутренних российских потребителей. Было бы глупо одной рукой получать деньги за роялти, а другой выдавать субсидии регионам на покупку мазута, угля и пр. Эта продукция в натуральной форме остается в регионе и используется на газификацию. Причем "Газпром" готов выступить уполномоченной организацией, которая будет заниматься реализацией этой государственной доли газа и в последующем рассчитываться с федеральным бюджетом.

В ближайшей перспективе на Сахалине планируется газифицировать энергетику, прежде всего южно-сахалинскую ТЭЦ-1 и коммунальную энергетику в крупных районах области. Что касается проекта газификации других регионов Дальнего Востока, то, по оценке "Газпрома", к 2011 г. будет построен трубопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток, который примет до 1,5-2,0 млрд куб. м газа в год. Данная цифра, а также цена на газ в настоящее время являются предметом переговоров между российским газовым монополистом и компанией "Эксон Нефтегаз Лимитед", оператором проекта "Сахалин-1", который и даст первый газ в трубу.

Что касается организации перерабатывающих производств, а именно на территории каких субъектов их строить, вопрос остается открытым. "Мы настаиваем на том, чтобы оставить у себя добавленную стоимость, - говорит Александр Хорошавин. - Буквально накануне конференции мы осуждали с "Газпромом" возможность переработки на территории области газа с проекта "Сахалин-3", "Газпром" не исключает такую возможность". По мере развития третьего проекта можно будет говорить о строительстве в области газохимического производства, уверен губернатор, однако это может быть не ранее 2015 г. А пока планируется за счет российской доли газа увеличить мощности завода СПГ.

Виктор Тимошилов был более осторожен в оценках.

- Наши приоритеты - обеспечить российских потребителей, но рынок газа очень специфический и обладает большой волатильностью, поэтому важно, чтобы проекты не толкались на одной площадке и не мешали друг другу. В мировой практике такие производства стараются максимально приблизить к рынку, чтобы снизить удельную стоимость продукции. Ведь Россия - не единственный поставщик газа, есть еще Ближний Восток, есть юго-восточная Азия. Политика страны - повышать глубину переработки углеводородного сырья. И вопросы создания перерабатывающих производств должны идти опережающим порядком. Добыча газа может планироваться только при наличии газоперерабатывающего завода, иначе это будет просто нерациональное отношение к недрам.