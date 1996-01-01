Почта России становится брендом

Зачем современный человек приходит на почту? Отправить письмо, бандероль или заплатить за кредит и снять деньги с пластиковой карточки. Казалось бы, все почтовые отделения остались на месте и для рядового приморца совсем не важно, что сама Почта России как федеральное государственное предприятие, объединяющая в одну сеть более 80 почтовых предприятий России, была учреждена в 2002 г. Именно с этого времени началась ее новая история.

Почту России делают новым брендом. Информационные и финансовые услуги становятся главными составляющими и приморской почты. За последнее время доля почтово-банковских услуг в Приморье в общем объеме доходов от коммерческой деятельности (почтово-банковских услуг) увеличилась на 27%.

Под знаком Кибер

С 2003 г. на почте появилась новая система электронных денежных переводов "КиберДеньги". Сегодня, скажем, житель деревни Нижние Лужки Чугуевского района имеет возможность получить перевод из не менее далекого Нерюнгри, что в Якутии, за три дня, а точнее, за 72 часа. Строго говоря, перевод будет доставлен в любую точку России, 42 тыс. почтовых отделений осуществляют данную услугу. Почтовые администрации стран СНГ и Балтии также являются партнерами данной системы денежных переводов. Начиная с прошлого года, приморцы получили возможность отправлять и получать деньги из Франции и Китая.

По словам Ольги ХАРИС, руководителя отдела продаж Приморского филиала ФГУП "Почта России", в среднем за месяц в крае принимается более 250 тыс. переводов на сумму около 300 млн руб., а выплачивается более 150 тыс. переводов на сумму около 100 млн руб. В 2007 г. рост денежных переводов "КиберДеньги" по сравнению с предыдущим годом составил 30%, а в I полугодии 2008 г. показатели увеличились еще на 20 % по отношению к 2007 г.

Приморцы достаточно активно пользуются и дополнительными сервисами "КиберДенег", а точнее, в 30% случаях. А это значит, что клиенты почтового отделения не забывают оформить бесплатное уведомление получателя о приходе перевода, передать дополнительную информацию (сообщения длиной в 70 символов) вместе с переводом и т.д. Система "КиберДеньги" заточена и на перевод финансов между юридическими и частными лицами.

В почтовых отделениях Приморья принимаются и денежные переводы по международной системе Western Union, без открытия банковского счета между физическими лицами. Расчеты производятся в рублях, но при получении адресатом средств в другой стране пересчитываются на валютный эквивалент. Вся же процедура отправления и получения средств ничем не отличается от банковской услуги. Также в почтовых отделениях можно отправить телеграфный перевод и "телеграфный перевод +".

Кредит почтой

Более 10 млн человек ежемесячно через почтовые отделения погашают кредиты. Кредит почтовым переводом - услуга, которая также стала востребованной у приморцев. В настоящее время во всех отделениях почтовой связи края возможно погаcить кредиты в адрес примерно 70 крупных банков и других финансовых структур.

Размер тарифа по оплате переводов в счет погашения кредита составляет от 1 до 2,5%, причем оплачивать его может как клиент, так и банк (зависит от условий договора между банком и Почтой России). В почтовых отделениях процедура обслуживания одного клиента занимает менее одной минуты (на бланки перевода нанесены специальные штрих - коды).

Воспользоваться такой, на первый взгляд, "непочтовой" услугой, как получение наличных денежных средств с банковских карт VISA, Master card, Union card, также можно в отделениях почтовой связи края. В Приморье Связьбанк установил 304 терминала. В ряде отделений края установлены терминалы ОАО "Восточный экспресс банк", ОАО "Росбанк", ОАО СКБ "Примсоцбанк", ООО "Востокбизнесбанк", ОАО "Азиатско-Тихоокеанский банк". В ближайшем будущем клиенты Приморской почты смогут оплачивать товары и услуги с помощью пластиковых карт.

Новый коммунальный сервис

Прием традиционных платежей от населения в счет оплаты услуг на глазах перестает быть тривиальным. Почта предоставляет возможность оплатить услуги сотовой, фиксированной связи, интернет и телевидение через системы Рапида, Киберплат, Постпей. Так, система Киберплат установлена на платежных терминалах самообслуживания, которых в крупных почтовых отделениях Приморья уже насчитывается 47. Ну и самый обычный способ - в окне оператора через собственные программные продукты.

В данный момент осваивается технология приема платежей, позволяющая вводить персональную информацию о платеже (имя и фамилия плательщика, адрес проживания, вид и сумма платежа) путем считывания штрих-кода, нанесенного на квитанцию поставщиком коммунальных услуг. По такой технологии Приморская почта уже работает с Дальсвязью, в планах усовершенствование платежных операций с ОАО "Дальневосточная энергетическая компания".

Более того, по словам Ольги Харис, Владивостокский почтамт планирует предложить своим клиентам оплатить коммунальные услуги при доставке пенсий и пособий, а также при оформлении подписки в офисах. Такая методика позволяет принимать платежи на дому и на крупных предприятиях города.

Если же говорить о цифрах, то в среднем за месяц через почтовые отделения края проходит более 4 млн шт. коммунальных платежей на сумму около 2,5 млрд руб. в адрес поставщиков коммунальных и других видов услуг, таких как домофон, кабельное телевидение, охранные услуги, плата за детские сады и обучение. Следующими шагами в совершенствовании финансовых услуг вскоре станут страхование и финансовое посредничество, не за горами и открытие вкладов физических лиц на почте, а также создание социально ориентированной платежной системы Почты России для обеспечения населения выплатами пенсионного и социального характера через единый учетный и информационный центр.