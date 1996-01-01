Затраты на строительство муниципальной ЕМТС должны окупиться за четыре года

В администрации Хабаровска состоялась презентация запуска в работу волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). 6 октября хабаровский градоначальник Александр СОКОЛОВ из своего кабинета провел в тестовом режиме видеосовещание с руководителями Северного и Южного городских округов.

Как уточнили в горадминистрации, запущена лишь первая очередь муниципальной линии связи общей протяженностью 190 км. Ее строительство предусмотрено в рамках программы создания единой информационно-коммуникационной системы (ЕМТС) Хабаровска. Городской бюджет уже выложил 33 млн рублей на покупку коммутационного оборудования, однако на сегодняшний день подключено к ЕМТС только 126 из 489 объектов городской администрации.

- ЕМТС создается для объединения существующих ведомственных и территориальных информационных ресурсов в единую систему, - рассказала начальник компьютерно-информационного управления хабаровской мэрии Любовь САБИТОВА. - Этот проект позволит быстро обмениваться данными между абонентами муниципальной сети в различных информационных системах. Таких, например, как регистр населения, единые городская система инженерных коммуникаций, электронный документооборот, казначейство, бухгалтерия и другие.

Строительство новейшей информационной линии началось еще в сентябре 2006 года. По версии представителей мэрии, первоначально инициатива ее создания принадлежит частным операторам, но ранее планировалось подключать к единой сети лишь жилые дома, главным образом новостройки. Однако у операторов достаточно скоро возникли вполне предсказуемые трудности: натянутые переговоры с ТСЖ, сложное утверждение проектов, разорительные согласования. И тогда городская администрация решила тоже поучаствовать в процессе создания продвинутой ЕМТС, но при условии, что новую линию связи подведут и к муниципальным объектам. Возражений среди операторов связи, понятно, не возникло.

Вскоре был сколочен рабочий коллектив и координационный совет от лица мэрии Хабаровска. В ту же осень 2006 года были подписаны соглашения о вступлении в ЕМТС 18 операторов связи, в числе которых замечены такие компании, как ООО "ТК "Востоктелеком", ЗАО "Мобиком - Хабаровск" (ТМ "МегаФон"), ОАО "Вымпел - Коммуникации", ООО "СЦС Совинтел", ООО "Эквант", ООО "Хабаровские домовые сети", ЗАО "Эдельвейс-Транс Телеком", ОАО "Арктел", ЗАО "Рэдком-Интернет", ОАО "Эффортел", ЗАО "Транстелеком-ДВ" и другие.

Три эти компании подписали дополнительные документы по строительству в городе мультисервисной сети передачи данных за счет собственных средств. В частности, "Совинтел" инвестировал в строительство сети передачи данных более 200 млн руб. После окончания строительства в муниципальную собственность связисты безвозмездно передали с каждого подвешенного оптического кабеля на магистральных трассах ВОЛС - 4 оптоволокона, на квартальных трассах - 2 оптоволокна.

- Например, наши специалисты прокладывают оптико-волоконный кабель к тому или иному дому, - разъяснили "на пальцах" систему взаимоотношений мэрии и операторов в ООО "ТК "Востоктелеком", - и если там есть объект муниципальной собственности, мы выделяем им часть оптоволокна и объект городского хозяйства подключается в единую информационную сеть.

Теперь ЕМТС практически создана и передана в администрацию города для совершенствования связи между ее структурами, муниципальными предприятиями и учреждениями. Прямо сказать, проект не дешевый. В том же Новосибирске, где похожая система работает уже около года, она стоила на 40 млн меньше.

При этом оптико-волоконная связь, по словам IT-специалистов, обладает гораздо большим потенциалом использования: позволяет значительно увеличить скорость Интернета (в среднем в 10 раз), повысить качество IP-телефонии, создать кабельное телевидение и т.п. Еще можно, например, запустить "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей" в режиме "одно окно". Это даст возможность оплачивать, например, услуги ЖКХ в режиме реального времени по удаленному доступу связи с едиными серверами. Однако когда именно можно будет воспользоваться этими нововведениями, пока неизвестно. В ближайшей перспективе перед хабаровской мэрией стоит задача объединить все 489 муниципальных предприятий и учреждений Хабаровска, обладающих 3000 телефонов, в единую сеть, что позволит довести количество телефонных номеров до 18 тыс. При этом, по словам специалистов из мэрии, затраты на строительство муниципальной ЕМТС должны окупиться за четыре года.

Между тем ОАО "Дальсвязь" на сегодняшний день обслуживает в Хабаровске более 155 тыс. телефонных номеров, да и протяженность оптико-волоконной линии у них в полтора раза больше - 239 км. К слову, в следующем году компания "Дальсвязь" также планирует к запуску похожий проект "Оптоволокно в каждый дом!".