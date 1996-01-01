Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Затраты на строительство муниципальной ЕМТС должны окупиться за четыре года
В администрации Хабаровска состоялась презентация запуска в работу волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). 6 октября хабаровский градоначальник Александр СОКОЛОВ из своего кабинета провел в тестовом режиме видеосовещание с руководителями Северного и Южного городских округов.
Как уточнили в горадминистрации, запущена лишь первая очередь муниципальной линии связи общей протяженностью 190 км. Ее строительство предусмотрено в рамках программы создания единой информационно-коммуникационной системы (ЕМТС) Хабаровска. Городской бюджет уже выложил 33 млн рублей на покупку коммутационного оборудования, однако на сегодняшний день подключено к ЕМТС только 126 из 489 объектов городской администрации.
- ЕМТС создается для объединения существующих ведомственных и территориальных информационных ресурсов в единую систему, - рассказала начальник компьютерно-информационного управления хабаровской мэрии Любовь САБИТОВА. - Этот проект позволит быстро обмениваться данными между абонентами муниципальной сети в различных информационных системах. Таких, например, как регистр населения, единые городская система инженерных коммуникаций, электронный документооборот, казначейство, бухгалтерия и другие.
Строительство новейшей информационной линии началось еще в сентябре 2006 года. По версии представителей мэрии, первоначально инициатива ее создания принадлежит частным операторам, но ранее планировалось подключать к единой сети лишь жилые дома, главным образом новостройки. Однако у операторов достаточно скоро возникли вполне предсказуемые трудности: натянутые переговоры с ТСЖ, сложное утверждение проектов, разорительные согласования. И тогда городская администрация решила тоже поучаствовать в процессе создания продвинутой ЕМТС, но при условии, что новую линию связи подведут и к муниципальным объектам. Возражений среди операторов связи, понятно, не возникло.
Вскоре был сколочен рабочий коллектив и координационный совет от лица мэрии Хабаровска. В ту же осень 2006 года были подписаны соглашения о вступлении в ЕМТС 18 операторов связи, в числе которых замечены такие компании, как ООО "ТК "Востоктелеком", ЗАО "Мобиком - Хабаровск" (ТМ "МегаФон"), ОАО "Вымпел - Коммуникации", ООО "СЦС Совинтел", ООО "Эквант", ООО "Хабаровские домовые сети", ЗАО "Эдельвейс-Транс Телеком", ОАО "Арктел", ЗАО "Рэдком-Интернет", ОАО "Эффортел", ЗАО "Транстелеком-ДВ" и другие.
Три эти компании подписали дополнительные документы по строительству в городе мультисервисной сети передачи данных за счет собственных средств. В частности, "Совинтел" инвестировал в строительство сети передачи данных более 200 млн руб. После окончания строительства в муниципальную собственность связисты безвозмездно передали с каждого подвешенного оптического кабеля на магистральных трассах ВОЛС - 4 оптоволокона, на квартальных трассах - 2 оптоволокна.
- Например, наши специалисты прокладывают оптико-волоконный кабель к тому или иному дому, - разъяснили "на пальцах" систему взаимоотношений мэрии и операторов в ООО "ТК "Востоктелеком", - и если там есть объект муниципальной собственности, мы выделяем им часть оптоволокна и объект городского хозяйства подключается в единую информационную сеть.
Теперь ЕМТС практически создана и передана в администрацию города для совершенствования связи между ее структурами, муниципальными предприятиями и учреждениями. Прямо сказать, проект не дешевый. В том же Новосибирске, где похожая система работает уже около года, она стоила на 40 млн меньше.
При этом оптико-волоконная связь, по словам IT-специалистов, обладает гораздо большим потенциалом использования: позволяет значительно увеличить скорость Интернета (в среднем в 10 раз), повысить качество IP-телефонии, создать кабельное телевидение и т.п. Еще можно, например, запустить "Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей" в режиме "одно окно". Это даст возможность оплачивать, например, услуги ЖКХ в режиме реального времени по удаленному доступу связи с едиными серверами. Однако когда именно можно будет воспользоваться этими нововведениями, пока неизвестно. В ближайшей перспективе перед хабаровской мэрией стоит задача объединить все 489 муниципальных предприятий и учреждений Хабаровска, обладающих 3000 телефонов, в единую сеть, что позволит довести количество телефонных номеров до 18 тыс. При этом, по словам специалистов из мэрии, затраты на строительство муниципальной ЕМТС должны окупиться за четыре года.
Между тем ОАО "Дальсвязь" на сегодняшний день обслуживает в Хабаровске более 155 тыс. телефонных номеров, да и протяженность оптико-волоконной линии у них в полтора раза больше - 239 км. К слову, в следующем году компания "Дальсвязь" также планирует к запуску похожий проект "Оптоволокно в каждый дом!".
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"