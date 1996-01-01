Цементная эволюция

Одной из главных задач подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке является своевременный ввод в эксплуатацию основных объектов инфраструктуры. Пока на месте будущих гостиниц и конференц-центров стоит лес, а мосты через водные преграды, отделяющие территорию проведения саммита, - остров Русский от Владивостока, только-только закладываются. Предстоит построить не один километр новых дорог, и это еще не все. Сможем ли, успеем ли, продолжают задавать вопрос не только обыватели, но и сами проектировщики и строители. ДК решил побеседовать на эту тему с заместителем генерального директора УК "Востокцемент" - крупнейшего холдинга по производству стройматериалов на Дальнем Востоке - Андреем ПУШКАРЕВЫМ и обсудить готовность компаний холдинга к нарастающей потребности в основных стройматериалах и возможности удовлетворения спроса.

- Андрей Сергеевич, не последнюю роль в успехе строительства, тем более в такие сжатые сроки, какие выделены для возведения объектов саммита АТЭС, играют наличие и своевременный подвоз необходимых стройматериалов. Поэтому роль компаний, имеющих в своей структуре предприятия, производящие практически все основные стройматериалы, неоценима. Их не придется ввозить издалека, это сокращает логистическую цепочку, а значит, - и время. Но давайте начнем наш разговор со знакомства с УК "Востокцемент" и ее основными производительными силами.

- Созданная в 2002 году управляющая компания "Востокцемент" объединяет сегодня несколько предприятий по производству строительных материалов. Локомотивом объединения является ОАО "Спасскцемент", предприятие имеет в своем составе два цементных завода - Спасский и Новоспасский, общей производственной мощностью 3 млн 100 тыс. цемента в год. Вторым по значимости и масштабам производства является ОАО "Теплоозерскцемент", производительностью 800 тыс. т цемента в год. Под управлением УК "Востокцемент" находятся также три щебеночных завода, два из которых - "Владивостокский бутощебеночный завод" (ВБЩЗ) и "Дробильно-сортировочный завод" (ДСЗ) находятся в Приморском крае, и завод "Лондокостройматериалы" - в Еврейской автономной области. Кстати, последний завод был приобретен совсем недавно, в 2008 г., он удобно расположен в 7 км от "Теплоозерского цементного завода", имеет хорошую сырьевую базу.

Есть в нашем холдинге и другие производства, в частности три завода ТМ "Трилитон" по производству бетона и корейский завод SPECO по производству асфальта.

- Каковы возможности компаний УК "Востокцемент", уровни производственных мощностей, объемы производства продукции в сутки, месяц, год?

- В сутки наш цементный холдинг выпускает 10 тыс. т цемента, в год - 4 млн т. В этом строительном сезоне отпуск цемента соответствует уровню производства, т. е. мы вышли на 10 тыс. т в сутки. Щебеночные мощности с приобретением нового завода тоже достигли того же уровня производства, хотя до недавнего времени на щебеночных заводах оставались не задействованными небольшие резервы мощности. С началом больших строек ощущается повышение спроса, в связи с чем увеличиваем объем производства. В сутки три щебеночных завода отгружают по 7-8 тыс. т щебня, по итогам года уровень отгрузки должен составить 2 млн т.

В сутки наши бетонные заводы в состоянии производить более 2 тыс. куб. м бетона. Плановый выпуск бетона на этот год должен был составить чуть более 100 тыс. куб. м, но в связи с началом строительства объектов саммита АТЭС уже отмечен рост потребления. В августе отпуск бетона вырос на 10%, первый бетон для строительства моста через пролив Босфор Восточный был отгружен в двадцатых числах августа. В следующие месяцы ожидаем более серьезного увеличения спроса и предполагаем к концу года выйти на уровень годового производства в 110 тыс. куб. м. Кстати, мы практически единственные из 24 бетонных заводов, выпускающих бетон в г. Владивосток и г. Артем, работаем не только летом, но и зимой, в круглосуточном режиме и без выходных.

Что касается производства асфальта, то номинальная производительность завода SPECO в год 240 тыс. т, в сутки он может выдавать до 1 тыс. т асфальта. Асфальтовый бизнес у нас совсем молодой, запущен только в пошлом году, но его производственные мощности загружены пока не полностью. Ожидаем, что в сентябре, после завершения процессов согласования и утверждения смет на строительство дорог, проведения тендеров, начнется реальная работа по строительству дорог, и, соответственно, спрос на асфальт вырастет.

- Как можно представить эти показатели объемов выпуска стройматериалов в реальных квадратных метрах зданий, километрах дорог, количестве бетонных блоков и т. д.?

- На монолитный дом из 15 этажей и 80-90 квартир требуется 12-14 тыс. куб. м бетона. Наши бетонные заводы выпустят его за неделю и израсходуют примерно 7 тыс. т цемента. С учетом суточного выпуска цемента, данная стройка будет обеспечена менее чем за сутки. Теперь давайте посчитаем щебень. Необходимый объем щебня на подобный дом примерно на уровне 12 тыс. тонн.

- Это говорит о том, что регион может смело наращивать объемы строительства?

- Безусловно.

- Ориентация на выпуск не только цемента и щебня, но и бетона, асфальта - это выход на рынок, где вы либо не присутствовали ранее, либо присутствовали в ограниченном объеме. Каковы темпы развития этого направления, получат ли они продолжение?

- Основной фактор, который влияет на принятие решения об открытии новых производств, это, конечно, потребность рынка. Всегда хочется сделать больше. Поставляя на рынок цемент и щебень, увидели, что он нуждается также в качественном и недорогом бетоне, и в высоком уровне сервиса. Потому спустя время было принято решение создать специализированную ТМ "Трилитон", ориентированную на производство и доставку товарного бетона.

Сегодня на очереди еще одно направление - производство пено- и газобетона. Это легкие материалы, которые находят применение в домостроении. В западной части страны несколько таких заводов уже построено и их продукция пользуется достаточно хорошим спросом. Наш рынок сегодня еще не готов принять эти продукты в объемах, позволяющих работать рентабельно, хотя потребность в этих материалах есть.

Совсем недавно проработали также возможность развернуть производство керамзитобетона. Это тоже легкий бетон, и на одном из наших заводов он уже производится, но пока массовым спросом не пользуется, хотя имеет широкий спектр применения, включая малоэтажное домостроение.

- Ассоциация цементопроизводителей предлагает поднять пошлину на ввоз импортного цемента до 20%. Как вы прокомментируете это предложение, а заодно и ситуацию на российском рынке цемента?

- По оценкам экспертов, с начала 2008 г. в Россию ввезено около 4 млн т импортного цемента, основную долю которого представляют турецкий и китайский цемент. Он не покрыл дефицит, который в прошлом году достигал 3-4 млн т, хотя в какой-то степени снял остроту проблемы. Не оказал он особого влияния и на цены. Рост затрат отечественных цементопроизводителей в результате инфляции нивелировал влияние импорта. С начала года практически в два раза подорожал уголь, выросли цены на нефтепродукты, электроэнергию и прочие материалы. В тоже время появились продавцы, позиционирующие импортный цемент под маркой российского, что портит репутацию отечественным заводам. Нам тоже пришлось с этим столкнуться.

Импортный цемент нашел спрос, как правило, на не ответственных стройках. Крупные заводы ЖБИ и строительные компании, в особенности работающие на высотных зданиях, как работали, так и продолжают работать на нашем цементе. Так что предложение ассоциации вполне обосновано. К тому же нельзя забывать, что все цементные заводы в России строились еще в советские времена, т. е. это старые заводы. Новоспасский завод "Спасскцемента" является самым молодым в России, был запущен в 1976 г. Поэтому износ производственных мощностей достигает зачастую 100%, отсюда и высокие затраты, расход тепла и электроэнергии на 1 т цемента на российских заводах недопустимо большой. Почему у Китая и масса преимуществ перед нами: помимо более дешевой электроэнергии и угля, у них на заводах используется высокотехнологичное оборудование, позволяющее минимизировать расход на производство. Состязаться на равных с такими производителями непросто. А государство в этой ситуации отменой пошлины на ввоз цемента еще более усугубляет и без того незавидное положение отечественных заводов.

- Но в России есть проекты строительства новых заводов, да и вы, насколько нам известно, не стоите на месте, а ведете модернизацию своих цементных производств.

- В стране уже многие либо заявили о намерении, либо приступили к строительству новых заводов. УК "Востокцемент" тоже работает над увеличением производительности мощностей и снижением себестоимости. Идет работа по проектированию нового завода мощностью 5 тыс. т цемента в сутки, который планируем построить на базе ОАО "Теплоозерскцемент". Проект делает китайская фирма CNBM. Преследуя цель - сделать завод, который выпустит продукцию с минимальной себестоимостью, будет отвечать всем экологическим требованиям, планируем поставить оборудование от ведущих производителей. Завод должен быть построен уже к 2012 году. В первую очередь стоит задача обеспечивать интересы Дальнего Востока, мы ожидаем, что через несколько лет потребление цемента в регионе значительно вырастет.

Кроме того, последние годы мы активно ведем модернизацию работающих заводов. Процесс это непростой. Цементный завод - это крупный комплекс производственных мощностей, который за короткий срок не модернизировать. Мы ищем такие возможности обновления, которые не требуют колоссальных затрат, а дают высокую отдачу. Допустим, в прошлом году на двух печах Новоспасского завода заменили старые угольные форсунки на новые, импортные, что сократило расход угля на два вагона в сутки. Эти две детали окупили себя менее чем за год.

Особое внимание уделяется вопросам экологии. Начинаем реализовывать программу по полной замене газоочистительных установок на Спасском заводе.

- Старт стройкам АТЭС уже дан. Мы знаем, что "Востокцемент" стал партнером подрядных организаций, приступивших к строительству мостов через б. Золотой Рог и пролив Босфор Восточный. Поделитесь, какими качествами должна обладать компания, способная побеждать в подобных крупных проектах.

- Основной залог успеха - качественное предоставление товаров и услуг, хорошее знание рынка, профессиональная команда менеджеров, своевременно подготовленная документация и уверенность в своих силах.

Наш цемент имеет многие российские сертификаты. Кстати говоря, "Спасскцемент" - один из двух российских предприятий, имеет лицензию американского нефтяного института (API), позволяющую выпускать тампонажный цемент для тампонирования нефтяных скважин не только по российскому, но и по американскому стандарту.

- Кстати, какая выпускаемая вами продукция уже пошла на стройки АТЭС?

- Самыми первыми отгружены щебень крупных фракций и бутовый камень для строительства моста на о. Русский. Камень пошел в объемах до 4 тыс. т в сутки. До конца года самый большой объем работ придется на ВБЩЗ, который отпускает бутовый камень. "Мостовик" планирует взять его до нового года около 600 тыс.т. Чтобы понять, много это или мало, поясню, что это объем выпуска завода за 2005 и 2006 годы вместе взятые. Мы хорошо подготовились к такому объему работ, на линии будут одновременно находиться около 30-40 самосвалов. Компания "Мостовик" начала брать специальный гидротехнический бетон, "Тихоокеанская мостостроительная компания" - дорожный цемент.

- Потребуются ли для этих строек новые виды продукции?

- Да, новым для края, нерядовым стройкам понадобится бетон повышенной прочности (марки 500, 600). Мостовикам потребуется не простой, а гидротехнический бетон из сульфатостойкого цемента, а также высокомарочный цемент со специальными показателями. Поэтому мы сейчас делаем акцент на эти спецмарки. Сегодня ОАО "Спасскцемент" и "Теплоозерский цементный завод" способны предложить 7 видов цемента. Щебеночные заводы предлагают продукцию более чем по десяти позициям.

- Вы никак не упомянули еще об одном строительном материале - песке.

- Это единственный, пожалуй, материал, который у нас не представлен. Но у нас в проработке проект по производству песка из отсева, т. е отходов производства щебня. Возможно, в следующем году в инвестиционном плане появится такой проект, и мы начнем производить песок на базе ВБЩЗ. Стоимость этого песка будет ниже, чем добытого, процентов на 30-40. Приморский край, кстати, не богат на месторождения песка, а для производства рядовых бетонов он будет вполне приемлем.

- Как будет эволюционировать УК "Востокцемент" в дальнейшем?

- Основной вектор всех наших устремлений направлен на снижение себестоимости и увеличение производительности. Основной наш проект в ближайшей перспективе - Новотеплоозерский цементный завод, максимальные силы и финансовые ресурсы направлены на него.