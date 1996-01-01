Выставка покажет перспективы

В рамках Третьего международного конгресса рыбаков проходит Пятая специализированная выставка-ярмарка "Перспективы развития рыбной отрасли".

География участников выставки достаточно представительная - более 75 участников из Австрии, Великобритании, Германии, Исландии, Китая, Кореи, Норвегии, США, России и др.

Особенность выставки этого года - многообразие представленных технологий и оборудования для рыбопромышленного комплекса: судостроение, судоремонт, услуги по проектированию рыболовецких траулеров, заправщики судов, судовое оборудование и комплектующие, орудия лова. А также технологическое оборудование, отдельный раздел - холодильное промышленное оборудование, специальное оборудование для промышленных производств (сепарационное, теплообменное, конвейерные ленты и др.), тара и упаковка. И, конечно, по традиции на выставке представлен широкий ассортимент продукции из рыбы и морепродуктов.

В этом году выставка разместилась в новом спорткомплексе "Чемпион" (ВГУЭС) по адресу: г. Владивосток, ул. Гоголя 41, который обладает большим выставочным залом, современной инфраструктурой, что обеспечивает более комфортные условия для работы участников и посетителей.

Для технологов, маркетологов, финансистов - в общем, для всех специалистов рыбной отрасли подготовлена интересная деловая программа. На выставке для производителей пройдут профессиональны конкурсы "Лучшая продукция из рыбы и морепродуктов" и "Лучшая упаковка".